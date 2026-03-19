संसदीय दलको कार्यालयमा बन्यो बालेनको छुट्टै कार्यकक्ष

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २ गते ११:३७

२ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को संसदीय दलको कार्याकक्षमा संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)का लागि कार्यकक्ष तयार भएको छ ।

रास्वपा संसदीय दलका नेता बालेन्द्र प्रधानमन्त्री छन् । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेका लागि पनि छुट्टै कार्यकक्ष छ ।

रास्वपाले मुख्य सचेतक र सचेतक चयन गरेको छैन । तर, मुख्य सचेतकका लागि कार्यकक्ष तयार भएको छ । रास्वपाले संसदीय दलको उपनेता पनि चयन गरेको छैन ।

रास्वपाको संसदीय दलको बैठक भने बिहीबार बिहान १२ बजे बस्दैछ । उक्त बैठकमा संसदीय समितिका सभापतिहरूको उम्मेदवारबारे छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।

यसअघि रास्वपाको संसदीय दलको बैठक गत चैत २७ गते बसेको थियो । त्यसदिन उपसभामुखको निर्वाचन थियो । रास्वपाको समर्थनमा श्रम संस्कृति पार्टीकी रुबी कुमारी ठाकुर उपसभामुखमा निर्वाचित भएकी छन् ।

संसदीय समितिको सभापतिमा पनि रास्वपाको निर्णय नै निर्णायक हुन्छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा रास्वपाका मात्रै १८२ सांसद् छन् ।

संघीय संसद् अन्तर्गत १६ वटा संसदीय समिति रहेका छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत १० वटा र राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत ४ वटा समिति रहेका छन् । दुई वटा संयुक्त समिति रहेका छन् ।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका विषयगत समितिका सभापतिहरूको निर्वाचन यसअघि नै भइसकेको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका १० वटा र संयुक्त दुई वटा समिति सभापतिको निर्वाचन हुन बाँकी छ । यी समितिको सभापतिमा आगामी शुक्रबार निर्वाचन हुँदैछ । उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता भने बिहीबार दिउँसो १ बजेदेखि ४ बजेसम्मको समय तय गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेनले बुधबार समानुपातिक सांसदसँग छलफल गर्ने

‘नेपाललाई बफर स्टेट होइन, भाइब्रेन्ट ब्रिजमा रूपान्तरण गर्ने’

उथलपुथलमा बित्यो २०८२, बालेनलाई कूटनीतिमा नयाँ मानकको अवसर

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे परराष्ट्रमन्त्री– निम्तो आइसकेको छ, मिति तय भएको छैन

‘चिकित्सा शिक्षा ऐनभन्दा माथि मन्त्रिपरिषद् हुन सक्दैन’

प्रधानमन्त्रीलाई गाली गरेको आरोपमा पक्राउ परेका युट्युबर छुटे

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

