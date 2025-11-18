सरकारलाई रामकुमारीको प्रश्न : भदौ २४ को घटनाको छानबिन कहिले हुन्छ ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभाकी सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले भदौ २४ गतेको घटनाको निष्पक्ष छानबिन नभएको भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरेकी छन्।
- झाँक्रीले २४ गते जलाइएका सिंहदरबारलगायत घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन ढिलाइ भइरहेको बताएकी छन्।
- उनले भदौ २४ को घटनाको तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्ने र सरकारले कार्पेटमुनि धुलो राखेर काम गर्न नहुने बताएकी छन्।
२३ चैत, काठमाडौं । नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभाकी सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले भदौ २४ गतेको घटनाको छानबिन नभएको दाबीसहित सरकारलाई प्रश्न गरेकी छन् । सोमबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा उनले २४ गते जलाइएका सिंहदरबारलगायत घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने काममा ढिलाइ भइरहेको बताएकी हुन् ।
‘भदौ २४ को घटनाको निष्पक्ष छानबिन कहिले हुन्छ ? भाद्र २३ र २४ गतेको त्यो विद्रोह शान्तिपूर्ण थियो ? अथवा त्यो हिंसात्मक वा के विद्रोह थियो ? त्यसको जिम्मा कसले लिने हो ?,’ उनले भनिन्, ‘२३ गतेको घटनाबारे केही प्रतिवेदन आए । २४ गते खण्डहर भएका सिंहदरबारजस्ता संरचना जलाउँदा केही हुन्न भन्ने कुराको भाष्य र त्यसरी मनिटरिङ गरेर मान्छेलाई कसले पठाएको हो ?’
नवयुवालाई गलत ढंगले परिचालन गर्ने र सिंहदरबारलगायत ठाउँलाई खण्डहर बनाएकामा आफू भावविह्वल भएको बताइन् । उनले त्यस घटनाको तथ्य सार्वजनिक हुनुुपर्ने माग राखिन् । सरकारले कार्पेटमुनि धुलो राखेर सब ठीकठाक छ भनेर हिँड्ने काम गर्न नहुने पनि बताइन् ।
