विभिन्न संघसंस्थाका नाममा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक उद्धारमा रोक

कतिपय व्यक्ति तथा संस्थाले उद्धारका नाममा शुल्क उठाउने तथा चन्दा उठाउने समेत गरेका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १६ गते १९:३६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक उद्धारमा गैरकानुनी संघसंस्थाको काम रोक लगाएको छ।
  • वैदेशिक रोजगार विभागले अनुमति नलिई उद्धार कार्य गर्नु कानुन उल्लंघन भएको बताएको छ।
  • समस्यामा परेका श्रमिकलाई उद्धार गर्न विभाग वा दूतावासमा सिधै सम्पर्क गर्न भनिएको छ।

१६ चैत, काठमाडौं । सरकारले विभिन्न संघसंस्थाको नाममा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूको उद्धारमा रोक लगाएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारीमा गई समस्यामा परेका श्रमिकहरूको उद्धारका नाममा विभिन्न संघसंस्थाले कानुन विपरीत कार्य गरिरहेको भन्दै त्यसलाई रोक लगाएको हो ।

विभागले सूचना जारी गर्दै ‘वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४’ ले नेपाली श्रमिक उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आए नेपाल सरकार र सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगहरूले गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

केही गैरसरकारी संस्था वा व्यक्तिहरूले कानुनमा नभएको अधिकार प्रयोग गरी श्रमिक वा निजका परिवारलाई प्रभावमा पारी उद्धारको भ्रम फैलाउने गरेको भन्दै विभागले उक्त कार्यलाई गैरकानुनी भनेको छ ।

विभागबाट अनुमति प्राप्त नगरी वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित कुनै पनि सेवा वा उद्धार कार्य गर्नु वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कानुन उल्लंघन भएको जनाउँदै समस्यामा परेका श्रमिकलाई उद्धार गर्नुपर्ने भए सिधै विभाग वा दूतावासमा सम्पर्क गर्न भनेको छ ।

आधिकारिक प्रक्रिया बाहिरबाट गरिने उद्धारका प्रयासले श्रमिकलाई थप जोखिममा पार्ने र कानुनी जटिलता निम्त्याउन सक्ने विभागले जनाएको छ ।

कानुन विपरीत खडा भएका कुनै पनि संघसंस्था वा व्यक्तिबाट अबदेखि यस्ता कार्य भए प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने विभागले चेतावनी दिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार उद्धारका नाममा विभिन्न संघसंस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा समस्यामा परेका श्रमिक उद्धार गर्दै आएका छन् । कतिपय व्यक्ति तथा संस्थाले उद्धारका नाममा शुल्क उठाउने तथा चन्दा उठाउने समेत गरेका छन् । सरकारले यस्ता कार्यलाई गैरकानुनी भन्दै त्यस्तो कार्य नगर्न रोक लगाएको हो ।

वैदेशिक रोजगारी श्रमिक उद्धार
सम्बन्धित खबर

काम खोज्दै ८ महिनामा विदेशिए सवा ५ लाख नेपाली

अस्ट्रेलिया पठाइदिने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ

‘वैदेशिक रोजगारी र रेमिटेन्सले यहाँको चुनावमा उथलपुथल ल्यायो’

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थालाई सरकारले गरायो सचेत

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा गम्भीर खेलबाड

माघमा वैदेशिक रोजगारीमा गए ७० हजार बढी नेपाली

दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेन युगको उदय

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

संगीत मनको औषधि

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

