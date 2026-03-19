+
English edition
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस

नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली : अबको आवश्यकता सुदृढीकरणतर्फ

२०८२ चैत २७ गते १४:०६ २०८२ चैत २७ गते १४:०६

डा. बालकृष्ण साह

Shares

डा. बालकृष्ण साह

Shares
नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली : अबको आवश्यकता सुदृढीकरणतर्फ

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली विस्तारको चरणबाट सुदृढीकरणको चरणमा प्रवेश गरी संरचनाहरूलाई एकीकृत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली एउटा ऐतिहासिक र संक्रमणकालीन मोडमा उभिएको छ । स्वास्थ्य सेवा सरल र सहज रूपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले संरचनाहरू बनाउदै गए, कार्यक्रमहरू परिमार्जन भए । स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई प्राथमिकतामा राखेर सेवा विस्तार भयो । गाउँगाउँमा स्वास्थ्य चौकी पुगे, जिल्ला अस्पतालहरू विस्तार भए ।

यसरी कागज र योजनामा हेर्दा हामीले धेरै यात्रा तय गरिसक्यौं जस्तो लाग्छ । तर जब बिरामी अस्पतालको ढोकामा उभिन्छ वा जब एउटा महामारीले प्रणालीलाई हल्लाउँछ । व्यवस्थापन गर्न निकै सकस हुने गरेको पाउछौँ । सबै प्रभावित क्षेत्रमा प्रयाप्त मात्रामा समयमा औषधिहरू उपलब्ध हुँदैनन् । त्यस बेला प्रश्न उठ्छ, के हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली साँच्चै बलियो छ ?

विश्वव्यपी कोभिडको महामारीलाई हामीले बिर्सेका छैनौं । त्यसबेला व्यापक जनसहयोग, निजी तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको अग्रसरताले सफल भयौँ । तर संरचनागत अप्ठ्याराहरू महसुस गरेका थियौँ । त्यस अवस्थामा समस्या केवल बेड वा भेन्टिलेटरको मात्रै थिएन । सबैभन्दा ठूलो समस्या त संरचना र संरचनाहरू बीचको समन्वयको थियो ।

निर्णय ढिलो भयो, समन्वय कमजोर भयो, स्रोत भएर पनि प्रयोग हुन सकेनन् । एउटा निकायले नीति बनायो, अर्कोले कार्यान्वयन गर्‍यो, तेस्रोले नियमन गर्‍यो । तर ती तीनवटा बीच संवाद कमजोर थियो । परिणामतः बिरामी प्रणालीको केन्द्रमा नभई संरचनाको बीचमा हरायो ।

अब हामीले ‘विस्तार’ को चरणबाट ‘सुदृढीकरण’ को चरणमा प्रवेश गर्नैपर्छ । अब नयाँ अस्पताल बनाउने भन्दा पनि हामीसँग भएका संरचनालाई मिलाउने, जोड्ने र बलियो बनाउने समय आएको छ । यसका लागि हाल भएका संरचनाहरूको संस्थागत एकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ ।

अहिलेको संरचनाले हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली विभिन्न टुक्रामा बाँडिएको छ । आधुनिक चिकित्सा आफ्नो बाटोमा छ, आयुर्वेद अर्को बाटोमा, औषधि नियमन आफ्नै संरचनामा छन् । यी सबै आफ्नो–आफ्नो ठाउँमा महत्त्वपूर्ण छन् । तर यी एक–अर्कासँग जोडिएको देखिँदैन । यसले संस्थागत अहमता बढ्ने मात्रै नभई नीतिहरू दोहोरिन्छ, स्रोत छरिन्छ, र निर्णय प्रक्रिया अल्झिन्छ । यसलाई एकिकरण गर्न जरुरी छ ।

स्वास्थ्य बीमा प्रणाली अहिले संकटमा छ । अवैज्ञानिक भुक्तानी प्रणाली, अनावश्यक परीक्षण यसका प्रमुख कारण हुन सक्छ । सरकारी अस्पतालमा तलबभत्ता सरकारको, भवन र उपकरण सरकारको अनि केही औषधिको आपूर्ति पनि सरकारको नै हुन्छ ।

यी सबैलाई एकीकृत गरेर एउटा छाता संरचना ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा प्राधिकरण÷निगम÷वा अन्य’ अन्तर्गत ल्याउन सके, स्वास्थ्य प्रणालीको धड्कन एउटै हुनेछ । निर्णय एक ठाउँबाट हुनेछ, कार्यान्वयनमा समन्वय हुन्छ ।

बेलायतको ‘नेशनल हेल्थ सर्भिस’ ले यही मोडेलबाट आफ्नो प्रणालीलाई सुदृढ बनाएको छ । त्यहाँ बिरामीका लागि सेवा मात्र होइन, प्रणाली नै सम छ । थाइल्याण्डमा ‘नेशनल हेल्थ स्येक्युरिटि’ ले पनि यही एकीकृत दृष्टिकोण अपनाएर सीमित स्रोत हुँदाहुँदै युनिभर्सल हेल्थ कभरेजमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा यस्तो एकीकरणले अर्को महत्त्वपूर्ण ढोका पनि खोल्छ । नेपालमा आधुनिक चिकित्सा पद्धतिसँगै आयुर्वेदिक, होमियोपेथिक, युनानी लगायत अन्य पद्धतिहरू पनि छन् । यसले सबै चिकित्सा पद्धतिबीच प्रतिस्पर्धा होइन, सहकार्यको वातावरण बन्छ । एउटा बिरामीले एउटै प्रणालीभित्र दुवै विधाबाट लाभ लिन सक्छ ।

संरचनाको अर्को कमजोरी पनि छ । अहिले विभागहरूको अत्यधिक विखण्डित छन् भन्दा फरक नपर्ला । अहिले इपीडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा, राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्र, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, राष्ट्रिय तालिम केन्द्र, राष्ट्रिय यौनरोग तथा एचआईभी÷एड्स केन्द्र जस्ता केन्द्रहरू आ–आफ्नै तरिकाले काम गरिरहेका छन् ।

सबैको उद्देश्य राम्रो छ, र आवश्यक छ । तर यी केन्द्र तथा महाशाखाहरूबीचमा एकीकृत कमाण्ड छैन । महामारीको समयमा इपिडियोमोलोजी र प्रयोगशाला बीच तुरुन्त समन्वय आवश्यक हुन्छ । तर त्यहा ढिलाइ हुन्छ ।

यदि यी सबैलाई एकीकृत गरेर ‘रोग नियन्त्रण तथा जनस्वास्थ्य महाशाखा’ बनाउन सकिन्छ । यसो गर्दा रोग नियन्त्रणको सम्पूर्ण चक्र (रोकथाम, निदान र उपचार) एकै ठाउँमा आउनेछ । अमेरिकामा ‘सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एण्ड प्रिभेन्सन’ ले यही मोडेल अपनाएको छ ।

जसले महामारी व्यवस्थापनलाई छिटो र प्रभावकारी बनाएको छ । हाम्रो देशमा पनि यदि प्रयोगशालाको रिपोर्ट, समुदायको तथ्यांक अध्ययन गर्ने र नीति तथा कार्यक्रम बनाउने निकाय र एउटै छातामुनि आउनुपर्छ । यसो गर्दा प्रतिक्रिया समय घट्नेछ र जनस्वास्थ्य प्रणाली बलियो हुनेछ ।

त्यसैगरी, स्वास्थ्य उपकरण खरिद र मर्मत व्यवस्थापनमा अर्को चुनौति छ । अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर ल्याइएका उपकरणहरू प्रायः मर्मत नहुँदा थन्किन्छन् । एउटा सिटी–स्कान मेशिन बिग्रियो भने महिनाौंसम्म बन्द रहन्छ । बिरामी निजी क्षेत्रमा धकेलिन्छ ।

यो केवल प्राविधिक समस्या होइन, यो व्यवस्थापकीय असफलता हो । यसका लागि ‘खरिद, मर्मतसम्भार र गुणस्तर नियन्त्रण विभाग’ आवश्यक छ । स्वास्थ्य सेवा केवल औषधि र डाक्टरले मात्र चल्दैन । न त उपकरणले मात्रै चल्छ । आवश्यकता अनुसार सुविधा दिन ‘सप्लाई चेन’ को प्रक्रियागत सुदृढीकरण गरिनुपर्छ । जबसम्म खरिद र मर्मतलाई व्यवसायिक रूपमा व्यवस्थापन गरिँदैन, तबसम्म सेवा गुणस्तर सुधारिँदैन ।

संरचना मात्र होइन, नेतृत्व पनि सुधार्नुपर्छ । अस्पतालमा उत्कृष्ट सर्जन, कुशल फिजिसियनहरू छन् । तर तिनलाई प्रशासनिक नेतृत्वमा राख्दा, उनीहरूको समय र दक्षता दुवै खेर जान्छ । एउटा सर्जनले अप्रेसन थिएटरमा बिताउनुपर्ने समय फाइलको तनाव र बैठकमा बिताइरहेका हुन्छन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणका लागि व्यवास्थापकीय दक्षता अनिवार्य रहेको देखाउँछ । अर्थात अस्पतालको नेतृत्वका लागि चिकित्सकीय र व्यवस्थापकीय दक्षता दुवै आवश्यक हुन्छ । त्यसैले अस्पतालको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टका लागि एमबीबीएस सँगै एमपीएच वा अस्पताल प्रसासन वा हेल्थ सर्भिस म्यानेजमेन्ट जस्तो व्यवस्थापकीय शिक्षा अनिवार्य गर्नुपर्छ । क्लिनिकल र व्यवस्थापकीय भूमिका अलग गर्दा दुवै क्षेत्रमा गुणस्तर बढ्छ ।

औषधि व्यवस्थापन पनि सुधारको महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । अहिलेको औषधि व्यवस्था विभाग केन्द्रमा मात्रै सीमित छ । बजारमा कमसल औषधि, महँगा शल्यसामग्री र औषधीजन्य खाद्य सामग्रीमा मूल्य, बजार नियन्त्रण गर्न गार्‍हो भएको छ ।

त्यसैले यसलाई प्रदेश स्तरसम्म विस्तार गरिनुपर्छ । यसले ‘अनुगमन’ स्थानीय स्तरमै बलियो हुन्छ । साथै औषधिको विक्रेता अर्थात फार्मेसीमा औषधि मात्र किन्ने गरिँदैन । रोग र उपचारसँग सम्बन्धित अन्य धेरै सामग्रीहरूजस्तै भिक्स, लोसन, सेम्पु, न्युट्रिका, इन्प्लान्ट लगायतका विविध शल्य सामग्री पनि खरिद गर्न फार्मेसी नै पुग्नुपर्ने हुन्छ । र यस्ता सामग्रीलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । त्यसैले यसतर्फ पनि जनमैत्री हुनुपर्छ।

मानव सं-साधन अर्थात स्वास्थ्यका जनशक्ति व्यवस्थापनमा पनि परिवर्तन आवश्यक छ । स्थायी प्रणालीले स्थायित्व त दिन्छ, तर कहिलेकाहीँ झन्झटिलो नियुक्ति र कार्यसम्पादनमा सुस्तता पनि ल्याउँछ । त्यसैले ‘कार्यसम्पादनमा आधारित करार प्रणाली’ लागू गर्नुपर्छ ।

सिंगापुर जस्ता देशहरूले यही मोडेलबाट सार्वजनिक सेवामा उच्च कार्यक्षमता कायम गरेका छन् । करार नवीकरण कार्यसम्पादनसँग जोडिँदा जिम्मेवारी बढ्छ । विशेषज्ञ चिकित्सकहरू(९÷११ तह) मा पनि करार लिन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । र करार गरिँदा ५ वर्ष भन्दा बढी समयको पनि लिन सकिने र यस्ता चिकित्सकलाई समेत पूर्णरुपले अधिकार, सम्मानसहित नियुक्त गरिने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

त्यसैगरी, छात्रवृत्ति बण्ड प्रणालीलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । राज्यले लगानी गरेको चिकित्सकले निश्चित समयसम्म सेवा दिनु अनिवार्य हुनुपर्छ । यसले दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञको अभाव कम गर्छ ।

प्रोत्साहन प्रणाली पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । धेरै चिकित्सक निजी अभ्यासतर्फ आकर्षित छन्, किनकि त्यहाँ मेहनत अनुसार आम्दानी हुन्छ ।सरकारी अस्पतालमै कामको न्युनतम मापदण्ड कायम गर्ने र सो भन्दा माथिको काममा प्रोत्साहन भत्ता दिइने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

अर्थात एउटा रेडियोलोस्ट चिकित्सकले अस्पतालमा २० वटा सम्म अल्ट्रासाउन्ड गर्नु न्युनतम मापदण्ड छ भने २० भन्दा बढी अल्ट्रासाउण्ड गरेपछि सो को प्रोत्साहन दिइनुपर्छ । यस्ता प्रोत्साहनले अस्पताल भन्दा बाहिर गएर काम गर्ने भन्दा पनि अस्पतालमै सेवा दिन प्रेरित गर्छ ।

अस्पतालको वित्तीय संरचना अर्को कमजोर कडी हो । अस्पताल विकास समितिको खातामा जम्मा हुने रकमको पारदर्शिता जहिले पनि प्रश्नको घेरामा रहन्छ । यदि सबै आम्दानी सिधै सरकारी राजस्व खातामा गयो र एकीकृत बिल प्रणाली लागू भयो भने एकातिर चुहावट रोकिन्छ । र अर्कोतिर प्रणालीमा विश्वास बढ्छ । साथै यसले एउटा संस्थामा तिरेको शुल्कले अर्को सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिन सक्छन् ।

स्वास्थ्य बीमा प्रणाली अहिले संकटमा छ । अवैज्ञानिक भुक्तानी प्रणाली, अनावश्यक परीक्षण यसका प्रमुख कारण हुन सक्छ । सरकारी अस्पतालमा तलबभत्ता सरकारको, भवन र उपकरण सरकारको अनि केही औषधिको आपूर्ति पनि सरकारको नै हुन्छ ।

निजी अस्पतालमा सरकारको अनुदान खासै हुँदैन । तर एउटा सेवा बापत सरकारी र निजी अस्पताल दुवैले पाउने बीमा रकम भुक्तानी बराबर छ । के यसलाई वैज्ञानिक भन्न सकिएला ? यसलाई न्यायोचित भन्न मिल्दैन ।

सरकारी अस्पतालमा वास्तविक लागत–आधारित भुक्तानी गरिनुपर्छ । यो भन्दा बरू निजी क्षेत्रमा स्वास्थ्य बीमाको सुविधा नदिनु उपयुक्त हो । तर जब सम्म सरकारी अस्पताल सुदृढ र प्रयाप्त हुँदैन तबसम्म सम्भव हुँदैन ।

हाललाई निजी अस्पतलमा अहिले दिइएको प्याकेज सिस्टम उपयुक्त छ तर को-पेयमेन्ट बढाउनुपर्छ । साथै, दाबी प्रमाणीकरणका लागि एआई प्रयोग गर्ने वास्तविक–समय भुक्तानी दिने र पारदर्शिता कायम गरे प्रभावकारी हुन्छ ।

आकस्मिक सेवा, अस्पताल भर्ना र चिकित्सक सेवा जस्ता अति आवश्यक र इच्छाले थप्न नसकिने उपचार शुल्कमा को-पेयमेन्ट नगर्नु वा कम गरिनुपर्छ । तर अनावश्यक परीक्षण गराउने प्रवृत्ति भएकाले यसमा को-पेयमेन्ट थप गरिनुपर्छ । दीर्घ रोग (डायलासिस, मुटुको उपचार) हरूमा बीमाको दायरा बढाउनुपर्छ ।

वर्तमान अवस्थामा आसीयू सेवा पनि चासोको विषय बनेको छ । हाम्रो देशमा गरीब बिरामी सबैभन्दा बढी पीडित हुने ठाउँ सघन उपचार कक्ष नै हो।

निजीमा यसको शुल्क धेरै छ । सरकारीमा क्षमता सीमित छ । कोभिड महामारीले सघन उपचार तथा क्रिटिकल केयरको आवश्यकताबारे छर्लङ्ग बनाएको छ । यो बिना स्वास्थ्य प्रणाली अधुरो हुन्छ । त्यसैले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा १०० बेडको अत्याधुनिक सघन कक्ष केन्द्र हुनु अति आवश्यक छ । र जिल्ला अस्पतालहरूमा आईसीयू सेवा बिस्तार हुनुपर्छ । स्मरण रहोस् अस्पताल उपकरणले मात्रै होइन, जनशक्तिले सफल हुन्छ ।

यी सबै सुधारहरूछुट्टाछुट्टै प्रस्ताव जस्तो देखिए पनि, यी एउटै धागोमा गाँसिएका छन् । विद्यमान खण्ड–खण्डमा रहेको स्वास्थ्य प्रणालीलाई एकीकृत स्वास्थ्य प्रणालीका रूपमा लैजाने प्रयास भन्दा फरक नपर्ला । आज प्रश्न यो होइन कि हामीसँग स्रोत छ कि छैन । प्रश्न यो हो, हामीसँग संरचना सही छ कि छैन ।

यदि संरचना सही भयो भने, सीमित स्रोतले पनि चमत्कार गर्न सक्छ । यदि संरचना गलत रह्यो भने, असीमित स्रोतले पनि अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन । अन्ततः स्वास्थ्य प्रणाली कुनै भवन वा उपकरणको नाम होइन, यो विश्वासको प्रणाली हो । बिरामी अस्पतालमा उपचार मात्र खोज्दैन, ऊ भरोसा खोज्छ । त्यो भरोसा तब मात्र आउँछ, जब प्रणाली पारदर्शी, उत्तरदायी र सक्षम हुन्छ ।

राजनीतिक रुपमा निर्णय गर्न गार्‍हो होला । तर विस्तारमै अल्झिरहने कि सुदृढीकरणतर्फ साहसी कदम चाल्ने ? यसबारे निर्णय लिने समय आएको छ।

यदि हामीले अहिले संरचना सुधार्न सकेनौं भने, भविष्यका फेरि चुनौतीहरूले हामीलाई फेरि त्यही प्रश्न सोध्नेछन् । तर यदि हामीले सही समयमा सही निर्णय गर्‍यौं भने, नेपालले सीमित स्रोत हुँदाहुँदै पनि एक सशक्त, समन्वित र जनमुखी स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्न सक्छ । जुन केवल हाम्रो लागि होइन, विश्वका लागि पनि उदाहरण बन्न सक्छ ।

स्वास्थ्य प्रणाली
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
लेखक
डा. बालकृष्ण साह
लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

