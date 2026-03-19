राजकीय सम्मानसहित आशा भोसलेको अन्त्येष्टि गरिँदै, अन्तिम श्रद्धाञ्जलीमा पुगे कलाकार

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ३० गते १४:४७
News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • भारतीय गायिका आशा भोसलेको निधनपछि मुम्बईमा राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि आज अपराह्न ४ बजे शिवाजी पार्कमा गरिने छ।
  • उनको निधनप्रति भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उनलाई 'भारतीय संगीतका सबैभन्दा प्रतिष्ठित र बहुआयामिक स्वरमध्ये एक' भनेका छन्।
  • आईपीएल खेलमा मुम्बई इन्डियन्सका खेलाडीले कालो पट्टी बाँधेर एक मिनेट मौन धारण गरी भोसलेप्रति सम्मान व्यक्त गरेका छन्।

मुम्बई । भारतीय संगीत जगतकी दिग्गज गायिका आशा भोसलेको अन्त्येष्टि आज मुम्बईमा राजकीय सम्मानका साथ गरिने भएको छ । आइतबार मुम्बईस्थित ब्रीच क्यान्डी अस्पतालमा निधन भएकी भोसले ९२ वर्षकी थिइन् ।

उनको पार्थिव शरीरलाई आज अपराह्न ४ बजे शिवाजी पार्कमा अन्त्येष्टि गरिने कार्यक्रम छ । अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि बिहानैदेखि उनको निवास बाहिर सर्वसाधारणदेखि कलाकारसम्मको भीड लागेको छ । महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्री देवेन्द्र फडणवीस पनि अन्त्येष्टिमा सहभागी हुने जनाइएको छ ।

भोसलेको निधनले भारतीय फिल्म र संगीत उद्योगमा गहिरो शोक छाएको छ । बलिउडका चर्चित कलाकार शाहरुख खान, काजोल, श्रेया घोषाल, करिना कपूर खान, विक्की कौशल, अनु मलिक, कमल हासन, जुनियर एनटीआर लगायतले श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन् ।

उनको निवासमा अन्तिम दर्शनका लागि अभिनेत्री तब्बु, क्रिकेटर सचिन तेन्दुलकर र उनकी पत्नी अञ्जली तेन्दुलकर पुगेका थिए । उनीहरूले भोसलेकी नातिनी जनाई भोसलेलाई समवेदना व्यक्त गरेका दृश्यले उपस्थित सबैलाई भावुक बनायो । जनाई अन्तिम दर्शनका क्रममा निकै भावुक बनेकी थिइन् ।

शिवसेनाका प्रमुख उद्धव ठाकरे पनि परिवारसहित श्रद्धाञ्जली दिन पुगे । अभिनेत्री आशा पारेखले पनि आफ्ना पुराना सहकार्य सम्झँदै भोसलेप्रति अन्तिम श्रद्धा अर्पण गरिन् । भोसलेले पारेखका लागि ‘जाइए आप कहाँ जाएंगे’, ‘आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा’, ‘ओ मेरे सोना रे’ जस्ता चर्चित गीत गाएकी थिइन् ।

भोसलेको निवासमा अन्तिम दर्शनका क्रममा उनका चर्चित गीतहरू बजाइएका छन् । ‘आओ हुजूर तुमको’, ‘दिल चीज क्या है’, ‘ओ साथी रे’ जस्ता गीतको धुनबीच मानिसहरू श्रद्धाञ्जली दिन आइरहेका छन् ।

अभिनेत्री तब्बुसँग उनको सम्बन्ध पनि विशेष रह्यो । केही महिनाअघि मात्र भोसलेले तब्बुलाई गिटार उपहार दिएकी थिइन् । फिल्म ‘तक्षक’का लागि उनले गाएको ‘मुझे रंग दे’ गीत आज पनि चर्चित छ ।

उनको निधनप्रति भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै भोसलेलाई ‘भारतीय संगीतका सबैभन्दा प्रतिष्ठित र बहुआयामिक स्वरमध्ये एक’ भनेका छन् । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुले पनि उनको निधनलाई “संगीतप्रेमीका लागि अपूरणीय क्षति” भन्दै श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेकी छन् ।

शाहरुख खानले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘आशा भोसलेको प्रतिभा समयभन्दा धेरै टाढासम्म बाँचिरहनेछ । उनको स्वर भारतीय सिनेमाको एक महत्वपूर्ण आधार हो, जसले सदियौंसम्म गुञ्जिरहनेछ ।’

क्रिकेटर सचिन तेन्दुलकरले उनलाई “परिवारजस्तै” भन्दै सम्झिएका छन् । उनले भनेका छन्, “उनका अमर गीतमार्फत उनी सधैं जीवित रहनेछिन् ।’

संगीतकार एआर रहमानले “उनको स्वर र व्यक्तित्वमार्फत उनी सधैं बाँचिरहनेछिन्’ भन्दै श्रद्धाञ्जली दिएका छन् । गायिका श्रेया घोषालले आफूले बाल्यकालदेखि उनको गीत सुनेर सिकेको स्मरण गर्दै उनको बहुआयामिक प्रतिभाप्रति सम्मान व्यक्त गरेकी छन् ।

उनको निधनप्रति क्रिकेट जगतले पनि सम्मान जनाएको छ । आइतबार भएको आईपीएल खेलमा मुम्बई इन्डियन्सका खेलाडीले कालो पट्टी बाँधेर एक मिनेट मौन धारण गरेका थिए ।

७ दशकभन्दा लामो करिअरमा हजारौं गीत गाएकी भोसलेले रोमान्टिक गीतदेखि उत्साहपूर्ण गीतसम्म सहज रूपमा गाउने क्षमता राख्थिन् । यही बहुआयामिकता नै उनलाई पुस्तौंदेखि संगीतकारको पहिलो रोजाइ बनायो । आज उनको अन्त्येष्टिसँगै भारतीय संगीतको एक युग औपचारिक रूपमा टुंगिँदैछ ।

आशा भोसले
सम्बन्धित खबर

आशा भोसले : नेपाली संगीतप्रति हुरुक्कै, नारायणगोपाल फेभरेट

आशा भोसले : नेपाली संगीतप्रति हुरुक्कै, नारायणगोपाल फेभरेट
आफ्नो जिद्दी र प्रतिभाले दशकौंसम्म राज गरेकी आशा भोसले

आफ्नो जिद्दी र प्रतिभाले दशकौंसम्म राज गरेकी आशा भोसले
आशा भोसलेको निधनमा शम्भुजीत : नेपाली संगीतलाई लगाउनुभएको गुन युग-युगसम्म रहनेछ

आशा भोसलेको निधनमा शम्भुजीत : नेपाली संगीतलाई लगाउनुभएको गुन युग-युगसम्म रहनेछ
कुन समस्याले भयो दिग्गज गायिका आशा भोसलेको निधन ?

कुन समस्याले भयो दिग्गज गायिका आशा भोसलेको निधन ?
सुमधुर गीत गाउने आशा भोसलेको प्रेम जीवन कहिल्यै सुमधुर रहेन

सुमधुर गीत गाउने आशा भोसलेको प्रेम जीवन कहिल्यै सुमधुर रहेन
आशा भोसलेले गाएका १० चर्चित नेपाली गीत

आशा भोसलेले गाएका १० चर्चित नेपाली गीत

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा
फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार
गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो
डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी
यस्तो हुन्न के 'राइट टु रिकल' !

यस्तो हुन्न के ‘राइट टु रिकल’ !
उपसभामुख चुनावमा 'तटस्थ' बसेर एमालेले गुमाएको अर्को अवसर

उपसभामुख चुनावमा ‘तटस्थ’ बसेर एमालेले गुमाएको अर्को अवसर

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने 'पीएफटी' कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

