सार्वजनिक यातायात भाडा बढाइँदै

इन्धनको मूल्यमा भएको वृद्धिसँगै यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा बढाएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २५ गते १४:५६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले इन्धन मूल्य वृद्धिसँगै सार्वजनिक यातायातको भाडा दर समायोजन गर्ने तयारी गरेको छ।
  • भाैतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था विभागलाई भाडा वृद्धि गर्न सहमति दिएको छ।
  • मन्त्रालयले यात्रुबहाक सवारीमा १६.७१%, पहाडी मालवहाकमा २१.६८%, तराई मालवहाकमा १५.७५% भाडा वृद्धि गर्न सहमति दिएको छ।

२५ चैत, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा दर बढाउने तयारी गरेको छ ।

इन्धनको मूल्यमा भएको वृद्धिसँगै भाैतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था विभागलाई भाडा समायोजन गर्न सहमति दिएको हो । विभागका एक उच्च अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयको सहमतिअनुसारको भाडा दर समायोजनको निर्णय आजै गर्ने तयारी छ ।

उनका अनुसार नेपालमा इन्धनको मूल्यमा भएको वृद्धिकै अनुपातमा भाडा वृद्धि गर्ने तयारी छ । मन्त्रालयले यात्रुबहाक सवारीसाधनको हकमा १६.७१ प्रतिशत, पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवहाक सवारीको २१.६८ प्रतिशत र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवहाक सवारीको हकमा १५.७५ प्रतिशत भाडा वृद्धि गर्न सहमति दिएको छ ।

 

सरकारको बारेमा बोल्न पटक्कै मन छैन, तर चुपचाप बस्न पनि सकिएन : नेकपा सांसद राई

बन्द र जीर्ण उद्योगहरू सञ्चालन गरियोस् : लिमा अधिकारी

बर्सेनि पाठ्यक्रम परिवर्तन हुँदा अभिभावक मारमा परे : सांसद पाठक

कञ्चनपुर कारागारमा कैदीबन्दीबीच झडप, ५ जना घाइते

प्रीति राईले कम्बोडियाको क्लबबाट खेल्ने

कूटनीतिक मर्यादा र आचारसंहिताबारे मन्त्रीहरूलाई परराष्ट्रको प्रशिक्षण

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

