पार्टीले जे जिम्मेवारी दिन्छ, त्यही जिम्मेवारी बोक्ने हो : रामकुमारी झाँक्री

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २९ गते १८:२८
२९ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमालेकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले पार्टीले जे जिम्मेवारी दिन्छ त्यसलाई बहन गरेर अघि बढ्ने बताएकी छन् ।

भृकुटीमण्डपस्थित महाधिवेशन बन्द स्थलमा सोमबार पत्रकारहरूसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले आफूहरू अनकन्डिसनल एमालेमा फर्केर आएको र त्यही अनुसार काम गर्ने चाहना रहेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘अहिले पनि त्यही हो । पार्टीले जे प्रकारको जिम्मेवारी दिन्छ त्यही प्रकारको जिम्मेवारी बोक्ने । त्यसैमा आफूले आफ्नो आफ्नो क्यालिबर लगाउने । त्यहाँ वेल पर्फर्म गर्ने । त्यसकै आधारमा अगाडि बढ्ने ।’

नेकपा एमालेमा आउनका लागि पछिल्ला घटनाहरूले पनि धेरै नै भूमिका खेलेको उनको भनाइ छ ।

उनले अगाडि भनिन्, ‘संविधानलाई वास्तविक लिकमा ल्याएर संविधान सम्वत सरकार बनाउने, लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने, संविधानको रक्षा गर्ने काम पनि बाँकी नै छ । ती सबै कामका लागि नै नेकपा एमाले र यसको नेतृत्वलाई भरथेग गर्नका लागि र राष्ट्रिय आशा जगाउनका लागि नै हामी घर फर्किएका थियौं ।’

उनले भनिन्, ‘आम रूपमा नेपाली जनताको शीर ढलेको अवस्था छ । कुनै व्यवसायीले व्यवसाय गर्न आँट गर्न सकेका छैनन् । सार्वजनिक ठाउँमा जाने आँट गर्न सकेका छैनन् । जेनजी आन्दोलनको नाममा भोलिपल्ट भएको लुटपाट, तोडफोड, आगोजनीले मान्छेहरू हतोत्साहित भएको अवस्था थियो । त्यस्तो अवस्थामा नेकपा एमालेले एक प्रकारको भरोसा दियो । शीर ढलेका जनताहरूलाई जगाउने/उठाउने काम नेकपा एमालेले गर्‍यो । यो अभियान यतिले पुग्दैन । अहिले हामी निर्वाचनसम्म जानुपर्छ । पार्टीलाई वडा तहदेखि माथिल्लो तहसम्म एक ढिक्का बनाएर लानुपर्ने जिम्मेवारी छन् ।’

एमाले महाधिवेशन नेकपा एमाले रामकुमारी झाँक्री
