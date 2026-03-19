शल्यक्रिया अघिको साँझ र रात

२०८२ चैत २४ गते १६:१७ २०८२ चैत २४ गते १६:१७
प्रा. डा. राजीव झा

प्रा. डा. राजीव झा स्नायु, नसा तथा मेरुदण्डरोग विशेषज्ञ

कहिलेकाहीँ जटिलता आउँछ । अचानक रक्तस्राव, शरीरको असन्तुलन । त्यस्ता क्षणहरूले हाम्रो धैर्य र सीपको परीक्षा लिन्छन् ।

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • शल्यक्रियाको तयारीमा सर्जनले बिरामीको कथा, आशा र जीवनलाई गहिरो रूपमा अवलोकन गरी योजना बनाउँछन्।
  • एनेस्थेसिया टिमले बिरामीको मूल्यांकन गरी बहोस बनाउने जोखिम र तयारी सुनिश्चित गर्छ।
  • शल्यक्रिया टोलीले सहकार्यमा जोखिम कम गर्ने, जटिलता पहिचान गर्ने र सुरक्षित शल्यक्रिया सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछन्।

शल्यक्रियाको अघिल्लो साँझ र त्यसपछि आउने त्यो सन्नटा सर्जनका लागि कहिल्यै शान्त हुँदैन ।

बाहिर अँध्यारो फैलिँदै जान्छ, तर मनभित्र तर्कनाहरूको तुफान चल्न थाल्छ ।

राउन्डमा बिरामीहरूलाई हेर्दै गर्दा, त्यो केवल रोगी शरीर मात्र देखिदैन, त्यहाँ एउटा कथा देखिन्छ, एउटा आशा, एउटा जीवन ।
तब हामी उनीहरूको त्यो जिजिविषालाई गहिरो अवलोकन र महसुस गछौं । जसरी हुन्छ बचाउने यत्नमा लाग्छौं । हामी मनमनै उनीहरूको शल्यक्रियाको खाका तयार गर्न थाल्छौं ।

शल्यक्रिया, एउटा जीवनको विर्निमाण । यो सामान्य कुरा हुँदै होइन ।

यहाँ सवाल एउटा मान्छेको जीवनसँग मात्र हुँदैन । उनको भरोसा र आशासँग हुन्छ । त्यसैले हामी शल्यक्रिया अघि त्यसको तयारी, खाका, समयरेखा सबैकुरा तय गर्न थाल्छौं ।

शल्यक्रिया एक प्रक्रिया हो र यसले पूर्णता पाउनका लागि निश्चित खाका बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि हामीले आफ्ना सहकर्मीसँग छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । कसरी सबैभन्दा सुरक्षित तरिका अपनाउने ? कसरी जोखिम कम गर्ने ? कसरी सम्भावित जटिलतालाई पहिल्याउने ?

यावत् कुरामा सहकर्मीसँग छलफल हुन्छन्, अनुभव र ज्ञानले परिमार्जित हुन्छन् । त्यसरी एउटा योजना केवल सोच होइन, एउटा सामूहिक प्रतिबद्धता बन्छ ।

 

शल्यक्रियाका लागि बेहोस् बनाउनुपर्ने हुन्छ । कहिले प्रभावित अंगमा त कहिले पूरै शरीर । यो भनेको एउटा मान्छेलाई चेतनाशून्य अवस्थामा पुर्‍याउनु हो । यसका लागि एनेस्थेसिया टिमले काम गर्छ । एनेस्थेसिया टिमले बिरामीको पूर्ण मूल्यांकन गरेको छ कि छैन, बहोस बनाउँदा अरु जोखिम हुन्छ कि हुँदैन, सो कुराको टुंगो गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसपछि रगत र अन्य सामाग्री तयार छ वा छैन सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यहाँसम्म आइपुग्दा सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ, उनको परिवार । के उनीहरू तयार छन् ? केवल जानकारी लागि होइन, भावनाका लागि पनि ।

उनीहरूको आँखामा भरोसा हुन्छ, तर त्यो भरोसाभित्र लुकेको डर हामी स्पष्ट देख्छौं ।

त्यसैबेला हामी अर्को एउटा लडाइँको तयारीमा हुन्छौं, यो केवल रोगसँगको लडाइँ होइन, यो समय, जोखिम र अनिश्चिततासँगको लडाइँ पनि हो ।

मैले आफ्नो करियरको २५ वर्ष अप्रेसन थिएटरमा बिताएँ । त्यहाँको चिसो र तातो दुवे कुरा अनुभव गरें । कति जटिल शल्यक्रिया गरियो । कति मान्छेलाई मृत्युको मुखबाट फर्काइयो । तर, अहिले पनि मन कहिल्यै ढुक्क हुँदैन ।

म अझै पनि भोलिको शल्यक्रिया सपनामा देख्छु । अनुभवले हातलाई निपुण बनाउँछ, तर मनलाई सधैं विनम्र बनाइराख्छ । किनकि हामी जान्दछौं, सबै कुरा हाम्रो योजना अनुसार नहुन पनि सक्छ ।

तर हरेक बिहान नयाँ विश्वास लिएर सुरु हुन्छ । एक शान्त प्रार्थना, एक गहिरो आत्मविश्वास,

र एउटा मूल मन्त्र– ‘हानि नगर’ ।

आस्था जुनसुकै रूपमा होस्, हाम्रो मनको आधार हो । त्यही आधार समातेर हामी अपरेशन थियटरतर्फ अघि बढ्छौं, जहाँ विज्ञान र विश्वास एकै ठाउँमा भेटिन्छन् ।

पहिलो चिरफारभन्दा अघि, समय केवल पर्खाइ होइन, तयारी हो । कहिलेकाहीँ मिनेट, कहिलेकाहीँ घण्टौँ बिरामीको पोजिसन मिलाउनमै बित्छ । किनकि सही पोजिसन भनेको सफलताको पहिलो कदम हो । सही रूपमा राखिएको शरीरले शल्यक्रियालाई सहज र सुरक्षित बनाउँछ ।

एनेस्थेसिया केवल औषधि होइन,यो विश्वासको जिम्मेवारी हो ।

बिरामीलाई सुताउनु मात्र होइन, सुरक्षित रूपमा होसमा फर्काउनु नै यसको साँचो सफलता हो ।

प्रत्येक सास, प्रत्येक धड्कनलाई ध्यानपूर्वक सुन्ने गरिन्छ।

कहिलेकाहीँ सचेत अवस्थामै टाउकोको शल्यक्रिया जस्ता प्रक्रियामा बिरामी स्वयं त्यो यात्राको हिस्सा बन्छ, अद्‍भूत र संवेदनशील क्षणहरू ।

त्यसपछि सुरु हुन्छ अपरेशन थियटरको मौन समन्वय । नर्सहरूको सिप, उपकरणहरूको तयारी, चेकलिस्टहरूको सावधानी । हरेक कुरा एक लयमा अघि बढ्छ, जसमा गल्तीका लागि कुनै ठाउँ हुँदैन ।

शल्यक्रिया कहिल्यै एक व्यक्तिको काम होइन ।

यो सधैं एउटा टोलीको कथा हो, नर्स, रेसिडेन्ट, एनेस्थेसियोलोजिस्ट, टेक्निसियन, सहयोगी कर्मचारी र सर्जनहरू । एकै उद्देश्य, एकै ध्यान, उत्तम परिणाम ।

शल्यक्रिया सुरु भएपछि समयको अर्थ हराउँछ । घडी रोकिन्छ जस्तो लाग्छ । त्यहाँ केवल ध्यान हुन्छ पूर्ण, गहिरो, अविचल ।

कहिलेकाहीँ जटिलता आउँछ । अचानक रक्तस्राव, शरीरको असन्तुलन । त्यस्ता क्षणहरूले हाम्रो धैर्य र सीपको परीक्षा लिन्छन्। तर त्यही बेला टोली अझ मजबुत बन्छ ।

हामी सम्हाल्छौं, नियन्त्रण गर्छौं, र फेरि अगाडि बढ्छौं ।

म मेरा सहकर्मीहरूलाई भन्छु, ‘यो क्षणमा मेरो मुटुको धड्कन कस्तो होला भनेर महसुस गर ।’

किनकि शल्यक्रिया केवल हातको काम होइन, यो मनको यात्रा पनि हो । र त्यस बीचमा, हाम्रो मन बिरामीको परिवारतर्फ जान्छ।

बाहिर प्रतीक्षारत आमाको आँखा, बुबाको मौन प्रार्थना, बालकको भविष्यको सपना । हामी केवल शरीरको उपचार गरिरहेका हुँदैनौं, हामी एउटा परिवारको आशा जोगाइरहेका हुन्छौं ।

शल्यक्रियाको समयमा, हामी सबै कुरा बिर्सिन्छौं । समय, थकान, दिन, रात, संसार सबै । त्यहाँ केवल एउटा लक्ष्य रहन्छ– सुरक्षित रूपमा, कुनै कमी बिना, शल्यक्रिया सम्पन्न गर्नु ।

किनकि शल्यक्रिया कुनै निर्दयी प्रक्रिया होइन । यो शुद्धता हो । यो करुणा हो । यो जिम्मेवारी हो । यो मानवताको सबैभन्दा संवेदनशील रूप हो ।

जब बिरामी सुरक्षित रूपमा होसमा फर्किन्छ, जब उसको अनुहारमा जीवन फेरि झल्किन्छ, जब परिवारको आँखामा खुसीका आँसु देखिन्छ, त्यही क्षण हाम्रो सबैभन्दा ठूलो पुरस्कार हो ।

त्यसपछि मात्र, मन केही बेर शान्त हुन्छ । तर त्यो शान्ति पनि क्षणिक हो किनकि फेरि अर्को साँझ आउनेछ, अर्को रात आउनेछ, र अर्को एउटा लडाइँ हाम्रो प्रतीक्षामा हुनेछ ।

यही हो सर्जनको जीवन– निरन्तर, निस्वार्थ, र जीवनप्रति समर्पित ।

प्रा. डा. झा वीर अस्पतालको स्नायुरोग विभाग प्रमुख र नर्भिक इन्टरनेसनल अस्पतालको न्युरोसर्जरी विभाग प्रमुख हुन् । उनले एमडी, एमएस, एमसीएच र एफआरसीएस गरेका छन् । उनी युरोपियन एसोसिएसन अफ न्युरोसर्जिकल सोसाइटीका सदस्य समेत हुन् । प्रा. डा. झाको नेपाल मेडिकल काउन्सिल दर्ता नम्बर ३१७७ हो ।

लो फाइबर डाइटले प्रभावित हुन सक्छन् शरीरका यी ५ कार्य

लो फाइबर डाइटले प्रभावित हुन सक्छन् शरीरका यी ५ कार्य

प्रवीण भट्टराई

प्रवीण भट्टराई पोषणविद्

दुर्गन्धले स्वास्थ्यमा कस्तो असर पार्छ ?

दुर्गन्धले स्वास्थ्यमा कस्तो असर पार्छ ?

‘गट हेल्थ’ खराब हुँदा बिग्रिन्छ यौन जीवन, यस्तो छ कारण

‘गट हेल्थ’ खराब हुँदा बिग्रिन्छ यौन जीवन, यस्तो छ कारण

नेशनल प्याथ ल्याबमा पीजीटीए सेवा सुरु, आईभीएफ सफलता बढ्ने

नेशनल प्याथ ल्याबमा पीजीटीए सेवा सुरु, आईभीएफ सफलता बढ्ने

नेपाल प्रहरी अस्पतालको ४२औं वार्षिकोत्सव सम्पन्न, पोषण विभाग उत्कृष्ट

नेपाल प्रहरी अस्पतालको ४२औं वार्षिकोत्सव सम्पन्न, पोषण विभाग उत्कृष्ट

ट्रेन्डिङ

कानुन मिच्दै जेनजी आन्दोलनकी घाइतेलाई एमबीबीएस सिट

कानुन मिच्दै जेनजी आन्दोलनकी घाइतेलाई एमबीबीएस सिट
बालेन सरकारको प्राथमिकतामा देखिएन स्वास्थ्य बीमा

बालेन सरकारको प्राथमिकतामा देखिएन स्वास्थ्य बीमा
नसर्ने रोगको महामारी : उपचार खर्चले सडकमै पुग्छन् नागरिक

नसर्ने रोगको महामारी : उपचार खर्चले सडकमै पुग्छन् नागरिक
वीरमा पहिलो पटक ‘स्पेक्ट-सिटी, शरीरका अंगले कति काम गरिरहेका छन् भन्ने खुल्ने

वीरमा पहिलो पटक ‘स्पेक्ट-सिटी, शरीरका अंगले कति काम गरिरहेका छन् भन्ने खुल्ने
डा. विशाल बुवाको हेरचाह गर्न बेलायत गएका थिए, सयौं वृद्ध-वृद्धाको सहारा बने

डा. विशाल बुवाको हेरचाह गर्न बेलायत गएका थिए, सयौं वृद्ध-वृद्धाको सहारा बने
मस्तिष्कको रहस्यमय पिनियल ग्रन्थी, जसले नियन्त्रण गर्छ चेतना

मस्तिष्कको रहस्यमय पिनियल ग्रन्थी, जसले नियन्त्रण गर्छ चेतना

वेबस्टोरिज

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

8 Stories
निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

8 Stories
बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

7 Stories
गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

8 Stories
७ संकेत देखाउने साथीसँग जोगिएकै राम्रो

७ संकेत देखाउने साथीसँग जोगिएकै राम्रो

7 Stories

