+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पाटनमा दाजुभाइको हत्या गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिने प्रहरी पुरस्कृत

बुधबार राति ललितपुरको पाटनस्थित कृष्ण मन्दिर परिसरमा दाजुभाइको हत्यामा संलग्नलाई नियन्त्रणमा लिन सफल महिला प्रहरी र जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रमुखलाई नगदसहित पुरस्कृत गरिएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर
२०८२ चैत २७ गते १८:००

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बुधबार राति ललितपुरको कृष्ण मन्दिर परिसरमा दाजुभाइ सिर्जन नेम्बाङ र सुमीत नेम्बाङको हत्या गर्ने अभियुक्तलाई महिला प्रहरी र जिल्ला प्रहरी प्रमुखले नियन्त्रणमा लिए।
  • जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रमुख होविन्द्र बोगटीलाई नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको भन्दै नगदसहित पुरस्कृत गरिएको छ।
  • काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय प्रमुख ईश्वर कार्कीको उपस्थितिमा पुरस्कार प्रदान गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।

२७ चैत, काठमाडौं । बुधबार राति ललितपुरको पाटनस्थित कृष्ण मन्दिर परिसरमा दाजुभाइको हत्यामा संलग्नलाई नियन्त्रणमा लिन सफल महिला प्रहरी र जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रमुखलाई नगदसहित पुरस्कृत गरिएको छ ।

बुधबार राति ७:४० बजे ललितपुरको कृष्ण मन्दिरमा सिर्जन नेम्बाङ र सुमीत नेम्बाङको हत्या गरी हतियारसहित भाग्दै गरेका अभियुक्तहरूलाई एक्लै लखेटी नियन्त्रण लिई साहसिक काम गरेको र समग्रमा उक्त घटनामा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको भन्दै जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका कार्यालय प्रमुख होविन्द्र बोगटीलाई नगदसहित पुरस्कृत गरिएको हो ।

काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ईश्वर कार्कीको उपस्थितिमा पुरस्कार प्रदान गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

बुधबार फोन सम्वादमा भएको विवादले उग्र रुप लिँदा नेम्बाङ दाजुभाइमाथि सञ्जीव नेपालीले हतियार प्रहार गरी हत्या गरेका थिए ।

प्रहरी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित