युवावर्गलाई आफ्नौ देश र आफ्नै गाउँमा बसौं-बसौं लाग्ने बनाऔं : राष्ट्रपति पौडेल

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २७ गते १६:००

२७ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले युवा वर्गको चाहनाअनुसार काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले भनेका छन्, ‘रोजगारीका नयाँ अवसरको खोजी गर्ने र बजारको माग अनुरुपको जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्षम हुने गरी शैक्षिक प्रणालीमा सुधार गर्दै विदेश पलायन भएको युवा वर्गलाई आफ्नौ देश र आफ्नै गाउँमा बसौं–बसौं लाग्ने बनाउनुपर्ने आजको मुख्य आवश्यकतामा सरकारले ध्यान दिनेछ ।’

जेनजी आन्दोलनपछिको अवस्थामा मुलुक अन्तरिम सरकार बनेर अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै उनले समयमै निर्वाचन गराउन भूमिका खेल्ने सबैलाई धन्यवाद दिए ।

निर्वाचनमार्फत मुलुकले नयाँ जनादेश प्राप्त गरेको भन्दै उनले अब जनताको चाहना पूरा गर्न त्यसअनुसार कानुन बनाउनुपर्ने बताए । न्यायपालिकाबाट छिटो छरितो न्याय सम्पादन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

संविधान कार्यान्वयनको विगत दश वर्षको अभ्यास महत्वपूर्ण रहेको उल्ल्ेख गर्दै उनले भने, ‘संविधानको मर्म र भावना अनुसार काम गर्न अझ धेरै बाँकी छ ।’

रामचन्द्र पौडेल
संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिले के भने ? (पूर्णपाठ)

सरकारले कानुन कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नेमा विश्वस्त छु : राष्ट्रपति पौडेल

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न पुगे राष्ट्रपति पौडेल

निजी क्षेत्र देशको 'आर्थिक इन्जिन' : राष्ट्रपति पौडेल

राष्ट्रपति पौडेलले शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने

राष्ट्रपति पौडेलले गरे सेतो मच्छेन्द्रनाथको पूजा आराधना

ओली-लेखक हिरासतका १३ दिन : के-के भयो अनुसन्धान, के बाँकी छ ?

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान 'राडार' मा नवीनराज बस्नेत

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको 'पजनी' : कांग्रेसको 'कुँडाकर्कट' र एमालेको 'कांग्रेस सफाइ'

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने 'पीएफटी' कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

