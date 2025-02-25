तिलकको शानदार ब्याटिङमा मुम्बईले पन्जाबलाई हरायो

२०८३ वैशाख ३१ गते २३:४३ २०८३ वैशाख ३१ गते २३:४३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मुम्बई इन्डियन्सले तिलक वर्माको ७५ रनको अविजित पारीमा पन्जाब किङ्सलाई लगातार पाँचौं हार चखाएको छ।
  • पन्जाबले दिएको २०१ रनको लक्ष्य मुम्बईले १ बल बाँकी छँदा ४ विकेटको क्षतिमा पूरा गरेको छ।
  • मुम्बईका शार्दुल ठाकुरले ४ विकेट लिए भने पन्जाबका अजमतुल्लाह ओमरजाइले २ विकेट लिए।

३१ वैशाख, काठमाडौं । तिलक वर्माले शानदार ब्याटिङ गर्दै ३३ बलमा अविजित ७५ रन बनाएपछि मुम्बई इन्डियन्सले पन्जाब किङ्सलाई लगातार पाँचौं हार चखाएको छ ।

पन्जाबले दिएको २०१ रनको लक्ष्य मुम्बईले १ बल बाँकी छँदा ४ विकेटको क्षतिमा पूरा गर्‍यो । तिलकको ७५ रनसँगै रायन रिकेल्टनले ४८ अनि रोहित शर्मा र विल ज्याक्सले समान २५ रन बनाए ।

पन्जाबका लागि अजमतुल्लाह ओमरजाइले २ विकेट लिँदा अर्शदीप सिंह र युजभेन्द्र चहलले १-१ विकेट लिए ।

त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको पन्जाबले २० ओभरमा ८ विकेट गुमाएर २०० रन बनाएको थियो । ओपनर प्रभसिमरन सिंहले सर्वाधिक ५७ रन बनाए ।

मध्यक्रम ब्याटिङ नचले पनि तल्लोक्रमका ब्याटरले क्यामिओ पारी खेले । अजमतुल्लाह ओमरजाईले १७ बलमा ३८ रन बनाए । विष्णु विनोद ८ बलमा १५ अनि जेभियर बार्टलेट ७ बलमा १८ रन बनाएर अविजित रहे ।  सुरुमा ओपनर प्रियांश आर्याले पनि २२ रन बनाए ।

मुम्बईका लागि शार्दुल ठाकुरले ४ विकेट लिँदा दीपक चहरले २ अनि कर्बिन बोश र राज बावाले १-१ विकेट लिए ।

प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेको मुम्बईले १२ खेलमा ८ अंक जोडेको छ भने पन्जाबले लगातार पाँचौं हार बेहोर्दै १२ खेलमा १३ अंक जोडेर चौथोमा यथावत् छ ।

आईपीएल २०२५ पन्जाब किङ्स मुम्बई इन्डियन्स
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

तिलकको शानदार ब्याटिङमा मुम्बईले पन्जाबलाई हरायो

