आईपीएल डेब्यूको पहिलो ओभरमै तीन विकेट लिएर चम्किएका प्रफुल हिंगे

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- भारतका युवा फास्ट बलर प्रफुल हिंगेले आईपीएल डेब्यू खेलमै पहिलो ओभरमा तीन विकेट लिएर नयाँ कीर्तिमान बनाएका छन्।
- हिंगेले सनराइजर्स हैदराबादबाट खेल्दै राजस्थान रोयल्सविरुद्ध ४ ओभरमा ३४ रन खर्चेर ४ विकेट लिए।
- उनको सफलतामा पूर्व भारतीय पेस बलर प्रशान्त वैद्य र एमआरएफ पेस फाउन्डेसनको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ।
१ वैशाख, काठमाडौं । भारतका युवा फास्ट बलर प्रफुल हिंगेले आफ्नो पहिलो आईपीएल खेलमै ऐतिहासिक प्रदर्शन गर्दै क्रिकेट संसारको ध्यान खिचेका छन् ।
सनराइजर्स हैदराबादबाट खेल्दै सोमबार राजस्थान रोयल्सविरुद्ध आईपीएल डेब्यू गरेका हिंगेले पहिलो ओभरमै तीन विकेट लिँदै कीर्तिमान बनाएका छन् । यसअघि आईपीएल डेब्यू गर्दा पहिलो ओभरमै ३ विकेट कुनै पनि खेलाडीले लिएका छैनन् ।
सोमबारको खेलमा उनले वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल र लुआन्ड्रे प्रिटोरियसलाई पहिलवो ओभरमै आउट गरेका थिए । आफ्नो दोस्रो ओभर तथा खेलको तेस्रो ओभरमा उनले विपक्षी कप्तान रियान परागलाई पनि आउट गरेपछि आफ्नो पहिलो स्पेल ४ विकेट लिएर समाप्त गरेका थिए ।
सुरुवाती २ ओभरमा ६ रन दिएर ४ विकेट लिँदै उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका उनले अन्तिम फिगर भने ४ ओभर, ३४ रन, ४ विकेटका साथ सकाए । उनीसँगै अर्का बलर साकिब हुसेनले पनि ४ विकेट लिएपछि सनराइजर्स हैदराबादले राजस्थान रोयल्सलाई सुरुवातदेखि नै दबाबमा राख्दै ५७ रनले हराएको थियो।
हिंगेको यो सफलता अचानक आएको होइन । उनका बुबा प्रकाश हिंगेका अनुसार उनलाई सुरुमा क्रिकेटमा पठाउने निर्णय सामान्य थियो । नागपुरमा हुर्किएका हिंगेले १३ वर्षको उमेरदेखि क्रिकेट खेल्न थालेका थिए र परिवारले उनलाई जबरजस्ती नगरी आफ्नै बाटो रोज्न दिएको थियो । पछि उनी विदर्भाको अन्डर–१६ टोलीमा परेपछि उनको यात्रा अघि बढ्यो ।
उनलाई पहिचान दिलाउन पूर्व भारतीय पेस बलर प्रशान्त वैद्यको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको परिवारले जनाएको छ । वैद्यले उनलाई चेन्नईको एमआरएफ पेस फाउन्डेसनमा पठाउन सुझाव दिएका थिए । त्यहाँ उनीलाई ब्याक इन्जुरीको समस्या हुँदा पनि सुधार गर्दै फिटनेस, टेक्निक र बलिङको लाइन–लेंथमा विशेष प्रशिक्षण दिइयो ।
फाउन्डेसनका कोच एम सेनथिलनाथनका अनुसार हिंगेको बलिङमा सुरुमा ब्याक इन्जुरीको समस्या थियो, तर त्यसलाई सुधार गर्दै उनीलाई पूर्ण रूपमा फिट बनाइएको थियो । साथै उनलाई दबाबमा कसरी खेल्ने र रणनीतिक बलिङ कसरी गर्ने भन्ने पनि सिकाइएको थियो । पूर्व अस्ट्रेलियाली दिग्गज ग्लेन म्याकग्राले पनि उनलाई महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिएका थिए ।
हिंगेले सानै उमेरदेखि अस्ट्रेलियाका प्याट कमिन्सलाई आदर्श मान्दै आएको र उनीसँग ड्रेसिङ रुम सेयर गर्ने सपना रहेको बताएका थिए । अहिले उनै कमिन्स कप्तान रहेको हैरदाबादको टोलीबाट खेल्दै शानदार प्रदर्शन गरे ।
आईपीएल डेब्यूपछि उनले आफूले यस्तो प्रदर्शनको कल्पना पहिले नै गरेको र पहिलो खेलमै उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने आत्मविश्वास रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार उनले सधैं पावरप्लेमा दबाब सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेका थिए ।
सामान्य परिवारबाट उठेर कडा मिहिनेत, प्रशिक्षण र आत्मविश्वासका आधारमा आईपीएलसम्म पुगेका हिंगेको यो प्रदर्शन अहिले भारतीय क्रिकेटमा नयाँ सम्भावनाको रूपमा हेरिएको छ।
प्रतिक्रिया 4