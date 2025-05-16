एउटै कार्यकारी पदमा बसिरहँदा लोकतन्त्र र पार्टी कमजोर हुन्छ : ज्ञवाली

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेकपा एमालेका नेता युवराज ज्ञवालीले एउटै कार्यकारी पदमा बाँचुन्जेल बस्नु लोकतन्त्र र पार्टी कमजोर हुने बताएका छन्।
- ज्ञवालीले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बाँचुन्जेल कार्यकारी पदमा नबस्न सुझाव दिएका छन्।
- उनीहरूले पार्टीमा युवा पुस्तालाई ल्याउनुपर्ने र आफूले अब चुनाव नलड्ने घोषणा गरेका छन्।
२९ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता युवराज ज्ञवालीले एउटै कार्यकारी पदमा बसिरहँदा लोकतन्त्र र पार्टी कमजोर हुने बताएका छन् । उनले बाँचुन्जेल कार्यकारी पदमा रहिरहने मान्यता त्याग्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सुझाव समेत दिए ।
पार्टीको एघारौं महाधिवेशनको बन्दसत्र स्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ज्ञवालीले भने, बाँचुन्जेल कार्यकारी पदमा बस्नु हुन्न लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ ।
उनले अगाडि भने, ‘अध्यक्ष ओली मात्रै होइन, नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीहरुलाई, नेताहरुलाई तपाईंहरु बाचुन्जेल कार्यकारी पदमै बसिरहने मान्यताबाट पछि हट्नुस् । यसो गर्नु हुन्न । यसले लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ, पार्टी कमजोर हुन्छ ।’
उनले पार्टीमा युवा पुस्तालाई ल्याउनुपर्ने धारणा राखे ।
‘नयाँ जेनेरसनलाई ल्याउनुपर्छ । अबको युग नयाँको हो । हामीले युवाहरुलाई पार्टीमा भर्नुपर्यो, अगाडि बढाउनुपर्यो । हामीले छोड्दै गएपछि नयाँ आउँछ,’ ज्ञवालीले भने, ‘हामीले छोड्दै नछोडेपछि नयाँ कसरी आउँछ ?’
उनले अहिले आफूहरुले भनेजस्तो नभए आगामी महाधिवेशनमा लागु गर्नुपर्ने बताए । ‘अहिले हामीले भनेको जस्तो लागु भएन भने बाह्रौंमा लागु गर्नुपर्छ, तेह्रौंमा लागु गर्नुपर्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘जीवन भनेको अनन्त रूपमा चलिरहने कुरा हो ।’
एमालेका निवर्तमान उपाध्यक्ष ज्ञवालीले आफू ७० वर्ष पुगिसकेको भन्दै अब पार्टी चुनाव नलड्ने घोषणा गरेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4