सार्वजनिक यातायात भाडा बढाइँदै

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सरकारले इन्धन मूल्य वृद्धिसँगै सार्वजनिक यातायातको भाडा दर समायोजन गर्ने तयारी गरेको छ।
- भाैतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था विभागलाई भाडा वृद्धि गर्न सहमति दिएको छ।
- मन्त्रालयले यात्रुबहाक सवारीमा १६.७१%, पहाडी मालवहाकमा २१.६८%, तराई मालवहाकमा १५.७५% भाडा वृद्धि गर्न सहमति दिएको छ।
२५ चैत, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा दर बढाउने तयारी गरेको छ ।
इन्धनको मूल्यमा भएको वृद्धिसँगै भाैतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था विभागलाई भाडा समायोजन गर्न सहमति दिएको हो । विभागका एक उच्च अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयको सहमतिअनुसारको भाडा दर समायोजनको निर्णय आजै गर्ने तयारी छ ।
उनका अनुसार नेपालमा इन्धनको मूल्यमा भएको वृद्धिकै अनुपातमा भाडा वृद्धि गर्ने तयारी छ । मन्त्रालयले यात्रुबहाक सवारीसाधनको हकमा १६.७१ प्रतिशत, पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवहाक सवारीको २१.६८ प्रतिशत र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवहाक सवारीको हकमा १५.७५ प्रतिशत भाडा वृद्धि गर्न सहमति दिएको छ ।
Advertisment
