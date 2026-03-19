निफमा पुलिस-थ्रीलर ‘राजागञ्ज’ सर्वोत्कृष्ट फिल्म, नाजिर र सुरक्षाले जिते अवार्ड

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २४ गते ११:५५

  • नवौं नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा दीपक रौनियार निर्देशित 'राजागञ्ज ः पूजा सर'ले सर्वोत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्रको अवार्ड जितेको छ।
  • समुन्द्र भट्ट निर्देशित 'गुन्यू चोलो : द ड्रेस'ले सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रिय चलचित्र र भट्टले उत्कृष्ट निर्देशकको अवार्ड पाएका छन्।
  • निफ चैत १९ गतेबाट सुरु भएको र ललितकला प्रज्ञा-प्रतिष्ठानमा सम्पन्न भएको छ, जहाँ विभिन्न विधामा अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय चलचित्रहरू सम्मानित भएका छन्।

काठमाडौं । नवौं संस्करणको नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव (निफ)मा सर्वोत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्रको अवार्ड दीपक रौनियार निर्देशित ‘राजागञ्ज ः पूजा सर’ले जितेको छ ।

ललितकला प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका कुलपति नारदमणि हार्तम्छालीको प्रमुख आतिथ्यतामा सोमबार सम्पन्न फेस्टिभलको समापन समारोहमा उक्त फिल्मले पन्ध्र सय अमेरिकी डलर पुरस्कार प्राप्त गर्‍यो ।

उक्त पुलिस थ्रीलर फिल्मले मधेशको परिवेशको कथा भन्छ । थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड जितेको उक्त फिल्ममा आशा मगराती, दयाहाङ राई लगायतको शीर्ष भूमिका छ ।

सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार समुन्द्र भट्ट निर्देशित ‘गुन्यू चोलो : द ड्रेस’ले पाएको छ । यो फिल्मले एक हजार अमेरिकी डलर प्राप्त गर्‍यो । भट्टले यही फिल्मबाट उत्कृष्ट निर्देशकको अवार्ड जितिन् ।

यही फिल्मबाट नाजिर हुसेनले सर्वोत्कृष्ट अभिनेताको अवार्ड जिते । ‘कोशेढुङ्गा’बाट सुरक्षा पन्तले सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीको अवार्ड जितिन् ।

राष्ट्रियतर्फ सर्वोत्कृष्ट पटकथाकारको अवार्ड चलचित्र ‘केटी हराएको सूचना’बाट दीपेन्द्र गौचन प्राप्त गरे । सर्वोत्कृष्ट सिनेम्याटोग्राफरको अवार्ड चलचित्र ‘कोशेढुङ्गा’बाटै बाबु श्रेष्ठले पाए ।

दक्षिण एसियाली चलचित्र अन्तर्गतको प्रतिस्पर्धामा नेपाली भाषाको भारतीय फिल्म ‘जार’ सर्वोत्कृष्ट घोषित भयो । फुर्वा छिरिङ लामा निर्देशित यस चलचित्रले ५ सय अमेरिकी डलर प्राप्त गर्‍यो ।

सर्वोत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय डकुमेन्ट्रीको अवार्ड आइसल्यान्डको ‘ग्राउन्ड बिनिथ आवर फिट’ले पायो । इर्सा रोका फ्यानबर्ग निर्देशित यस डकुमेन्ट्रीलाई एक हजार अमेरिकी डलर प्रदान गरियो ।

सर्वोत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय सर्ट फिल्मको अवार्ड ’सिप’ले पायो । हादी बाबेइफरद्वारा निर्देशित इरानको यस सर्ट फिल्मले ५ सय अमेरिकी डलर प्राप्त गर्‍यो ।

सर्वोत्कृष्ट एआई थिम्ड सर्ट फिल्मको अवार्ड जितेको ‘स्पिरिट अफ द माउन्टेन’ले ५ सय अमेरिकी डलर पायो । यो पाङ जियाद्वारा निर्देशित यो चिनियाँ सर्ट फिल्म हो ।

सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थी चलचित्रको अवार्ड मेक्सिकोको चलचित्र ‘पासारिन्हो’ घोषित भएको छ । यो चलचित्रलाई पाँच सय डलर र ट्रफीले सम्मान गरिएको छ ।

सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रिय डकुमेन्ट्री विधामा दीपक छोदेन लामाद्वारा निर्देशित ‘होम इज नट अ प्लेस’ र सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रिय सर्ट फिल्मको विधामा सुरज पौडेलद्वारा ‘रिहाना’ घोषित भए । यी दुवैले ट्रफी र पचास हजार रुपैयाँ प्राप्त गरे ।

डन किहोते सर्वोत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्रको अवार्ड इरानी फिल्म ‘माई डटर्ज हेयर’ले पायो । हेसाम फराहमान्दद्वारा निर्देशित यस फिल्मलाई प्रमाणपत्रले सम्मान गरिएको छ ।

स्पेशल मेन्सन राष्ट्रिय डकुमेन्ट्री विधामा ङिमा गेलु शेर्पाद्वारा निर्देशित ‘एज डे गोज बाइ’ उत्कृष्ट बन्यो । यसलाई प्रमाणपत्रले सम्मान गरियो । स्पेशल मेन्सन अन्तर्राष्ट्रिय सर्ट फिल्म विधामा भारतको ‘हाउसकिप्पर’ उत्कृष्ट घोषित भयो ।

स्पेशल जुरी मेन्सन अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र अवार्डको विधा भने चिनियाँ फिल्म ‘द शोर अफ लाइफ’ ले जित्यो । प्रमुख अतिथि हार्तम्छालीले अवार्ड कार्यक्रम आयोजना गरी विदेशी फिल्म उद्योगसँग नेपाली फिल्मलाई जोड्ने र सम्बन्ध विस्तारको काम गरेको भन्दै धन्यवाद व्यक्त गरे ।

अध्यक्ष पाठकले निफ सफल पार्न सहयोग गर्ने सम्पूर्णमा धन्यवाद व्यक्त गरे । यस संस्करणको निफ चैत १९ गतेबाट सुरु भएको थियो ।

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव राजागञ्ज
भेनिसमा प्रिमियर भएको चिनियाँ फिल्म ‘स्नो लियोपार्डְ’ निफमा

भेनिसमा प्रिमियर भएको चिनियाँ फिल्म ‘स्नो लियोपार्डְ’ निफमा
इरानी फिल्म ‘माइ डटर्ज हेयर’ प्रदर्शनसँगै सुरू भयो निफ (तस्वीर)

इरानी फिल्म ‘माइ डटर्ज हेयर’ प्रदर्शनसँगै सुरू भयो निफ (तस्वीर)
निफमा सहभागी हुन विदेशी पाहुना काठमाडौंमा

निफमा सहभागी हुन विदेशी पाहुना काठमाडौंमा
निफमा ‘शोले’ निर्देशकसँग राजेश हमालले संवाद गर्ने

निफमा ‘शोले’ निर्देशकसँग राजेश हमालले संवाद गर्ने
अन्तरिक्षमा खिचिएको पहिलो फिल्म ‘द च्यालेन्ज’ काठमाडौंको निफमा देखाइने

अन्तरिक्षमा खिचिएको पहिलो फिल्म ‘द च्यालेन्ज’ काठमाडौंको निफमा देखाइने
निफले सक्यो प्रि-इभेन्टका कार्यक्रम, १९ चैतदेखि फेस्टिभल हुँदै

निफले सक्यो प्रि-इभेन्टका कार्यक्रम, १९ चैतदेखि फेस्टिभल हुँदै

