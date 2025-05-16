+
ओली समूहमा असन्तुष्टिपछि लेखराज भट्ट उपमहासचिव उम्मेदवार बन्ने तय, भानुभक्त ढकाल सचिव

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २९ गते १३:१९

२९ मंसिर, काठमाडौं । एमाले महाधिवेशनमा केपी ओलीको समूहबाट पदाधिकारीमा प्रस्तावित नाममध्ये लेखराज भट्ट र भानुभक्त ढकालको नाम तलमाथि भएको छ ।

लेखरार भट्टलाई सचिव पद दोहोर्‍याउन नमानेपछि ओली समूहले यसअघि प्रस्तावित भानुभक्त ढकाललाई सचिवमा झारेर भट्टलाई उपमहासचिव बनाउन लागेको हो ।

भट्टले टिमबाटै अब उपमहासचिव पदको उम्मेदवार बन्न लागेको अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । ‘ म अब उपमहासचिव पदको उम्मेदवारी दिन्छु’, उनले भने ।

माओवादी धारबाट आएका उनी दशौं महाधिवेशनमा सचिव भएका थिए । तर, उपमहासचिवमा यसअघि पदाधिकारीमै नरहेका भानुभक्त ढकाललाई ओली टिमबाट अघि सारेपछि असन्तुष्टि बढेको थियो ।।

