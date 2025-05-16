+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अनेरास्ववियु अध्यक्षमा पराजित पौडेलले दिए एमाले केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २९ गते १६:२१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रकाश पौडेलले एमालेको एघारौं महाधिवेशनमा गण्डकी प्रदेशतर्फ युवा क्लस्टरबाट केन्द्रीय सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएका छन्।
  • पौडेलले अनेरास्ववियुको अध्यक्षमा पराजित भएपछि एमालेको केन्द्रीय सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएका हुन्।
  • उनले ईश्वर पोखरेल खेमाबाट उम्मेदवारी दिएका छन् र केहीबेर अघि मनोनयन दर्ता गराएका थिए।

२९ मंसिर, काठमाडौं । अनेरास्ववियुको अध्यक्षमा पराजित भएका प्रकाश पौडेलले माउ पार्टी नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।

काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी एमालेको एघारौं महाधिवेशनमा पौडेलले केहीबेर अघि केन्द्रीय सदस्य पदमा मनोनयन दर्ता गराएका हुन् ।

उनले गण्डकी प्रदेशतर्फ युवा क्लस्टरबाट खुला सदस्यमा दर्ता गराएको अनलाइनखबरसँग बताए ।

अनेरास्ववियुमा उमेर हद लागू भएपछि विदा भएका पौडेलले ईश्वर पोखरेल खेमाबाट उम्मेदवारी दिएका छन् ।

एमाले महाधिवेशन नेकपा एमाले
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

महाधिवेशनस्थल छिर्न नपाएका एमाले कार्यकर्ता भन्छन्- प्रतिनिधिले विवेक पुर्‍याउन्

महाधिवेशनस्थल छिर्न नपाएका एमाले कार्यकर्ता भन्छन्- प्रतिनिधिले विवेक पुर्‍याउन्
भृकुटीमण्डपमा एमाले महाधिवेशनको चहलपहल (तस्वीरहरू)

भृकुटीमण्डपमा एमाले महाधिवेशनको चहलपहल (तस्वीरहरू)
२०३७ को जनमत संग्रह र ओलीको अमिल्दो आकलन

२०३७ को जनमत संग्रह र ओलीको अमिल्दो आकलन
एउटै कार्यकारी पदमा बसिरहँदा लोकतन्त्र र पार्टी कमजोर हुन्छ : ज्ञवाली

एउटै कार्यकारी पदमा बसिरहँदा लोकतन्त्र र पार्टी कमजोर हुन्छ : ज्ञवाली
एमालेको निर्वाचन तालिका संशोधन, साढे ६ बजे उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन

एमालेको निर्वाचन तालिका संशोधन, साढे ६ बजे उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन
एमाले अध्यक्षको उम्मेदवारी दर्ता शुल्क १५ हजार, पदाधिकारीको १० हजार

एमाले अध्यक्षको उम्मेदवारी दर्ता शुल्क १५ हजार, पदाधिकारीको १० हजार

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

7 Stories
जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

5 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

9 Stories
गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित