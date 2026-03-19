+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

टिकटकर आयुषले फिल्मलाई निरन्तरता दिने, भन्छन्- ‘राम नाम सत्य’ को सिक्वेल पनि खेल्छु

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २३ गते १३:२५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • टिकटकमा लोकप्रियता कमाएका आयुषसिंह ठकुरी माइकल चन्द निर्देशित 'राम नाम सत्य' फिल्मबाट डेब्यु गर्दैछन्।
  • 'राम नाम सत्य' फिल्म २७ चैतदेखि देशव्यापी प्रदर्शनमा आउँदैछ र यसको सिक्वेल पनि बन्नेछ।
  • आयुषले फिल्ममा आफ्नो भूमिका दर्शकका लागि सरप्राइज हुने र निरन्तर फिल्म क्षेत्रमा काम गर्ने संकेत दिएका छन्।

काठमाडौं । टिकटकमा फलोअर्स र दर्शकको माया कमाएका टिकटकर आयुषसिंह ठकुरी अब नेपाली फिल्मको पर्दामा पनि देखिदैछन् । माइकल चन्दको लेखन तथा निर्देशनमा तयार भएको फिल्म ‘राम नाम सत्य’बाट उनले डेब्यू गर्दैछन् ।

यो फिल्म २७ चैतदेखि देशब्यापी प्रदर्शन तयारीमा छ । फिल्म प्रवर्धन गर्न आयोजित कार्यक्रममा उनी सहभागी भए, जहाँ उनले फिल्मकर्मीसँग प्रश्नोत्तर गरे ।

फिल्मलाई लिएर उनी उत्साहित सुनिए । उनले भने- कथावस्तु मन परेका कारण नै मैले काम गरेको हुँ । मलाई धेरै फिल्मको अफर नआएको होइन । तर, राम नाम सत्यको कथाले तान्यो र काम गर्न तयार भएँ ।’

आफ्नो भूमिका दर्शकका लागि सरप्राइज हुने आयुषको तर्क छ । भन्छन्, ‘मैले बोलेका एउटा संवाद ट्रेलरमा समावेश छ । यो ट्रेलर आउँदा मेरो परिवार र आफन्तले नै मेरो बोली चिन्नु भएन । पछि मैले नै यो संवाद मेरो हो भनेर भन्दा धेरै छक्क पर्नु भएको थियो । फिल्मका लागि निकै मिहिनेत गरेको छु ।’

आफूले फिल्मको व्यापारबारे नसोचेको उनको भनाइ छ । दर्शकले सुरुमा आफ्नो काम रुचाउनु आवश्यक भएको उनी बताउँछन् । टिकटकमा लाखौ फलोअर्स कमाएका आयुषलाई ती दर्शक हलसम्म तान्ने चुनौती छ ।

यो बिषयमा आयुष भन्छन्, ‘विदेशमा बस्ने धेरै नेपालीले पनि नेपालमा रहेका आफन्त र साथीभाइका लागि टिकट खरिद गरिदिने, हल बुक गरिदिने भन्नुभएको छ । दर्शक फिल्मप्रति नै उत्साहित रहेको पाएको छु ।’

आयुषले फिल्मको सिक्वेल बन्ने जानकारी दिए । भने- ‘राम नाम सत्य’को सिक्वेल पनि बन्दैछ । सिक्वेलमा मेरो भूमिका के हुन्छ भन्ने बुझ्नका लागि पनि दर्शकले राम नाम सत्यको पहिलो भाग छुटाउन हुँदैन ।’

आयुषले यो फिल्मका लागि आफूले शतप्रतिशत मिहिनेत गरेको सुनाए । फिल्ममा कथावस्तु बलियो रहेको, सस्पेन्स-थ्रिलर कथा रोचक रहेको सुनाउँदै आयुषले हरेक कोणबाट फिल्मले दर्शकलाई मनोरञ्जन दिने तर्क गरे ।

आयुषले अब निरन्तर फिल्म क्षेत्रमा काम गर्ने संकेत गरे । उनले भने- ‘मैले अझै मिहिनेत गर्नुछ । आफूलाई तयार गर्नुछ । यसैले, हतार गरेर काम गरिहाल्छु भन्दिनँ । तर, अब निरन्तर यही क्षेत्रमा अगाडि भने बढ्छु ।’

उपेन्द्र शाही र श्वेता विमलीको निर्माणमा तयार भएको यो फिल्ममा विराज भट्ट, सुशील श्रेष्ठ, सुपुष्पा भट्ट, दिब्या रायमाझी, सुनील थापा, प्रशान्त ताम्राकार, खुशी कार्कीको पनि अभिनय छ । नेपाली नयाँवर्षको छेकोमा यो फिल्म एकलरुपमा प्रदर्शनमा आउन लागेको हो ।

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
आयुषसिंह ठकुरी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

संसद्‌मा मेरो भूमिका निष्पक्ष रहनेछ : सभामुख अर्याल

संसद्‌मा मेरो भूमिका निष्पक्ष रहनेछ : सभामुख अर्याल
यी हुन् २०८२ सालमा धेरै कमाउने १० नेपाली फिल्म (सूचीसहित)

यी हुन् २०८२ सालमा धेरै कमाउने १० नेपाली फिल्म (सूचीसहित)
स्थिर सरकारपछि नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण सुदृढ : राजदूत शर्मा

स्थिर सरकारपछि नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण सुदृढ : राजदूत शर्मा
वैदेशिक र आन्तरिक रोजगारीका लागि सरकारले ‘एकद्वार प्रणाली’ मार्फत तालिम दिने

वैदेशिक र आन्तरिक रोजगारीका लागि सरकारले ‘एकद्वार प्रणाली’ मार्फत तालिम दिने
ओली र लेखकलाई बिना शर्त रिहा गरियोस् : ऐनबहादुर महर

ओली र लेखकलाई बिना शर्त रिहा गरियोस् : ऐनबहादुर महर
भारतीय संसद्‍मा बालेन सरकारको ‘माफी’ चर्चा

भारतीय संसद्‍मा बालेन सरकारको ‘माफी’ चर्चा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय
ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय
निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’
क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय
वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?

वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?
डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख

डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख
१००० दिन : सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउने डेडलाइन

१००० दिन : सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउने डेडलाइन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

8 Stories
बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

7 Stories
गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

8 Stories
७ संकेत देखाउने साथीसँग जोगिएकै राम्रो

७ संकेत देखाउने साथीसँग जोगिएकै राम्रो

7 Stories
एकभन्दा बढी बैंक खाता राख्नु सही हो ?

एकभन्दा बढी बैंक खाता राख्नु सही हो ?

14 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित