काठमाडौंका पूर्वसीडीओ माथि के छ आरोप ?

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १७ गते ११:०७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • जेनजी आन्दोलनको दमनमा संलग्नता आरोपमा पूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई काठमाडौंमा पक्राउ गरिएको छ।
  • पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगले रिजालसहित उच्च तहका नेताहरूमाथि कारबाही सिफारिस गरेको थियो।
  • आयोगले रिजाललाई दफा १८२ अनुसार हेलचेक्र्याईं गर्दा कसैको ज्यान मार्न नहुने उल्लंघन गरेको भन्दै अनुसन्धान र अभियोजन सिफारिस गरेको छ।

१७ चैत, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलन हुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) रहेका छविलाल रिजाल मंगलबार बिहान पक्राउ परे ।

काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले रिजाललाई उनकै निवास सुविधानगरबाट मंगलबार बिहान पक्राउ गर्‍यो । रिजाललाई थप अनुसन्धान तथा मुद्दा प्रयोजनाका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकाली, काठमाडौं पठाइएको छ ।

अब परिसर काठमाडौंले जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट म्याद लिएर अनुसन्धान गर्नेछ । उनी पक्राउ पर्नुको कारण जेनजी आन्दोलनमा भएको व्यक्ति हत्या घटनासँग सम्बन्धित छ ।

गत २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनको दमनबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो ।

आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन सीडीओ रिजालसहित, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई करबाही सिफारिस गरेको थियो ।

तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी बलका आईजीपी राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापासहितलाई पनि ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

आयोगको यो प्रतिवेदन गत शुक्रबार (१३ चैतमा) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यान्वय गर्ने निर्णय गरेको थियो । सुरक्षा निकायका हकमा भने थप छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय भएको थियो ।

लगत्तै गृृहमन्त्री सुधन गुरुङले मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय कार्यान्वयन गराउन भन्दै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । लगत्तै शनिबार बिहानीपख तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक पक्राउ परे ।

यसको तीन दिनपछि मंगलबार तत्कालीन सीडीओ रिजाल पक्राउ परेका हुन् । जेनजी आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि रिजालले २३ भदौको मध्याह्न साढे १२ बजेबाट बानेश्वर क्षेत्रमा कर्फ्यु आदेश गरेका थिए ।

स्थानीय प्रशासन, २०२८ ले सीडीओलाई गोली चलाउनु परे घुँडामुनि गोली चलाउन आदेश दिने व्यवस्था भए पनि अधिकांशको टाउको र छातीमा गोली लाग्नुले सीडीओको भूमिकामाथि आयोगले प्रश्न उठाएको छ ।

‘मृत्यु भएका अधिकांशको शरीरको माथिल्लो भागमा गोली लागि मृत्यु भएको छ । यसरी हेर्दा यो घटनामा एक्सेसिभ युज अफ फोर्स प्रयोग भएको देखिन्छ । घातक हतियार नै प्रयोग गर्नुपरे लाइट आर्म्सको प्रयोग हुनुपर्नेमा त्यो देखिँदैन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

आयोगसँगको बयानको क्रममा रिजालले घुँडामुनि त्यो पनि रबरको गोली चलाउन आदेश दिएको दाबी गरे पनि प्राप्त प्रमाण बयानसँग मेल नखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भीड नियन्त्रणका लागि अपनाउनुपर्ने पर्ने उचित तरिका नअपनाएको, उचित सतर्कता नअपनाएको, त्रुटि गरेको, बेवास्ता गरेकालगायतका कमी कमजोरी औैंल्याइएको छ ।

रिजालले हेलचेक्र्याई गरी काम कारबाही गरेकाले ज्यान गएको बताइएको छ । संसद् भवन परिसरमा ४ घण्टासम्म प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच भीडन्त हुँदा गोली फायर रोक्न लगाएर शान्ति र व्यवस्था कायम गराउन सक्ने शासकीय अधिकार उचित प्रयोग नगरी उदासिनता देखाएको रिजालको हकमा उल्लेख छ ।

जसअनुसार रिजाललाई मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा १८२ अनुसारको कारबाही सिफारिस गरिएको छ । जहाँ ‘हेलचेक्र्याईं पूर्ण कुनै काम गरी कसैको ज्यान मार्न हुँदैन’ भन्ने उल्लेख छ ।

दफा १८२ अनुसारको कसुर गरेको भन्दै १८२ को उपदफा (१) अनुसार अनुसन्धान तहकिकात गरी अभियोजन गर्नुपर्ने कार्की आयोगले औंल्याएको छ । जहाँ तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था उल्लेख छ ।

१४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरू सहभागी (तस्वीरहरू)

'युरोभिजन एसिया २०२६' घोषणा : हिमालय टिभीले नेपालबाट अडिसन गर्ने

लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट ९ जना पक्राउ   

गुल्मीमा छल्दीटारी र पालुखा जोड्ने झोलुङ्‍गे पुल निर्माण

सुदूरपश्चिमका सांसदसँग प्रधानमन्त्रीको छलफल

मधेश केन्द्रित नेताहरूसँग संवादमा रवि लामिछाने

दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेन युगको उदय

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

'ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ'

एकभन्दा बढी बैंक खाता राख्नु सही हो ?

संगीत मनको औषधि

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

