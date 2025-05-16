+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

विकृतिमुक्त पार्टी बनाउन उपाध्यक्षमा मेरो उम्मेदवारी : परशुराम मेघी गुरुङ

‘उमेरहद र दुई कार्यकालको प्रवन्धलाई स्थापित गर्नका लागि लागिरहन्छु । मलाई लाग्छ– अर्को महाधिवेशनसम्म जाँदा यो मुद्दाले संस्थागत रूप लिनेछ ।’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २९ गते १७:५७
फाइल तस्वीर

२९ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता परशुराम मेघी गुरुङले उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।

पार्टीको जारी ११औं महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका गुरुङ विकृतिमुक्त पार्टी बनाउन आफ्नो उम्मेदवारी रहेको बताउँछन् ।

‘अहिले पार्टीमा जुन चुनौती छ, समस्या छ, त्यसलाई हल गर्नको निम्ति । विचार/सिद्धान्त, नीति र कार्यशैलीसँग सम्बन्धित कमजोरीहरू पार्टीमा छन् । कतिपय विकृति विसंगतिहरू पनि पार्टीभित्र देखा परेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘समग्रमा पार्टीलाई विकृति विसंगति मुक्त गर्न, सिर्जनशील र अहिलेको चुनौतीलाई समाधान गर्न सक्ने लोकतान्त्रिक पार्टी बनाउन मेरो उम्मेदवारी हो ।’

गुरुङ पार्टीमा २०३३ संगठित भएका नेता हुन् । यसअगाडि केन्द्रीय कार्यालयको सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभव रहेका उनी ईश्वर पोखरेल समूहको तर्फबाट उपाध्यक्षमा लड्दैछन् ।

एमालेको ११औं महाधिवेशनमा केपी शर्मा ओली र ईश्वर पोखरेल अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । दुवै पक्ष आ–आफ्नो टिम बनाएर चुनाव लड्दैछन् ।

जेनजी आन्दोलन र बदलिँदो नेपाली समाजको चरित्रअनुसार एमालेले भावी नेतृत्व चयन गर्ने उनको विश्वास छ । संविधानले इंगित गरेको सुशासन स्थापनाका लागि राजनीतिक दलहरू पारदर्शी र लोकतान्त्रिक हुन आवश्यक रहेको उनले बताए ।

उनी थप्छन्, ‘जेनजी युवाहरूले सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको कुरा गर्नुभएको छ । मुलुकमा समृद्धिको कुरा, रोजगारी सिर्जनाको कुरा गर्नुभएको छ । उहाँहरूको चाहना र उद्देश्य समेटेर जान जरुरी छ ।’

युवाहरूले राजनीतिक दलहरूमा समेत पुस्तान्तरण चाहेका छन् । यसबारे पार्टी जिम्मेवार रहेको गुरुङ बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो पार्टीमा इन्ट्री र एक्जिटको प्रबन्ध हाम्रो पार्टीमा छ । ७० वर्षको उमेरहद र दुई कार्यकाल यही हो । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्नेमा जोड दिँदै आएको छु ।’

तर, एमालेले ७० वर्षको उमेरहद र दुई कार्यकालको प्रावधान हटाइसकेको छ । आफूले चुनाव जितेको खण्डमा ७० वर्षको उमेरहद र दुई कार्यकालको प्रावधानका लागि लड्ने उनको घोषणा छ ।

अहिले यी प्रावधान पक्षधर अल्पमतमा परेता पनि भविष्यमा स्थापित गराउने उनको दृढता छ । ‘उमेरहद र दुई कार्यकालको प्रबन्धलाई स्थापित गर्नका लागि लागिरहन्छु,’ नेता गुरुङ भन्छन्, ‘मलाई लाग्छ– अर्को महाधिवेशनसम्म जाँदा यो मुद्दाले संस्थागत रूप लिनेछ ।’

एमाले महाधिवेशन नेकपा एमाले परशुराम मेघी गुरुङ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

पार्टीले जे जिम्मेवारी दिन्छ, त्यही जिम्मेवारी बोक्ने हो : रामकुमारी झाँक्री

पार्टीले जे जिम्मेवारी दिन्छ, त्यही जिम्मेवारी बोक्ने हो : रामकुमारी झाँक्री
एमाले महाधिवेशन : उम्मेदवारी दर्ता समय सकियो

एमाले महाधिवेशन : उम्मेदवारी दर्ता समय सकियो
एमाले महाधिवेशन : सर्‍यो मतदानको समय

एमाले महाधिवेशन : सर्‍यो मतदानको समय
रामबहादुर थापालाई प्रश्न : एमालेमा पूर्वमाओवादीलाई कत्तिको गाह्रो छ ?

रामबहादुर थापालाई प्रश्न : एमालेमा पूर्वमाओवादीलाई कत्तिको गाह्रो छ ?
अनेरास्ववियु अध्यक्षमा पराजित पौडेलले दिए एमाले केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी

अनेरास्ववियु अध्यक्षमा पराजित पौडेलले दिए एमाले केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी
महाधिवेशनस्थल छिर्न नपाएका एमाले कार्यकर्ता भन्छन्- प्रतिनिधिले विवेक पुर्‍याउन्

महाधिवेशनस्थल छिर्न नपाएका एमाले कार्यकर्ता भन्छन्- प्रतिनिधिले विवेक पुर्‍याउन्

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

7 Stories
जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

5 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

9 Stories
गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित