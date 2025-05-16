व्यक्तिगत रुपमा उम्मेदवारी दिएको छु, प्यानल बनाएका छैनौं : योगेश भट्टराई

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- एमालेको ११औं महाधिवेशनमा उपमहासचिव पदका दाबेदार योगेश भट्टराईले व्यक्तिगत रुपमा उम्मेदवारी दिएको बताएका छन्।
- उनले समूहबाट प्यानल नबन्ने र अरूले पनि व्यक्तिगत रुपमा उम्मेदवारी दिने बताए।
- भट्टराईले विधान संशोधन असहमति जनाउँदै समीक्षा आगामी दिनमा हुने बताएका छन्।
२९ मंसिर, काठमाडौं । एमालेको ११औं महाधिवेशनमा उपमहासचिव पदका दाबेदार योगेश भट्टराईले आफूले व्यक्तिगत रुपमा उम्मेदवारी दिएको बताएका छन् ।
उनले आफ्नो समूहबाट प्यानल नबन्ने र अरुले पनि व्यक्तिगत रुपमा उम्मेदवारी दिने बताए ।
‘मैले व्यक्तिगत रुपमा उम्मेदवारी दिएको छु । अरू सबैले पनि व्यक्तिगत रुपमै उम्मेदावरी दिनु भएको छ,’ महाधिवेशन स्थलमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘समूहगत छैन । हाम्रो उम्मेदवारी व्यक्तिगत हुन्छ, प्यानल हुँदैन, बनाउँदैनौं ।’
उनले केन्द्रीय समिति बैठकमा एक्कासी विधान संशोधनको प्रस्ताव आएको र त्यसलाई पास गरिएको भन्दै असहमति प्रकट गरे । त्यसको समीक्षा आगामी दिनमा हुने उनले बताए ।
‘विधान संशोधन गर्नु औचित्यपूर्ण थिएन । तर अब हलले स्वीकार गरिसक्यो, त्यही अनुसार प्रक्रियामा जान्छ । यसको पनि आगामी दिनमा समीक्षा गर्दै जाऔंला,’ उनले भने ।
३ महिना अगाडि मात्र टुंगो लागेको विधानको विषय अहिले उल्ट्याउनु गलत भएको उनको भनाइ थियो ।
विधान महाधिवेशनको गरिमा र औचित्यलाई पनि ख्याल गर्न उनले आह्वान गरे । साथै संख्या बढाउनुभन्दा मन मिलाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।
भट्टराईले भने, ‘मैले त अध्यक्षलाई भनेँ, संख्या बढाउनुभन्दा त मन पो मिलाउनुपर्छ त । पार्टीभित्र त मन पो मिलाउनतिर लाग्नुपर्यो । अब मन चाहि नमिलाउने अनि संख्या बढ्दै जाने हो भने पार्टीको के अस्तित्व रह्यो त ?’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4