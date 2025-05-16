अनेरास्ववियु अध्यक्षमा पराजित पौडेलले दिए एमाले केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- प्रकाश पौडेलले एमालेको एघारौं महाधिवेशनमा गण्डकी प्रदेशतर्फ युवा क्लस्टरबाट केन्द्रीय सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएका छन्।
- पौडेलले अनेरास्ववियुको अध्यक्षमा पराजित भएपछि एमालेको केन्द्रीय सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएका हुन्।
- उनले ईश्वर पोखरेल खेमाबाट उम्मेदवारी दिएका छन् र केहीबेर अघि मनोनयन दर्ता गराएका थिए।
२९ मंसिर, काठमाडौं । अनेरास्ववियुको अध्यक्षमा पराजित भएका प्रकाश पौडेलले माउ पार्टी नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।
काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी एमालेको एघारौं महाधिवेशनमा पौडेलले केहीबेर अघि केन्द्रीय सदस्य पदमा मनोनयन दर्ता गराएका हुन् ।
उनले गण्डकी प्रदेशतर्फ युवा क्लस्टरबाट खुला सदस्यमा दर्ता गराएको अनलाइनखबरसँग बताए ।
अनेरास्ववियुमा उमेर हद लागू भएपछि विदा भएका पौडेलले ईश्वर पोखरेल खेमाबाट उम्मेदवारी दिएका छन् ।
