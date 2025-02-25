+
English edition
खेलकुद समीक्षा २०८२ :

महिला खेलाडी चम्किएको वर्ष, यी हुन् १० स्टार खेलाडी

२०८२ चैत ३० गते १७:५१ २०८२ चैत ३० गते १७:५१

गोविन्दराज नेपाल

Shares

महिला खेलाडीहरू धेरै चम्किएको यस वर्ष केही पुरुष खेलाडीहरूले पनि राम्रो उपलब्धिहरू हासिल गरेका छन् ।

Shares
News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली महिला ब्लाइन्ड क्रिकेट टिमले पहिलो पटक आयोजित ब्लाइन्ड महिला टी-२० विश्वकपमा उपविजेता भएर ऐतिहासिक सफलता हासिल गर्‍यो ।
  • एरिका गुरुङले वर्ष २०८२ मा कराते वान प्रिमियर लिगमा दुई रजत र मलेसियामा कराते वान सिरिज \'ए\' मा स्वर्ण पदक जितिन् ।
  • चन्द्र थापा मगरले दुबईमा भएको आईबीए मेन्स विश्व बक्सिङ च्याम्पियनसिपमा नेपालका लागि पहिलो पटक कांस्य पदक जिते ।

३० चैत, काठमाडौं । वर्ष २०८२ ले बिट मार्ने क्रममा छ । यस वर्ष नेपाली खेलकुदमा धेरै उतारचढावहरू पनि आए । जसमा केही सफलता केही असफलताहरू पनि नेपाली खेलकुदले देख्यो ।

त्यसमा पनि व्यक्तिगत केही खेलाडीहरूको प्रदर्शन त्यस्तो रह्यो जसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै नेपालको झण्डा फहराउँदै नाम चिनाउन सफल भए ।

विशेषगरी व्यक्तिगत खेलका खेलाडीहरू यो सूचीमा हावी बन्दा मास गेममा क्रिकेटका खेलाडीहरु व्यक्तिगत प्रदर्शनले गर्दा केही चर्चामा रहे ।

यस लेखमा वर्ष २०८२ मा नेपाली खेलकुदमा चर्चामा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय सफलता हात पारेका खेलाडीहरूलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ ।

जुन नयाँ आउने खेलाडीहरूका लागि मार्गदर्शक पनि बन्न सक्छ । महिला खेलाडीहरू धेरै चम्किएको यस वर्ष केही पुरुष खेलाडीहरूले पनि राम्रो उपलब्धिहरू हासिल गरे ।

एरिका गुरुङ, कराते स्टार

एरिका गुरुङ पछिल्लो समय नेपाली खेलकुदकी निर्विकल्प स्टार हुन् । नेपाली करातेमा एरिकाले पछिल्ला वर्षहरुमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्दै आएकी छिन् ।

वर्ष २०८२ पनि एरिकाका लागि विशेष बन्यो । यस वर्ष उनले सबैजसो अन्तर्राष्ट्रिय कराते प्रतियोगिताहरुमा प्रतिस्पर्धा गरिन् । त्यसमा पनि एकाधलाई छाड्ने हो भने एरिकाले प्राय प्रतियोगितामा नेपालका लागि पदक जितेकी छिन् ।

उनले जितेको हरेक पदमा नेपाली करातेले इतिहास बनाएको छ । यस वर्ष उनले करातेको वर्ल्ड च्याम्पियनसिपदेखि कराते वान प्रिमियर लिग, कराते वान सिरिज ए जस्ता महत्वपूर्ण र ठूला प्रतियोगिताहरु खेलिन् । त्यसमा वर्ल्ड च्याम्पियनसिपमा पदक नजिक पुगेर पराजित भएपनि एरिकाले कराते वान प्रिमियर लिगमा ऐतिहासिक रजत जितिन् । त्यो पनि एक पटक होइन दुई पटक ।

एरिकाले वर्ष २०८२ मा एक होइन तीन कराते वान प्रिमियर लिगमा सहभागी भइन् । अंग्रेजी वर्ष फरक भएपनि नेपाली वर्षमा भने उनको प्रतियोगिता २०८२ मै परेको थियो ।

सुरुमा उनले २०८२ जेठमा मोरोक्कोमा भएको कराते वान प्रिमियर लिगमा कांस्य जितिन् । त्यो ऐतिहासिक कांस्य थियो । त्यसपछि उनले माघमा टर्कीएको इस्तानबुलमा भएको डब्लुकेएफ कराते वान प्रिमियर लिगमा ऐतिहासिक रजत जितिन् । उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै फाइनल पुगेकी एरिकाले फाइनलमा चिरपरिचित कजाखस्तानकी सोफिया बेरुत्सेभासँग ४-२ ले पराजित भएपछि रजत जितेकी हुन् ।

यस्तै वर्षको अन्तिममा एरिकाले चीनमा कराते वान प्रिमियर लिग खेलिन् । वर्षको दोस्रो अन्तिम दिन एरिका अर्को ऐतिहासिक उपलब्धि नजिक पुगेकी थिइन् । तर फाइनलमा पुरानै प्रतिद्वन्दी सोफिया बेरुत्सेभासँग २-१ को झिनो अन्तरले पराजित हुँदा यस पटक पनि एरिकाको भागमा रजत पदक नै आयो ।

फाइनलसम्म पुग्दा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै स्वर्णको दाबेदार बनेकी एरिका अन्तिममा फेरि पराजित भइन् ।

यद्यपी एरिकाले एकै वर्षमा कराते वान प्रिमियर लिगमा जितेको दुई रजत पदक नेपाली करातेमा ऐतिहासिक उपलब्धि हो ।

यस्तै एरिकाले असोजमा मलेसियामा भएको कराते वान सिरिज ए मा यसै वर्ष ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जितिन् ।

विश्व काराते महासंघको आयोजनामा असोज १७ देखि १९ सम्म मलेसियाको क्वालाम्पुरमा भएको डब्लुकेएफ कराते वान सिरिज ‘ए’मा एरिकाले ऐतिहासिक स्वर्ण जितेकी हुन् ।

त्यसअघि असारमा थाइल्यान्डमा भएको थाइल्याण्ड ओपन अन्तर्राष्ट्रिय कराते प्रतियोगिता पनि एरिकाले स्वर्ण जितिन् ।

यी उपलब्धिहरू पछि एरिकाले विश्व वरियतामा पनि फड्को मारिन् । टर्किएमा रकाते वान प्रिमियर लिगमा रजत जितेपछि उनी डब्लुकेएफको महिला ६८ केजीमाथिको वरियतामा फड्को मार्दै १३औं स्थानमा उक्लेकी थिइन् ।

एरिकाको वर्ल्ड च्याम्पियनसिपमा प्रतिस्पर्धा गरेपनि पदक जित्न बाँकी छ । अब उनको लक्ष्य त्यही वर्ल्ड च्याम्पियनसिपमा पदक जित्नेछ ।

एरिकाको लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शनले नेपाली करातेको स्तर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम भएको संकेत दिएको छ । साथै यसले खेलकुदमा उचित व्यवस्थापन भएमा पदक ल्याउन सकिन्छ भन्ने प्रमाणित पनि गरेको छ र नयाँ खेलाडीहरुमा लागि मोटिभेसन समेत बनेको छ ।

सुनमाया बुढा, ट्रेल रनर

सुनमाया बुढा पछिल्लो समय नेपालमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै चर्चित ट्रेल रनर हुन् । उनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न रेसमा दौडँदै उपाधि जितिसकेकी छिन् ।

वर्ष २०८२ मा पनि उनले आफ्नो लय कायम राख्दै महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरिन् । यस वर्ष सुनमायाले मुख्य गरी दुई ठूला रेसमा ऐतिहासिक प्रदर्शन गरिन् ।

उनले असोजमा स्पेनमा भएको वर्ल्ड माउण्टेन एण्ड ट्रेल रनिङ च्याम्पियनसिप २०२५ मा नेपालका लागि ऐतिहासिक रजत जितेकी हुन् । उनले महिलातर्फ लङ डिस्ट्यान्सको ८२ किमीमा रजत जितेकी हुन् ।

सुनमायाले जितेको पदक नेपालबाट कुने पनि खेलाडीले वर्ल्ड माउण्टेन एण्ड ट्रेल रनिङ च्याम्पियनसिपमा जितेको पहिलो पटक हो । च्याम्पियनसिपमा सुनमायासँगै नेपालबाट सुमन कुलुङ राई, मनकुमार मगर र साङ्गे शेर्पाले सहभागिता जनाएका थिए ।

पुरुषतर्फ पनि नेपाली खेलाडीहरूको प्रदर्शन एसियन धावकहरूमध्ये उत्कृष्ट रहेपनि पोडियममा फिनिस गर्न भने सकेनन् ।

यस्तै सुनमायाले यही नोभेम्बर २२ मा दक्षिण अफ्रिकाको केप टाउनमा आयोजना भएको अल्ट्रा ट्रेल १०० किमि रेसको उपाधि जित्दै वर्ल्ड ट्रेल मेजर्सको उपाधि पनि जितेकी थिइन् ।

चाइनिज कम्पनी कैलास फुगाले सुनमायाले प्रायोजन गर्दै आएको छ । जसले गर्दा उनले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा सहभागिता जनाउन सहज भएको छ । जुम्लाबाट उदाएकी सुनमाया अहिले विश्व ट्रेल रनिङको स्टारको रुपमा स्थापित हुँदै नेपालको नाम चर्चित बनाइरहेकी छिन् ।

दिदी सुनमाया जस्तै बहिनी राममाया बुढाले पनि अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेल रनिङमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेकी छन् । वर्ष २०८२ मा राममायाले वर्ल्ड ट्रेल मेजर सर्ट डिस्ट्यान्समा समग्रमा दोस्रो स्थान हात पार्दा वर्षको अन्त्यमा चीनमा भएको चेन्दु ट्रेल रेसमा पहिलो स्थान हासिल गरिन् ।

प्रिया राई, ट्रेल रनिङ स्टार

नेपाली अल्ट्रा ट्रेल रनिङमा प्रिया राई अनसङ हिरोको रुपमा छिन् । पछिल्लो समय ट्रेल रनिङमा नेपाली खेलाडीहरूले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सफलता हात पारिरहेका छन् ।

सुनमाया बुढा, राममाया बुढा, प्रिया राई, मनकुमार मगर, अर्जुन कुलुङ राई, सुमन कुलुङजस्ता खेलाडीहरूले विदेशमा राम्रो प्रदर्शन गरिरहेका छन् । त्यसमा तुलनात्मक रुपमा प्रियाको कम चर्चा भएको देखिन्छ ।

उनले एसिया ट्रेल मास्टर्सको लगातार दोस्रो पटक उपाधि जित्दै कीर्तिमान बनाइन् । उनी एसिया ट्रेल लगातार दुईपटक जित्ने पहिलो र एकमात्र महिला धावक समेत हुन् ।

सुनमाया बुढा जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेल रनिङमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आएकी अर्की नेपाली धावक हुन प्रिया राई ।

प्रिया राईको लागि पनि वर्ष २०८२ विशेष रह्यो । उनले एसिया ट्रेल मास्टर (एटिएम) मा कीर्तिमान बनाइन् । यस वर्ष हङकङमा भएको एसिया ट्रेल मास्टरको उपाधि जित्दै प्रियाले लगातार दुई पटक यो प्रतियोगिता जित्ने कीर्तिमान बनाइन् ।

उनले यसअघिको संस्करण पनि जितेकी थिइन् । एटीएमको इतिहासमा लगातार दोस्रो पटक उपाधि जित्ने प्रिया पहिलो र एक मात्र महिला धावक हुन् । त्यो सौभाग्य नेपाली धावकले प्राप्त गर्नु नेपालको लागि पनि गौरवको विषय हो ।

यस्तै प्रियाले माघमा म्यानमारको कालावालमा कालाव अल्ट्रा ट्रेल रन अन्तर्गत ५० किमीमा स्वर्ण जितेकी थिइन् । प्रियाले निर्धारित दूरी ५ घण्टा ३८ मिनेट ३९ सेकेण्डमा पूरा गरेकी थिइन् । प्रियाले कोर्स रेकर्डसहित स्वर्ण जित्दै अर्को कीर्तिमान बनाएकी हुन् ।

चन्द्र थापा मगर, बक्सिङ

वर्ष २०८२ मा नेपाली बक्सिङले पनि ठूलो उपलब्धि हासिल गर्‍यो । त्यसमा मुक्केबाज चन्द्र थापा मगरले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे ।

नेपाली मुक्केबाज चन्द्रबहादुर थापाको लागि पनि यो वर्ष विशेष रह्यो । उनले वर्ल्ड बक्सिङ च्याम्पियनसिपमा नेपालका लागि ऐतिहासिक कांस्य जिते ।

नेपाली बक्सर चन्द्र थापा मगरले युएईको दुबईमा भएको आईबीए मेन्स विश्व बक्सिङ च्याम्पियनसिपमा कांस्य पदक जिते ।

उनले ५४ केजी तौल समूह (बान्टमवेइट) मा इरानी खेलाडी मेहदी काजेमीलाई युनानिमस डिसिजनका आधारमा ५-० ले पराजित गर्दै सेमिफाइनल पुगेपछि नै नेपालका लागि पदक पक्का गरेका थिए ।

चन्द्रले पहिलो खेलमा इन्डोनेसियाका खेलाडी योसुअ होली मासिहोरलाई पराजित गरेका थिए । यस्तै क्वाटरफाइनलमा उनले अर्मेनियाका खेलाडी डाभिट योगोर्‍यानलाई हराएका थिए ।

चन्द्र सेमिफाइनलमा भने काजकिस्तानका खेलाडी साकेन बिबोसिनोभसँग पराजित भएपछि फाइनल पुग्न असफल रहे ।

विश्व बक्सिङ च्याम्पियनसिपमा नेपालका खेलाडीले जितेको यो पहिलो पदक हो । कांस्य पदक जितेका चन्द्रले प्रतियोगिताको नियम अनुसार ७५ हजार अमेरिकी डलर पुरस्कार पनि पाएका थिए ।

सीमित प्रशिक्षण, थोरै सुविधा र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनुभवको कमीका बाबजुद चन्द्रको प्रदर्शन प्रेरणादायी छ र यसले नेपाली बक्सिङमा नयाँ पुस्तालाई उत्साहित गर्ने र यस क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता झन् स्पष्ट पारेको छ ।

यस पटक आईबीए मेन्स विश्व बक्सिङ च्याम्पियनसिपमा स्वर्ण जित्नेले नगद ३ लाख डलर, रजत जित्नेले १ लाख ५० हजार डलर र कांस्य जित्नेका लागि ७५ हजार डलर दिने प्रावधान थियो ।

च्याम्पियनसिपमा नेपालबाट चन्द्रसहित ५ खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्दा उनले मात्र पदक जिते । लाल प्रसाद उप्रेती भने क्वाटरमा पराजित भएपछि पदक नजिक पुगेर पनि चुके ।

सन्तोषी श्रेष्ठ, एथ्लेटिक्स

यस वर्ष सन्तोषीको लागि विशेष रह्यो । उनले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा म्याराथन, हाफ म्याराथन र मिडल डिस्ट्यान्स रेसहरूमा नया नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाइन् । यस्तै दक्षिण एसियाली एथ्लेटिक्समा उनले दुई पदक समेत जितिन् ।

उनले एकै वर्ष चार फरक विधामा दौडेर कूल पाँच कीर्तिमान बनाइन् । त्यसमा पनि म्याराथनमा एकै वर्ष दुई पटक कीर्तिमान बनाएकी हुन् ।

भारतमा भएको चौथो साउथ एसियन सिनियर एथ्लेटिक्स च्याम्पियनसिप २०२५ मा सन्तोषीले महिलातर्फ १०००० र ५००० हजार दुवैमा नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमानसहित पदक जितिन् ।

राँचीमा भएको च्याम्पियनसिपमा उनले महिला १०००० मिटरमा नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाउँदै कांस्य जितिन् । सन्तोषीले निर्धारीत दूरी ३४ मिनेट ४७.७७ सेकेण्डमा पूरा गर्दै कान्छिमाया कोजुको नाममा रहेको १९ वर्ष पुरानो राष्ट्रिय कीर्तिमान तोडेकी हुन् ।

कान्छिमाया कोजुले सन् २००६ मा कोलोम्बोमा भएको साउथ एसियन गेम्समा ३५ मिनेट ०३.४३ सेकेण्डको राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी थिइन् ।

यस्तै ५००० मिटरमा पनि सन्तोषीले कान्छिमाया कोजुको नाममा रहेको १५ वर्ष पुरानो राष्ट्रिय कीर्तिमान तोड्दै कांस्य जितेकी हुन् । उनले निर्धारित दूरी १६ मिनेट ३६:६१ सेकेण्डमा पूरा गर्दै कान्छिमायाले सन् २०१० मा चीनको ग्यान्झाउमा भएको एसियन गेम्समा बनाएको १६ मिनेट ४९:९८ सेकेण्डको कीर्तिमान तोड्दै नयाँ कीर्तिमान बनाइन् ।

यस्तै सन्तोषीले म्याराथनर हाफ म्याराथनहरूमा कीर्तिमान बनाइन् । असोजमा भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको दिल्ली हाफ म्याराथनमा उनले १ घण्टा १५ मिनेट ०४ सेकेन्डमा दौड पूरा गर्दै आफ्नै नाममा रहेको कीर्तिमान सुधार गरेकी हुन् ।

यसअघि उनले सन् २०२३ मा बंगलादेशको ढाकामा भएको बंगबन्धु हाफ म्याराथनमा १ घण्टा १५ मिनेट १६ सेकेण्डको कीर्तिमान बनाएकी थिइन् ।

एआईएमएस प्रमाणित कोर्समा भएको दिल्ली हाफ म्याराथनमा सन्तोषीले इन्टरनेशनल इलिट क्याटोगोरीमा दौडदैँ विश्वका उत्कृष्ट धाविकाहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेकी थिइन् ।

त्यसपछि सन्तोषीले मंसिरमा स्पेनमा भएको भ्यालेन्सिया म्याराथन २०२५ मा नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाइन् । उनले ४२.१९५ किमी म्याराथन २ घन्टा ४० मिनेट २३ सेकेन्डमा पूरा गर्दै आफ्नै नाममा रहेको कीर्तिमान सुधार गरेकी हुन् ।

त्यसअघि यसै वर्ष बैशाखमा उनले लण्डन म्याराथन २ घन्टा ४२ मिनेट ५० सेकेन्डको कीर्तिमान बनाएकी थिइन् । त्यसपछि सन्तोषीले नै बंगलादेशमा भएको बंगबन्धु म्याराथनबाट म्याराथनमा डेब्यु गर्दै २ घन्टा ४६ मिनेट २६ सेकेन्डको राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी थिइन् ।

राष्ट्रिय स्तरमा भने उनी लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिन् । उनले लुम्बिनी पिस हाफ म्यारथनमा दोस्रो हुनु बाहेक सबैमा उपाधि जितिन् ।

गोल्डेन गर्लको रुपमा उदायकी सन्तोषी अहिले कीर्तिमानी गर्लको रुपमा चिनिन्छन् ।

सन् २०१९ मा नेपालमै भएको १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा महिला १०००० मिटरमा ऐतिहासिक स्वर्ण जित्दै सागमा इतिहासमा स्वर्ण जित्ने उनी पहिलो महिला नेपाली धावक बनेकी थिइन् ।

विभाग बाहिर सिभलको खेलाडी भएर पनि सन्तोषीले आफ्नै मिहिनेत र लगनका कारण लगातार उपलब्धि हासिल गर्दै आएकी छिन् ।

शिभाली गुरुङ, टेनिस

युवा टेनिस स्टार खेलाडी शिभाली गुरुङको लागि यस वर्ष निकै विशेष रह्यो । शिभालीको लागि मात्र नभएर यो नेपाली टेनिसकै लागि महत्वूर्ण क्षण बन्यो ।

नेपाली युवा टेनिस स्टार शिभाली गुरुङले माघमा मेलवर्नमा भएको अस्ट्रेलियन ओपन अन्तर्गत एसिया-प्यासिफिक एलिट-१४ एन्ड अन्डर ट्रफी प्रतियोगिता खेल्दै इतिहास रचिन् ।

अंग्रेजी क्यालेन्डर अनुसार वर्षको (२०२६) पहिलो ग्राण्डस्लाम अस्ट्रेलियन ओपनको दौरान यो प्रतियोगिता जनवरी २८ देखि ३० सम्म मेलवर्नमा भएको थियो ।

शिभाली यो लेभलमा प्रतिस्पर्धा गर्ने पहिलो नेपाली खेलाडी बनिन् ।

युवा खेलाडीको लागि आयोजना गरिने प्रतियोगिता एसिया-प्यासिफिक एलिट-१४ एन्ड अन्डर ट्रफीबाटै भविष्यका स्टार खेलाडीहरू जन्मिने गर्छन् ।

एसियन टेनिस फेडेरेसन र टेनिस अस्ट्रेलियाको सहकार्यमा शिभालीलाई यस इभेन्टमा छनोट गरिएको हो । जहाँ शिभाली जस्तै एसियामा युवा टेनिस स्टार खेलाडीहरू सहभागी थिए ।

यस पटक एसिया र प्यासिफिक क्षेत्रका उत्कृष्ट ८ ब्वाइजतर्फ र ८ गर्ल्स खेलाडी सहभागी थिए । यस प्रतियोगितामा शिभाली समग्रमा चौथो भइन् ।

आफ्नो समूहमा तीन मध्ये दुई खेलमा जित र एक हारको नतिजासहित सेमिफाइनल पुगेकी शिभाली सेमिफाइनलमा घरेलु खेलाडी मुसेम्मा सिलेकसँग पराजित भइन् ।

समूह चरणमा शिभालीले चिनियाँ खेलाडी जिन्यु झाउ र अस्ट्रेलियन खेलाडी जसलिन केलाई पराजित गरेकी थिइन् भने भारतीय खेलाडी जेन्सी कनाबारसँग पराजित भएकी थिइन् ।

भविष्यमा अष्ट्रेलियन ओपन ग्राण्डस्लाम पुग्ने बाटोको रुपमा रहेको जुनियर च्याम्पियनसिपमा ऐतिहासिक सहभागिता र सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्नु शिभालीको लागि विशेष रह्यो ।

१४ वर्षको टिनएज उमेरमै नेपाली टेनिस खेलाडी शिभालीले ऐतिहासिक उपलब्धी हात पारिन् । यस्तो उपलब्धी यसअघि कुनै नेपाली खेलाडीले पाएका थिएनन् ।

अब उनी मुख्य ग्राण्ड्सलाम खेल्ने लक्ष्यमा छिन् । युवा उमेरमै त्यो ठूलो प्ल्याटफर्ममा गएर खल्ने र विश्व स्टार खेलाडीको खेल हेर्ने अवसर पाएकी शिभाली नयाँ पुस्ताका नेपाली टेनिसमा स्टार खेलाडी हुन् ।

दीपेन्द्र ऐरी, क्रिकेट

दीपेन्द्र सिंह ऐरी नेपाली क्रिकेटका टाइगर र ३६० डिग्री प्लेअर हुन् । ब्याटिङ, बलिङ र फिल्डिङ तीनै क्षेत्रमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडी दीपेन्द्र यस पटक नेपालले भारतमा आईसीसी टी२० विश्वकप खेल्दा चर्चामा रहे ।

मुम्बई वानखेडे स्टेडियममा आप्नो समूहको चारै खेल खेलेको नेपालले पहिलो जित हात पार्न स्कटल्यान्ड विरुद्धको अन्तिम खेल सम्मै कुर्नुपर्‍यो ।

दीपेन्द्र सिंह ऐरीकै अर्धशतकमा नेपालले स्कटल्यान्डलाई ७ विकेटले पराजित गर्दै जितबाट विश्वकपको यात्रालाई बिट मारेको थियो । दीपेन्द्र सिंह ऐरीको आक्रमक अर्धशतकमा नेपालले स्कटल्यान्डले दिएको १७१ रनको लक्ष्य ४ बल अगावै ३ विकेट गुमाएर पूरा गरेको थियो ।

नेपालले लगातार दोस्रो पटक र समग्रमा तेस्रो पटक टी-२० विश्वकप खेलेको हो । यस पटक नेपालले सुपर एट पुग्ने लक्ष्य राखेपनि त्यो सफल हुन सकेन । तर दीपेन्द्रले भने सम्झनलायक प्रदर्शन गरे ।

यस पटक दीपेन्द्रले चार नम्बर पोजिसनमा खेल्दै आफूलाई प्रमाणित गरे ।

विश्वकपमा उनले चार खेल खेल्दा दुई अर्शशतक नै प्रहार गरे । उनले वेस्ट इन्डिज विरुद्ध ५८ र स्कटल्यान्ड विरुद्ध अविजित ५० रन बनाएका थिए । पहिलो खेलमा इंग्ल्यान्डविरुद्ध पनि उनले नेपालको लागि व्यक्तिगत उच्च स्कोर ४४ रन बनाएका थिए । इटलीविरुद्ध भने उनी १७ रनमै आउट भएका थिए ।

वेस्ट इन्डिज विरुद्ध अर्धशतक बनाएपछि दीपेन्द्र १२ वर्षपछि टी-२० विश्वकपमा अर्धशतक बनाउने पहिलो खेलाडी पनि बने । सन् २०१४ मा नेपालले बंगलादेशमा टी-२० विश्वकपमा डेब्यू गर्दा सुवास खकुरेलले अफगानिस्तान विरुद्ध अर्धशतक बनाएका थिए ।

त्यो खेलमा जित हात पारेको नेपालले १२ वर्षपछि पहिलो जित हात पार्दा पनि दीपेन्द्रले नै स्कटल्यान्ड विरुद्ध अर्धशतक बनाएर जित दिलाए । उनी टी-२० विश्वकपमा लगातार दुई अर्धशतक प्रहार गर्ने पनि पहिलो नेपाली खेलाडी बने ।

यसअघि केही वर्ष दीपेन्द्रले लोअर अर्डरमा फिनिसिरको भूमिकामा खेल्दै आएका थिए । ओमानमा नोभेम्बरमा भएको टी-२० विश्वकप एसिया एन्ड इएपी छनोटमा पनि दीपेन्द्रले विभिन्न पिजसनमा ब्याटिङ गरेका थिए । त्यसबेला उनले टोलीको आवश्यकता अनुसार ६ नम्बर ५ नम्बर र ४ नम्बरमा ब्याटिङ गरेका थिए र सामोआ विरुद्ध वान डाउनमा ब्याटिङ गरेका थिए ।

घरेलु क्रिकेटमा नेपाल पुलिस क्ललबाट खेल्दै आएका उनले पुलिस क्लब छाडे । नेपाल प्रिमियर लिगमा सुदूरपश्चिम रोएल्सका पक्तान रहेका उनले टिमलाई लगातार दोस्रो पटक फाइनल पुर्‍याए तर उपाधि जित्न भने सकेन ।

आशिष भारती, मोटरस्पोर्ट्स

आशष भारती खासै धेरै सुनिएको नाम पनि होइन । उनी चर्चित खेलाडी पनि होइन् । तर मेनस्ट्रिम स्पोर्ट्स भन्दा अली फरक मोटरस्पोर्ट्स एथ्लेटले २०८२ मा ऐतिहासिक सफलता हात पारे ।

मोटरस्पोर्ट्सले नेपालमा त्यति चर्चा पाइसकेको छैन । तर यही खेलका खेलाडी आशिष भारतीले (रोनी) वर्ष २०८२ मै नेपाली मोटरस्पोर्ट्सको इतिहासमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा ऐतिहासिक स्वर्ण जिते ।

उनले दशैंको समयमा श्रीलंकाको कोलोम्बोमा भएको एसिया पेसिफिक मोटरस्पोर्ट्स च्याम्पियनसिपमा मोटर स्पोर्टसको अटो जिमखना विधामा स्वर्ण जितेका हुन् ।

उनले एसिया अटो जिमखाना च्याम्पियनसिप (एएजीसी) र एसिया प्यासिफिक मोटर स्पोर्ट्स च्याम्पियनसिप (एपीएमसी) मा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए भने एकमा स्वर्ण जिते ।

अन्तर्राष्ट्रिय मोटरस्पोर्टस्‌को अफिसियल इभेन्टमा कुनै पनि नेपाली खेलाडीले स्वर्ण जितेको यो पहिलो पटक हो । त्यसैले पनि एसिया प्यासिफिक मोटरस्पोर्टस्‌ च्याम्पियनसिप २०२५ नेपालका लागि उपलब्धिमूलक बन्यो ।

सेप्टेम्बर २६–२८ मा श्रीलंकाको कोलम्बोस्थित श्रीलंका कार्टिङ सर्किटमा भएको च्याम्पियनसिपमा १८ राष्ट्रका २०४ खेलाडीहरू सहभागी थिए । नेपालका आशिष भारती ‘रोनी’ले अटो जिमखाना (पुरुष एकल) विधामा स्वर्ण पदक जितेर नेपालको नाम अन्तर्राष्ट्रिय मोटरस्पोर्टस्‌मा सुनौलो अक्षरमा लेखेका छन् । नेपालबाट विभिन्न इभेन्टमा गरी कूल ६ खेलाडी सहभागि भएकोमा आशिषले स्वर्ण जितेका हुन् ।

डेढ दशक देखि यो खेलमा लागेका आशिषले पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता जितेर नेपालको झण्डा फहराउँदा गर्वको लागेको बताएका थिए ।

यस उपलब्धिले नेपालमा पनि मोटर स्पोर्ट्स हुन्छ भनेर धेरैलाई थाहा भएको थियो ।

नेपालमा मोटरस्पोर्ट्सको हेर्न नेपाल अटोमोबिल एसोसिएसन (नासा) राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) मा खेल संघकै रुपमा दर्ता छ । विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतियोगिता सहभागी हुँदै आएपनि यो खेलको चर्चा अझै धेरै हुन सकेको छैन ।

सुमित्रा रेग्मी, भलिबल

सुमित्रा रेग्मी नेपाली राष्ट्रिय महिला भलिबल टिमकी मिडल ब्लकर हुन् । भलिबल खेल्न थालेको छोटो समयमै सुमित्राले ठूलो छलाङ मारिसकेकी छिन् ।

राष्ट्रिय टिममा खेल्न थालेको छोटो समयमै उनी टिमको महत्वपूर्ण हिस्सा बनिसकेकी हुन् । राष्ट्रिय टिमसँगै सुमित्राले न्यु डायमन्ड युथ स्पोर्ट्स क्लबबाट घरेलु भलिबल खेल्दै आएकी छिन् ।

उचाइले पनि साथ दिएकाले सुमित्राले सोही अनुसार कोर्टमा प्रदर्शन देखाउँदै आएकी छिन् । नेपाली राष्ट्रिय टिमको मिडल ब्लक पोजिसनमा सुमित्रा अहिले महत्वपूर्ण खेलाडीको रूपमा छिन् ।

यस वर्ष भने सुमित्राको लागि विशेष रह्यो । उनले फ्रेन्चाइज भलिबलमा कर्णाली यशविसको कप्तानी गर्दै लगातार दोस्रो पटक आफ्नो टिमलाई च्याम्पियन बनाइन् ।

कर्णाली यशविसले एभरेष्ट महिला भलिबल लिगमा लगातार दोस्रो पटक अपराजित रहेर उपाधि जित्दा सुमित्रा नै कप्तान थिइन् । अझ दोस्रो संस्करणमा टिम च्याम्पियन बन्दा सुमित्रा नै लिगको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भइन् ।

यस बाहेक नेपालले माल्दिभ्समा भएको काभा महिला क्लब भलिबलमा नेपाल पुलिस क्लबको टिमबाट खेलेकी थिइन् । गत वर्ष नेपाल पुलिस क्लब च्याम्पियन हुँदा पनि खेलेकी सुमित्राले लगातार दोस्रो पटक पुलिस क्लबबाट अन्तर्राष्ट्रिय क्लब प्रतियोगिता खेलिन् । यस पटक भने पुलिस तेस्रो स्थानमै सीमित हुँदा सुमित्राले कांस्य पदक जितिन् ।

ब्लाइन्ड महिला क्रिकेट टिम

नेपाली महिला ब्लाइन्ड क्रिकेट टिमले वर्ष २०८२ मा ऐतिहासिक सफलता हात पार्‍यो । यसमा कुनै एक खेलाडी मात्र नभएर समग्र टिम नै स्टारको रुपमा रह्यो । अर्थात यस वर्षको स्टार टिम नै महिला ब्लाइन्ड क्रिकेट टिम रह्यो ।

पहिलो पटक भारत र श्रीलंकामा संयुक्त रुपमा आयोजना भएको ब्लाइन्ड महिला टी-२० विश्वकपमा नेपालले ऐतिहासिक प्रदर्शन गर्दै उपविजेता बन्यो ।

सुरुमा भारतसँगै नेपालले प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भनिएपनि जेनजी आन्दोलनपछि नेपालले आयोजना गर्ने अवसर गुमायो । तर विश्वकपमा भने नेपालको प्रदर्शन उत्कृष्ट रह्यो ।

नेपालको पुरुष ब्लाइन्ड क्रिकेट टिमले यसअघि एकदिवसीय र टी-२० विश्वकप खेल्दै आएपनि महिला ब्लाइन्ड क्रिकेटको भने पहिलो पटक टी-२० विश्वकप आयोजना भएको हो । जसमा नेपाली महिला ब्लाइन्ड क्रिकेट टोलीले पनि विश्वकप खेल्दै इतिहास रच्यो ।

गीता पौडेलको कप्तानीमा रहेको नेपालले अस्ट्रेलिया, श्रीलंका, पाकिस्तानजस्ता टिमलाई हरायो । लिग चरणमा भारतसँग पराजित भएको नेपाल फाइनलमा पनि भारतसँग नै पराजित हुँदा उपविजेता बन्यो ।

भारतले ब्लाइन्ड क्रिकेटमा लगानी र प्रशिक्षण बढाउँदा नेपालमा भने ब्लाइन्ड क्रिकेटका लागि सीमित स्रोत र साधानकै भरमा खेल्नुपर्ने अवस्था छ ।

पूर्वाधार देखि बजेट लगानी धेरै कुरामा समस्याका बावजुद पनि नेपाली ब्लाइन्ड महिला क्रिकेटरले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै नेपाललाई उपलब्धि दिलाएका हुन् ।

ब्लाइन्ड क्रिकेट जस्तै नेपालका अन्य पारा स्पोर्ट्सले पनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सफलता दिलाउँदै आएका छन् ।

नेपाली खेलकुद नेपाली खेलाडी महिला खेलाडी
टुर्नामेन्ट
Indian Premier League 2026
ICC T20 World Cup 2026
ICC Men\\\'s Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

सिफारिस

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२
विशेष

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा
विशेष - Packaages

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार
राष्ट्रिय समाचार

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो
राष्ट्रिय समाचार

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

धेरै कमेन्ट गरिएका

लेखक
गोविन्दराज नेपाल
लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

‘ट्रिकी’ पिचमा आसिफले बनाएको कीर्तिमानी दोहोरो शतक

नेपाली फुटबलको विषयमा फिफा, एएफसी, राखेप र एन्फाबीच छलफल

एपीएफसँग मधेश पराजित हुँदा सुदूरपश्चिम पीएम कपको फाइनलमा

वर्षान्त २०८२ : खेलकुदको चर्चा मैदानभित्र भन्दा बाहिर धेरै

राष्ट्रिय खेल भलिबल : हर्ष न विस्मात् !

ट्रेन्डिङ

एन्फाविरुद्ध ‘ए’ डिभिजन क्लबहरू नै आन्दोलित (तस्वीरहरू)

ए डिभिजन लिग : दर्ताका लागि १३ क्लबलाई मात्रै पत्र, थ्रीस्टार र एपीएफको मान्यता प्रष्ट भएन

राजनीतिकरणको दलदलबाट खेलकुदलाई उठाउने अवसर

बालेन सरकारको पनि प्राथमिकतामा परेन खेलकुद

नेपालले फिफा सिरिज नखेल्ने, एन्फाले लियो नाम फिर्ता

वर्षाका कारण वीरगञ्जमा जारी पीएम कप प्रभावित

वेबस्टोरिज

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

9 Stories
गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

8 Stories
दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

6 Stories
खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

10 Stories
फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

8 Stories

फिचर

सबै
अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ

