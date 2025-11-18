सरकारलाई रामकुमारीको प्रश्न : भदौ २४ को घटनाको छानबिन कहिले हुन्छ ?

नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभाकी सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले भदौ २४ गतेको घटनाको छानबिन नभएको दाबीसहित सरकारलाई प्रश्न गरेकी छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २३ गते १३:५२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभाकी सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले भदौ २४ गतेको घटनाको निष्पक्ष छानबिन नभएको भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरेकी छन्।
  • झाँक्रीले २४ गते जलाइएका सिंहदरबारलगायत घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन ढिलाइ भइरहेको बताएकी छन्।
  • उनले भदौ २४ को घटनाको तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्ने र सरकारले कार्पेटमुनि धुलो राखेर काम गर्न नहुने बताएकी छन्।

२३ चैत, काठमाडौं । नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभाकी सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले भदौ २४ गतेको घटनाको छानबिन नभएको दाबीसहित सरकारलाई प्रश्न गरेकी छन् । सोमबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा उनले २४ गते जलाइएका सिंहदरबारलगायत घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने काममा ढिलाइ भइरहेको बताएकी हुन् ।

‘भदौ २४ को घटनाको निष्पक्ष छानबिन कहिले हुन्छ ? भाद्र २३ र २४ गतेको त्यो विद्रोह शान्तिपूर्ण थियो ? अथवा त्यो हिंसात्मक वा के विद्रोह थियो ? त्यसको जिम्मा कसले लिने हो ?,’ उनले भनिन्, ‘२३ गतेको घटनाबारे केही प्रतिवेदन आए । २४ गते खण्डहर भएका सिंहदरबारजस्ता संरचना जलाउँदा केही हुन्न भन्ने कुराको भाष्य र त्यसरी मनिटरिङ गरेर मान्छेलाई कसले पठाएको हो ?’

नवयुवालाई गलत ढंगले परिचालन गर्ने र सिंहदरबारलगायत ठाउँलाई खण्डहर बनाएकामा आफू भावविह्वल भएको बताइन् । उनले त्यस घटनाको तथ्य सार्वजनिक हुनुुपर्ने माग राखिन् । सरकारले कार्पेटमुनि धुलो राखेर सब ठीकठाक छ भनेर हिँड्ने काम गर्न नहुने पनि बताइन् ।

रामकुमारी झाँक्री
शपथ समारोहमा ढिलो पुगिन् रामकुमारी, एक्लै लिइन् शपथ

झाँक्रीको चुनाव खर्च दुई लाख ३६ हजार, विवरण आयोगलाई बुझाइन्

एमाले फर्किएकी रामकुमारी झाँक्री केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित

पार्टीले जे जिम्मेवारी दिन्छ, त्यही जिम्मेवारी बोक्ने हो : रामकुमारी झाँक्री

खरानीबाट बनेको सरकारले निर्वाचन गराउन चाहेको छैन : रामकुमारी झाँक्री

एकीकृत समाजवादी भयंकर हुन्छ भन्ने लागेको थियो, तर हाम्रो यात्रा टुंगियो : रामकुमारी झाँक्री

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको 'पजनी' : कांग्रेसको 'कुँडाकर्कट' र एमालेको 'कांग्रेस सफाइ'

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?

डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख

१००० दिन : सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउने डेडलाइन

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

७ संकेत देखाउने साथीसँग जोगिएकै राम्रो

एकभन्दा बढी बैंक खाता राख्नु सही हो ?

