एमालेले बोलायो संसदीय दलको बैठक

आज मंगलबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकले बुधबार दिउँसो ३ बजेका लागि संसदीय दलको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको सचिव महेश बस्नेतले जानकारी दिए ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १७ गते १५:५३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले बुधबार दिउँसो ३ बजे पार्टी कार्यालय च्यासलमा संसदीय दलको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ।
  • बैठकले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्राउको विरोधमा अन्य पार्टीसँग छलफल गर्ने जिम्मा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा र सचिव पद्मा अर्याललाई दिएको छ।
  • एमालेले ओलीको रिहाइको माग गर्दै देशव्यापी विरोध कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।

१७ चैत, काठमाडौं । नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठक डाकेको छ । आज मंगलबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकले बुधबार दिउँसो ३ बजेका लागि संसदीय दलको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको सचिव महेश बस्नेतले जानकारी दिए ।

बैठक पार्टी कार्यालय च्यासलमै बस्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै आजको बैठकले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्राउको विरोधमा अन्य पार्टीसँग पनि छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । अन्य पार्टीसँग छलफल र सहकार्य गर्ने जिम्मा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा र सचिव पद्मा अर्याललाई दिइएको बस्नेतको भनाइ छ ।

एमालेले ओलीको रिहाइको माग गर्दै देशव्यापी विरोध कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको छ।

एमाले सचिवालय बैठक बस्दै, एजेण्डा के छ ?

ओलीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य, चिकित्सक भन्छन्- डिस्चार्ज गर्न सकिन्छ

एमाले लुम्बिनी सांसद शर्माविरुद्ध ३ दिन म्याद थप

ओली रिहाइको माग गर्दै एमालेको प्रदर्शन, तस्वीरमा हेर्नुस्

माइतीघरबाट सुरु भयो एमालेको प्रदर्शन (तस्वीरहरू)

एमालेले आज पनि माइतीघरमा प्रदर्शन गर्ने

