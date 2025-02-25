आईपीएल डेब्यूमै कोनोलीको अर्धशतक, गुजरातमाथि पन्जाबको जित

- पन्जाब किङ्सले आईपीएल २०२६ को पहिलो खेलमा गुजरात टाइटन्सलाई ३ विकेटले पराजित गरेको छ।
- कूपर कोनोलीले डेब्यू खेलमै ४४ बलमा अविजित ७२ रन बनाएर पन्जाबलाई जित दिलाए।
- प्रसिधले १० बलमा ३ विकेट लिए पनि पन्जाबले १६३ रनको लक्ष्य ५ बल बाँकी छँदा पूरा गर्यो।
१७ चैत, काठमाडौं । कूपर कोनोलीले डेब्यू खेलमै अर्धशतक प्रहार गरेपछि पन्जाब किङ्सले इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) २०२६ मा विजयी सुरुवात गरेको छ ।
मंगलबार मुल्लानपुरमा भएको खेलमा गुजरात टाइटन्सलाई ३ विकेटले पराजित गर्दै पन्जाबले २ अंक जोडेको हो । गुजरातले दिएको १६३ रनको लक्ष्य पन्जाबले ५ बल बाँकी छँदा ७ विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो ।
अस्ट्रेलियाका २२ वर्षीय अलराउन्डर कोनोलीले बलिङ नगरेपनि ब्याटिङमा ४४ बलमा अविजित ७२ रन बनाए । ओपनर प्रभसिमरन सिंहले ३७ रन बनाए । कप्तान श्रेयस अय्यरले १८ रन बनाए ।
इम्प्याक्ट सबका रूपमा दोस्रो इनिङमा मैदान प्रवेश गरेका प्रसिधले १० ओभरपछि बलिङ पाएका थिए । उनले आफ्नो सुरुवाती १० बलमा ३ रन मात्र दिएर ३ विकेट लिँदै पन्जाबलाई दबाबमा राखेपनि सेट ब्याटर कोनोलीले पन्जाबलाई जित दिलाए ।
प्रसिधको ३ विकेटसहित वासिङटन सुन्दर, कगिसो रबाडा, अशोक शर्मा र राशिद खानले १-१ विकेट लिए ।
त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको गुजरातले २० ओभरमा ६ विकेट गुमाएर १६२ रन बनाएको थियो । सुरुवात राम्रो गरेको भएपनि गुजरातले फिनिसिङ राम्रो गर्न सकेन ।
कप्तान शुभमन गिलले ३९ तथा जस बट्लरले ३८ रन बनाए । १० ओभरमा ८४-२ को अवस्थामा भएको गुजरातले थप १० ओभरमा ७८ रन बनायो । ग्लेन फिलिप्सले २५ तथा वासिङटन सुन्दरले १८ रन बनाए ।
पन्जाबका लागि विजयकुमार वाइसाकले ४ ओभरमा ३४ रन दिएर ३ विकेट लिए । युजभेन्द्र चहलले ४ ओभरमा २८ रन दिएर २ विकेट लिए । मार्को यानसेनले ४ ओभरमा २० रन दिएर १ विकेट लिए ।
आईपीएलमा बुधबार दिल्ली क्यापिटल्स र लखनउ सुपर जायन्ट्स खेल्ने छन् ।
