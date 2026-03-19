प्रतिनिधिसभाका १० विषयगत र २ संयुक्त समितिमा को को ? (सूचीसहित)

२७ चैत, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भएको ८ दिनमै सबै संसदीय समिति गठन भएको छ ।
संघीय संसद् अन्तर्गत १६ वटा संसदीय विषयगत समिति रहेका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत चार वटा संसदीय विषयगत समिति रहन्छन् । ती समिति यसअघि नै गठन भइसकेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत १० वटा विषय समिति रहन्छन् । बाँकी दुई वटा संयुक्त समिति रहेका छन् ।
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा यी सबै समिति गठनको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । जसलाई सभाले स्वीकृत गरेको छ ।
संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वय अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति पनि आजै प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको हो ।
उक्त समितिका सदस्यहरूको नाम पनि सभाबाट स्वीकृत भएको छ ।
विषयगत समितिमा को को ?
संयुक्त समितिमा को को ?
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4