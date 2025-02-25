कृष्णप्रसाद भट्टराई स्मृति राष्ट्रिय करातेमा ७ स्वर्णसहित पुलिस च्याम्पियन

- नेपाल पुलिस क्लबले पाँचौं कृष्ण प्रसाद भट्टराई स्मृति राष्ट्रिय कराते प्रतियोगितामा ७ स्वर्णसहित टिम च्याम्पियन बनेको छ ।
- सशस्त्र प्रहरी बलले ६ स्वर्णसहित दोस्रो र त्रिभुवन आर्मी क्लबले ४ स्वर्णसहित तेस्रो स्थान हासिल गरेको छ ।
- प्रतियोगितामा ७ प्रदेश र ३ विभागीय टिमका २१० खेलाडीले १७ इभेन्टमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।
२८ चैत, काठमाडौं । नेपाल पुलिस क्लब पाँचौं कृष्ण प्रसाद भट्टराई स्मृति राष्ट्रिय कराते प्रतियोगिताको टिम च्याम्पियन बनेको छ ।
पुलिसले ७ स्वर्ण, ३ रजत र ३ कास्यसहित कुल १३ पदक जित्दै उपाधि हात पारेको हो । सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) ६ स्वर्ण, ३ रजत र ४ कास्यसहित दोस्रो तथा त्रिभुवन आर्मी क्लब ४ स्वर्ण, ६ रजत र १ कास्यसहित तेस्रो स्थानमा रहे ।
सातदोबाटोस्थित कराते एकेडेमीमा शनिबार सबै १७ इभेन्टका फाइनल खेल सम्पन्न भएका थिए ।
पुरुष ५० केजीमा पुलिसका राकेश मानन्धरले गण्डकीका बमिन गुरुङलाई ६–१ ले हराउँदै स्वर्ण जिते । पुरुष ८४ केजी मुनि एपीएफका मोहम्मद शेखु आलमले कृष्ण बुढा मगरलाई ७–० ले हराउँदै स्वर्ण जिते ।
महिला ६८ केजी मुनि पुलिसकी आशिका राईले आर्मीकी सम्पदा केसीलाई १–० ले पराजित गर्दै स्वर्ण हात पारिन् । महिला ४५ केजी मुनि पुलिसकी वर्षा बुढा मगरले एपीएफकी आस्था लुहारलाई ९–० ले हराउँदै स्वर्ण जितिन् ।
पुरुष ५५ केजीमा एलोन श्रेष्ठले बागमतीका निशान घिसिङलाई ६–४ ले हराउँदै च्याम्पियन बने । महिला ५० केजी मुनि एपीएफकी अन्जली महर्जनले पार्वती श्रेष्ठलाई ९–१ ले हराउँदै स्वर्ण जितिन् ।
पुरुष ६० केजी मुनि एपीएफका मीनबहादुर तामाङले रितेश थिङलाई ७–० ले पराजित गरे । महिला ५५ केजी मुनि आर्मीकी प्रियंका शाहीले सविना श्रेष्ठलाई ७–२ ले हराउँदै स्वर्ण जितिन् ।
पुरुष ६७ केजी मुनि एपीएफका प्रदीप बैजाली मगरले सन्तोष श्रेष्ठलाई ५–२ ले हराए । महिला ६१ केजी मुनि पुलिसकी निरुपा तामाङ दोङले श्रद्धा सुनारलाई ८–३ ले हराइन् ।
पुरुष ७५ केजी मुनि आर्मीका सिबु ओडले राजीव पुडासैनीलाई हराउँदै स्वर्ण जिते । महिला ६८ केजीमाथि आर्मीकी श्रद्धा थापाले महिमा राईलाई ८–७ ले हराउँदै स्वर्ण हात पारिन् ।
पुरुष ८४ केजीमा तेन्जिङ शेर्पाले सुरेश जापरेललाई ९–० ले पराजित गर्दै स्वर्ण जिते ।
पुरुष एकल कातामा पुलिसका स्वनिम मानन्धर लगातार चौथो पटक च्याम्पियन बने । उनले फाइनलमा प्रविण मानन्धरलाई हराए । महिला एकल कातामा आर्मीकी सानुमाया थिङ च्याम्पियन बनिन् ।
टिम कातातर्फ महिला र पुरुष दुवै विधामा पुलिस च्याम्पियन बन्यो ।
महिला तर्फ पुलिसकी वर्षा बुढा मगर र पुरुषतर्फ एपीएफका प्रदीप बैजाली मगर ‘बेस्ट फाइटर’ घोषित भए । उनीहरूले जनही २५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरे ।
उदीयमान खेलाडी महिला तर्फ कोशीकी सृजना खुलाल र पुरुषतर्फ सुदूरपश्चिमका विष्णु विक घोषित भए ।
टिम च्याम्पियन पुलिसले ट्रफीसहित १ लाख ५० हजार, एपीएफले ७५ हजार र आर्मीले ३५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरे ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलगायतले विजेता खेलाडीलाई पुरस्कृत गरेका थिए ।
बिहीबारदेखि सुरु भएको प्रतियोगितामा ७ प्रदेश र ३ विभागीय टिमका २१० खेलाडीले फाइट र काता गरी १७ इभेन्टमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।
