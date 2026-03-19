नुवाकोटमा रुख काट्ने क्रममा हाँगा लागेर एकको मृत्यु, दुई गम्भीर  घाइते

२८ चैत नुवाकोट । नुवाकोटको बेलकोटगढीमा रुख काट्ने क्रममा हाँगा लागेर एकजनाको मृत्यु भएको छ । दुई जना घाइते भएका छन् ।
बेलकोटगढी नगरपालिका–९ नलगाउँस्थित आलडाँडामा शनिबार बिहान काटेको रुख ढल्ने क्रममा हाँगा लागेर स्थानीय ३३ वर्षिय प्रेमबहादुर तामाङ मृत्यु भएको हो ।
तामाङ आफ्नै बारीमा रहेको कुटमिरोको रुख काटिरहेका ेबला उक्त घटना भएको बाघखोर प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी सहायक निरीक्षक(असई) रूपक थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार रुख काट्न सघाइरहेका अन्य दुई जना घाइते भएका हुन् ।
घाइते हुनेमा बेलकोटगढी नगरपालिका–१० का माधव भुजेल र अरुण तामाङ छन् । उनीहरू अवस्था पनि गम्भीर छ । दुवै जनालाई उपचारका लागि अस्पताल पठाइएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4