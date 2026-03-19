News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेकपा एमालेकी सांसद विष्णुमाया विकले संसद्मा महिलाहरू डिजिटल हिंसामा पर्ने विषय उठाएकी छन्।
- उनले भनिन्, 'हाम्रो अध्यक्षको विषयमा बिचार राखेकै कारण साइबर हमला भएको छ।'
- सांसद विकले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन्।
२३ चैत, काठमाडौं । अमीशा पराजुली डिजिटल बुलिङमा परेको विषय संसद्मा उठेको छ ।
नेकपा एमालेकी सांसद विष्णुमाया विकले केही विचार राखेकै आधारमा महिलाहरू डिजिटल हिंसामा पर्ने गरेको भनेर यो विषय उठाएकी हुन् ।
‘महिलाहरू साइबर हमलामा परे’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो अध्यक्षको विषयमा बिचार राखेकै कारण साइबर हमला भएको छ । बलात्कार गर्ने जस्ता विषय समेत गरिएका छन् ।’
यस्तो कार्य नियन्त्रण गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको आग्रह छ । सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्न समेत उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन् ।
