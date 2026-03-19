+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

वार्ताअघि इरानी संसद्का अध्यक्ष गालिबाफले भने- अमेरिकामाथि भरोसा छैन

0Comments
Shares
२०८२ चैत २८ गते १२:३५

२८ चैत, काठमाडौं । इरानी संसद्का अध्यक्ष मोहम्मद बगर गालिबाफले अमेरिकामाथि भरोसा नभएको बताएका छन् । उच्चस्तरीय वार्ताका लागि पाकिस्तान पुगेका गालिबाफले वार्ता सुरू हुनु अघि इस्लामावादबाट यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

बीबीसीका अनुसार इस्लामाबाद पुगेपछि प्रतिनिधिमण्डलका साथ आएका इरानी पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै गालिबाफले एक वर्षभन्दा कम समयमा दुईपटक असल मनसायका साथ वार्ता गरे पनि इरानमाथि माथि आक्रमण भएको र कयौं युद्ध अपराध गरिएको बताएका छन् ।

‘हाम्रो उद्देश्य सही छ, तर हामीलाई अमेरिकाप्रति भरोसा छन,’ इरानी संसद्का अध्यक्ष गालिबाफले भनेका छन् ।

इरानी रिभोल्युसनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) सँग सम्बन्धित इरानको सरकारी न्युज एजेन्सी ‘तसनिम’ का अनुसार गालिबाफले अमेरिकाले साच्चै सम्झौताका लागि तयार भएर इरानी नागरिकलाई वैध अधिकारका लागि मान्यता दिए इरानले सम्झौताका लागि पूर्णतया तत्परता देखाउने पनि बताएका छन् ।

‘यदि, अमेरिकाले वार्तालाई शक्ति प्रदर्शन अथवा धोका दिने रणनीतिका रूपमा उपयोग गर्न चाहे इरान आफ्ना नागरिकको अधिकारको रक्षाका लागि आफ्नो क्षमतामा भरोसा गर्नका लागि तयार छ,’ उनले भनेका छन् ।

वार्ताका लागि अमेरिका र इरानको उच्चस्तरीय टोली आज पाकिस्तानको इस्लामाबाद पुगेका छन् । त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

इरानसँगको वार्ताका लागि अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डल पनि पाकिस्तानमा

अमेरिका-इरान वार्ताका लागि उच्च सुरक्षासहित तयार छ इस्लामाबाद

उपराष्ट्रपति भान्स नेतृत्वको अमेरिकी वार्ता टोली पाकिस्तान आउँदै

अमेरिकासँगको वार्ताका लागि स्लामाबाद पुग्यो इरानको उच्चस्तरीय टोली

इरानको आरोप– युद्धविरामका तीन सर्त उल्लंघन भयो

अमेरिका–इरान युद्धविरामप्रति इजरायलको समर्थन, लेबनानमा भने लागू नहुने

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

यस्तो हुन्न के ‘राइट टु रिकल’ !

उपसभामुख चुनावमा ‘तटस्थ’ बसेर एमालेले गुमाएको अर्को अवसर

सांसदहरू, स्वकीय सचिव माग्न नधकाउनुहोस्

ऐन विपरीत थपिएको एमबीबीएस सिट प्रधानमन्त्रीले के गर्छन् ?

ओली-लेखक हिरासतका १३ दिन : के-के भयो अनुसन्धान, के बाँकी छ ?

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

6 Stories
खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

10 Stories
फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

8 Stories
निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

8 Stories
बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित