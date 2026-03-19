ओलीको पित्तथैलीको शल्यक्रिया सोमबार, त्यसबेलासम्म अस्पतालमै राख्ने तयारी

उपचारमा संलग्न चिकित्सकका अनुसार सोमबारका लागि शल्यक्रियाको योजना बनाइएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २६ गते १२:३३
  • नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पित्तथैलीको शल्यक्रिया सोमबार गर्ने तयारी गरिएको छ।
  • ओलीलाई १४ चैतमा गिरफ्तार गरिएको थियो र स्वास्थ्य परीक्षणपछि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो।
  • सर्वोच्च अदालतले २६ चैतभित्र ओली र रमेश लेखकमाथिको अनुसन्धान टुंग्याउन आदेश दिएको छ।

२६ चैत, काठमाडौं । नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पित्तथैलीको शल्यक्रिया सोमबार गर्ने तयारी गरिएको छ ।

उपचारमा संलग्न चिकित्सकका अनुसार सोमबारका लागि शल्यक्रियाको योजना बनाइएको छ ।

‘अहिले स्वास्थ्य अवस्था स्थिर छ । हामीले शल्यक्रियाको तयारी सोमबारलाई योजना बनाएका छौं,’ ती चिकित्सकले अनलाइनखबरसँग भने, ‘ सायद त्यसभन्दा अगाडि डिस्चार्ज हुन हुन्न होला ।’

शल्यक्रियाबारे ओलीसँग छलफलपछि निर्णय लिइने ती चिकित्सकले बताए ।

जेनजी आन्दोलनमा दमन गरेको आरोपमा गृहमन्त्री सुदन गुरुङले उनलाई गिरफ्तार गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएका थिए । प्रहरीले यथेष्ट कारण देखाउँदै लिखित पत्र दिनुपर्ने भनेपछि १४ चैत मा ओलीलाई गुण्डु निवासबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

१३ दिनपछि छुटे ओली, प्रहरीले अस्पतालमै आफन्तको जिम्मा लगायो

पिता मोहनप्रसादको देहान्तपछि घरमा क्रियाकर्म गरिरहेका ओलीको स्वास्थ्य कमजोर बनेको थियो । त्यसअघि उनी निरन्तरको चुनावी धपेडीमा थिए । ओलीको गिरफ्तारीपछि प्रहरीले स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अस्पताल लगेको थियो । आकस्मिक कक्षमा प्रारम्भिक केही परीक्षण भयो । त्यस परीक्षणका क्रममा ओलीको मुटुको धड्कनमा समस्या देखिएको थियो । त्यसपछि उनलाई शिक्षण अस्पतालको एनेक्स– १’ को बेड नम्बर ५०१ भर्ना गरिएको थियो ।

ओलीको गिरफ्तारी लगत्तै ओलीकी पत्नी राधिका गैरकानुनी हिरासतमा राखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएकी थिइन् ।

सर्वोच्च अदालतले २३ चैत बेलुका पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथिको अनुसन्धान २६ चैत बिहीबारभित्र टुंग्याउन आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चले बिहीबारसम्म पनि अनुसन्धान टुंगिन नसकेमा शर्तसहित छाड्न आदेश दिएको थियो ।

प्रहरीले पनि नियन्त्रणमुक्त गरेपछि ओली पत्नी राधिका शाक्य त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेकी छन् ।

उपसभामुखमा श्रम संस्कृतिबाट २५ वर्षीया रुबी कुमारीको उम्मेदवारी दर्ता

उपसभामुखमा श्रम संस्कृतिबाट २५ वर्षीया रुबी कुमारीको उम्मेदवारी दर्ता
मेरो रिहाइका लागि प्रदर्शन गर्दा घाइतेहरूको उपचार राज्यले नगरे पार्टीले गर्छ : केपी ओली

मेरो रिहाइका लागि प्रदर्शन गर्दा घाइतेहरूको उपचार राज्यले नगरे पार्टीले गर्छ : केपी ओली
उपसभामुखमा राप्रपाकी सरस्वती लामाको उम्मेदवारी दर्ता

उपसभामुखमा राप्रपाकी सरस्वती लामाको उम्मेदवारी दर्ता
रेडक्रस सभापति उम्मेदवार शुल्क ५१ हजार

रेडक्रस सभापति उम्मेदवार शुल्क ५१ हजार
पूर्वाग्रह र प्रतिशोधपूर्ण गिरफ्तारी गरे, प्रमाण नपुगेपछि म रिहा भएँ : केपी ओली

पूर्वाग्रह र प्रतिशोधपूर्ण गिरफ्तारी गरे, प्रमाण नपुगेपछि म रिहा भएँ : केपी ओली
'मिस नेपाल नर्थ अमेरिका २०२६' को आवेदन खुला : फिनाले वासिङ्टन डीसीमा हुने

‘मिस नेपाल नर्थ अमेरिका २०२६’ को आवेदन खुला : फिनाले वासिङ्टन डीसीमा हुने

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?
श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !

श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान 'राडार' मा नवीनराज बस्नेत

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत
टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय
ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय
निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको 'पजनी' : कांग्रेसको 'कुँडाकर्कट' र एमालेको 'कांग्रेस सफाइ'

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’
क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

