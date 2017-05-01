+
एमाले महाधिवेशनस्थलमा मनमोहनदेखि मार्क्ससम्मका प्रतिमा

प्रतिनिधिहरुले नेताहरू पुस्पलाल श्रेष्ठ, मदन भण्डारी, मनमोहनका प्रतिमाहरुसँग फोटो खिच्ने, टिकटक बनाउने गरेका छन् । त्यहीँ राखिएको छ-कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगेल्स र व्लादिमिर लेनिनका प्रतिमाहरू ।

कौशल काफ्ले कौशल काफ्ले
२०८२ मंसिर २९ गते १२:३०
२९ मंसिर, काठमाडौं। नेकपा एमालेको महाधिवेशन भृकुटीमण्डपमा जारी छ । आजदेखि नयाँ नेतृत्वका लागि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

महाधिवेशनस्थल सजावट सुन्दर छ । राजनीतिक इतिहास झल्काउने मात्रै होइन युवापुस्तालाई आकर्षण गर्न टिकटक बनाउने पार्कको पनि व्यवस्था छ ।

महाधिवेशनस्थलमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको इतिहासबारे बुझ्ने व्यवस्था गरिएको छ । कम्युनिस्ट आन्दोलन बुझ्न सकिने सामग्रीका साथै कम्युनिस्ट नेताहरुका प्रतीमा राखिएको छ ।

प्रतिनिधिहरुले त्यहाँ राखिएका स्वर्गीय नेताहरु पुस्पलाल श्रेष्ठ, मदन भण्डारी, मनमोहनका प्रतिमाहरुसँग फोटो खिच्ने, टिकटक बनाउने गरेका छन् । त्यहीँ राखिएको छ-कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगेल्स र व्लादिमिर लेनिनका प्रतिमाहरु ।

             

एमाले महाधिवेशन नेकपा एमाले
लेखक
कौशल काफ्ले

काफ्ले अनलाइनखबरमा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
