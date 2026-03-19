सडक पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिने सरकारको घोषणा

- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा हुलाकी, पुष्पलाल र उत्तरदक्षिण राजमार्गको स्तरोन्नति र विस्तार तीव्र बनाउने घोषणा गर्नुभयो।
- उनले द्रुतमार्ग शीघ्र सम्पन्न गर्ने र सबै स्थानीय तहमा १२ महिना चल्ने सडक पुर्याउने योजना सुनाउनुभयो।
- सरकारले सार्वजनिक सवारी भरपर्दो बनाउने र पर्यटकीय सम्भावनाका क्षेत्रमा सडक सुविधा विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ।
२८ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले हुलाकी, पुष्पलाल तथा उत्तरदक्षिण राजमार्ग जस्ता सडक पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता दिने घोषणा गरेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् । उनले यी राजमार्गको स्तरोन्नति र विस्तार तीव्र बनाउने बताए ।
द्रुतमार्ग शीघ्र सम्पन्न गर्ने घोषणा उनले गरे । सबै स्थानीय तहमा १२ महिना चल्ने सडक पुर्याइने उनले बताए । सार्वजनिक सवारी भरपर्दो बनाउने र पर्यटकीय सम्भावनाका क्षेत्रमा सडक सुविधा विस्तारको योजना उनले सुनाए ।
