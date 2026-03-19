सुरक्षा निकायका बन्दोबस्तीका सामान स्वेदशमै उत्पादन गर्ने नीति अवलम्बन गरिने

- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष ३०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा सुरक्षा निकायका बन्दोबस्तीका सामान स्वदेशमै उत्पादन गर्ने नीति अवलम्बन गरिने बताए।
- राष्ट्रपतिले नेपाली सेना र सुरक्षा निकायका सामान बाह्य निर्भरता कम गर्दै स्वदेशमै उत्पादन गर्ने योजना रहेको उल्लेख गरे।
- सुरक्षा निकायलाई आवश्यक तालिम र रणनीतिक दक्षता पनि बिस्तार गर्दै लगिने बताइएको छ।
२८ वैशाख, काठमाडौं । सुरक्षा निकायमा लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामानहरु स्वदेशमै उत्पादन गरिने नीति अवलम्बन गरिने बताइएको छ ।
आर्थिक वर्ष ३०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
‘नेपाली सेना साथै सुरक्षा निकायका बन्दोबस्तीका सामानहरु स्वदेशमै उत्पादन गर्ने र वाह्य निर्भरतालाई बिस्तारै कम गर्दै लगिने छ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने ।
सुरक्षा निकायलाई चाहिने तालिम, रणनीतिक दक्षतालाई पनि बिस्तार गर्दै लगिने बताइएको छ ।
