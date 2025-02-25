उसुका विजय र सुस्मिता उसु विश्वकप खेल्ने

२९ चैत, काठमाडौं । चीनको होकाईमा जुलाई ४ देखि ९ तारिकसम्म हुने चौथौ थाउलो विश्वकपका लागि नेपालबाट दुई खेलाडी छनोट भएका छन् ।
नेपालबाट चेन्सु विधामा विजय सिन्जाली र ताउसु विधामा सुस्मिता तामाङले उसु विश्वकप खेल्ने भएका हुन् ।
गत सेप्टेम्बर १ देखि ७ सम्म ब्राजिलको ब्रासेलियामा भएको १७औं विश्व च्याम्पिनसिपमा गरेको प्रदर्शनका आधारमा दुवै खेलाडी छनोट भएका हुन् । जसमा विजयले ९.७१० र सुस्मिताले ९.६७० अंक प्राप्त गरेका थिए ।
विजय सिन्जाली यसअघि जापानको योकोहामामा सम्पन्न तेस्रो उसु थाउलु विश्वकपमा ऐतिहासिक कास्य पदक हासिल गर्न सफल भएका थिए । जसबापत उनले नेपाल सरकारबाट ६५ लाख पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए ।
विजय हाल न्युजिल्यान्डको एन जेड उसु एकेडेमीमा वैदेशिक प्रशिक्षणमा रहेका छन् । सुस्मिता तामाङलाई नेपाल ओलम्पिक कमिटिले २०औं एसियन गेम्मका लागि मासिक ५० हजारको छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ । सुस्मिता पनि चाँडै वैदेशिक प्रशिक्षणमा जाने उसु संघले जनाएको छ ।
विजय र सुस्मिता दुवैले सन् २०१९ मा नेपालमै भएको १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा स्वर्ण जितेका थिए ।
दुवै खेलाडी एकदमै मेहेनती र प्रतिभाशाली रहेकोले यस पटक पनि विश्वकपमा नेपालले पदकको दाबेदारी दिने अन्तराष्ट्रिय उसु प्रशिक्षक निकेस श्रेष्ठले बताए ।
