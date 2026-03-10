सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

पुस्तक समीक्षा :

लोकतन्त्र र निर्वाचनको गहिरो विमर्श

निर्वाचन प्रक्रियामा चुनौतीहरू अनिवार्य हुन्छन्, तर तिनै चुनौतीहरूले लोकतन्त्रलाई अझ परिष्कृत र उत्तरदायी बनाउँछन् ।

दिपेश घिमिरे   दिपेश घिमिरे  
२०८३ वैशाख २ गते १३:२५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख दिनेश थपलियाद्वारा लिखित 'विचित्रको लोकतन्त्र: गजबको निर्वाचन' पुस्तकले निर्वाचनलाई व्यापक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाको रूपमा पुन:व्याख्या गरेको छ।
  • पुस्तकले अमेरिकी निर्वाचन प्रणालीका संरचनात्मक विरोधाभास, दुई दलीय प्रणालीको सीमितता र डिजिटल युगका चुनौतीहरूलाई गहिरो विश्लेषण गरेको छ।
  • लेखकले नेपालमा निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि सुझाव दिएका छन् र लोकतन्त्रलाई निरन्तर सुधार र पुनर्निर्माण हुँदै जाने प्रक्रिया भनेर व्याख्या गरेका छन्।

निर्वाचन अयोगका पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाद्वारा लिखित विचित्रको लोकतन्त्र: गजबको निर्वाचन भर्खरै बजारमा आएको छ । यो पुस्तकले निर्वाचनलाई केवल एक प्रशासनिक वा प्राविधिक प्रक्रिया (मतदान, मतगणना र परिणाम घोषणा) को साँघुरो परिभाषाभित्र सीमित नगरी त्यसलाई एक व्यापक समाजशास्त्रीय, राजनीतिक, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाका रूपमा पुन:व्याख्या गर्ने प्रयास गरेको छ ।

पुस्तकले निर्वाचनलाई ‘घटनाको रूपमा होइन, प्रक्रियाको रूपमा’ र ‘संख्याको रूपमा होइन, समाजको रूपमा’ बुझ्न आग्रह गर्दछ ।

लेखकले निर्वाचनलाई ‘जीवन्त आख्यान’ र ‘लोकतान्त्रिक रंगमञ्च’ को रूपमा चित्रण गर्दै यसभित्र चल्ने शक्ति–संघर्ष, विचार–प्रतिस्पर्धा, जनभावनाको उतारचढाव र राजनीतिक भविष्यप्रतिको आशा–निराशालाई अत्यन्त सजीव र विश्लेषणात्मक ढंगले प्रस्तुत गरेका छन् । यस दृष्टिकोणले पाठकलाई निर्वाचन केवल मतदान केन्द्रमा हुने गतिविधि मात्र नभई समाजको गहिरो संरचनात्मक सम्बन्धहरूको अभिव्यक्ति हो भन्ने अनुभूति दिलाउँछ ।

पुस्तकको प्रारम्भिक भागमै लेखकले निर्वाचनको सामाजिक राजनीतिक आयामलाई विशेष महत्व दिएका छन् । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा निर्वाचन केवल मतदाताको छनोट होइन, बरु समाजमा विद्यमान वर्ग, जात, लैङ्गिकता, आर्थिक अवस्था, शिक्षा, सूचना पहुँच र राजनीतिक चेतनाको प्रत्यक्ष प्रतिबिम्ब हो ।

लेखकले निर्वाचन प्रक्रियालाई समाजमा चलिरहेको सूक्ष्म शक्ति–सन्तुलनको परिणामका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । जनताको मत केवल व्यक्तिगत निर्णय होइन, सामाजिक प्रभाव, सांस्कृतिक मान्यता, पारिवारिक संरचना, मिडियाको प्रभाव र राजनीतिक दलहरूको संगठित रणनीतिबाट निर्मित हुने कुरा पुस्तकले स्पष्ट देखाउँछ ।

यसरी निर्वाचनलाई सामाजिक संरचनासँग जोडेर हेर्दा, पुस्तकले लोकतन्त्रको गहिरो यथार्थ उजागर गर्दछ, जहाँ समान अवसरको आदर्श र वास्तविक असमानता बीच निरन्तर तनाव देखिन्छ ।

यस पुस्तकको अर्को महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक खण्ड अमेरिकी लोकतन्त्रको ‘विचित्र अन्तर्विरोध’ मा केन्द्रित छ । लेखकले विश्वकै पुरानो लोकतन्त्र मानिने संयुक्त राज्य अमेरिकाको निर्वाचन प्रणालीलाई सतही प्रशंसाबाट बाहिर ल्याउँदै यसको संरचनात्मक विरोधाभासहरूलाई गहिराइका साथ उजागर गरेका छन् ।

विशेषत: दुई दलीय प्रणालीको वर्चस्वलाई उनले लोकतन्त्रको सम्भावित सीमितीकरणको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । लेखकको अनुसार, यस्तो प्रणालीमा राजनीतिक वैकल्पिक विचारहरूलाई संस्थागत रूपमा स्थान नदिइँदा लोकतन्त्रको बहुलवादी चरित्र कमजोर हुन्छ ।

उनले यस अवस्थालाई ‘राजनीतिक आकाशका दुई विशाल ग्रह’ को रूपमा व्याख्या गर्दै ती दुई शक्तिशाली दलहरूको गुरुत्वाकर्षणले साना दलहरू र वैकल्पिक आवाजहरूलाई कसरी परिधिमा धकेल्छ भन्ने कुरा स्पष्ट गरेका छन् ।

यस सन्दर्भमा पुस्तकले अमेरिकी निर्वाचन प्रणालीको अर्को रोचक पक्ष प्रविधि र परम्पराको सहअस्तित्वलाई पनि उजागर गरेको छ । अत्याधुनिक डिजिटल प्रविधि, इलेक्ट्रोनिक भोटिङ र डाटा विश्लेषणको युगमा समेत केही राज्यहरूमा अझै कागजी मतदान प्रणालीको प्रयोग हुनु अमेरिकी लोकतन्त्रको ‘विचित्र लचिलोपन’ को उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

यसले एकातर्फ प्रणालीको विविधता देखाउँछ भने अर्कोतर्फ सुरक्षा, पारदर्शिता र विश्वसनीयताबारे प्रश्न पनि उठाउँछ । लेखकले यसलाई आधुनिक लोकतन्त्रको जटिलता र ऐतिहासिक परम्परासँगको निरन्तर द्वन्द्वका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

पुस्तकमा विशेष ध्यान दिइएको अर्को महत्वपूर्ण अवधारणा हो ‘सेफ स्टेट्स’ र ‘स्विङ्ग स्टेट्स’ । यी अवधारणामार्फत लेखकले अमेरिकी निर्वाचन परिणामको अनिश्चितता र क्षेत्रीय राजनीतिक झुकावहरूको विश्लेषण गरेका छन् ।

केही राज्यहरू निश्चित दलप्रति स्थायी रूपमा झुकेका हुन्छन् भने केही राज्यहरू (स्विङ्ग स्टेट्स) निर्वाचन परिणामलाई निर्णायक रूपमा परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् । यसले अमेरिकी लोकतन्त्रलाई केवल राष्ट्रियस्तरको होइन, क्षेत्रीय संरचनाको आधारमा बुझ्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ ।

लेखकको विश्लेषण अनुसार, यी राज्यहरू केवल भौगोलिक इकाइ मात्र होइनन्, बरु राजनीतिक मनोविज्ञानका सूचक हुन्, जसले मतदाताको अस्थिरता, मुद्दा–केन्द्रित निर्णय र परिवर्तनशील राजनीतिक चेतनालाई प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

पुस्तकको अर्को अत्यन्त महत्वपूर्ण र समसामयिक विषय निर्वाचन खर्च र सुशासनको प्रश्न हो । लेखकले निर्वाचन प्रक्रियामा हुने विशाल आर्थिक लगानी, विशेषगरी अरबौँ डलरको खर्च र त्यससँग जोडिएको अपारदर्शी चन्दा प्रणालीलाई लोकतन्त्रको मूल चुनौतीका रूपमा चित्रण गरेका छन् । उनले निर्वाचनलाई केवल ‘लोकतान्त्रिक मूल्यको उत्सव’ मात्र नभई ‘शक्ति, सम्पत्ति र संसाधनको तीव्र प्रतिस्पर्धा’ को रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

यो दृष्टिकोणले लोकतन्त्रको आदर्श स्वरूप र व्यवहारिक यथार्थ बीचको गहिरो खाडललाई उजागर गर्दछ । पैसाको प्रभावले निर्वाचनलाई विचार–केन्द्रित प्रतिस्पर्धाबाट ब्रान्डिङ, प्रचार र आर्थिक शक्तिको खेलमा रूपान्तरण गर्ने खतरा पुस्तकले स्पष्ट रूपमा देखाएको छ ।

लेखकको चिन्ता विशेषत: ‘धनशक्ति’ को बढ्दो प्रभावमा केन्द्रित छ । उनका अनुसार, जब राजनीति अत्यधिक महँगो हुन्छ, तब सामान्य नागरिक, वैकल्पिक विचार र कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट स्वत: बाहिरिन्छन् । यसले लोकतन्त्रको समान अवसरको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउँछ ।

निर्वाचन जित्नका लागि विचारभन्दा बढी स्रोत–साधन, प्रचार–प्रसार र नेटवर्किङ महत्वपूर्ण बन्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई नै व्यापारिक प्रतिस्पर्धामा रूपान्तरण गर्ने खतरा उत्पन्न हुन्छ । लेखकको यो विश्लेषण केवल अमेरिकी सन्दर्भमा सीमित नभई विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ ।

डिजिटल युगमा प्रवेशसँगै निर्वाचन प्रक्रियामा देखा परेका नयाँ चुनौतीहरूलाई पनि पुस्तकले गहिरो रूपमा विश्लेषण गरेको छ । विशेषत: मिथ्या सूचना, गलत प्रचार, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोगले निर्वाचनको विश्वसनीयता र निष्पक्षतामा पार्ने प्रभावबारे लेखकले गम्भीर चेतावनी दिएका छन् ।

उनले यस अवस्थालाई ‘लोकतन्त्र र प्रविधिको अग्निपरीक्षा’ भनेर वर्णन गरेका छन् । डिजिटल माध्यमहरू लोकतन्त्रलाई सशक्त बनाउन पनि सक्छन् र कमजोर पनि पार्न सक्छन् भन्ने द्विविधालाई पुस्तकले अत्यन्त सन्तुलित रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । यस सन्दर्भमा लेखकले डिजिटल साक्षरता, सूचना सुरक्षा नीति र नागरिक चेतनाको विकासलाई अपरिहार्य तत्वका रूपमा जोड दिएका छन् ।

नेपाल जस्तो विकासशील लोकतन्त्रका लागि यो पुस्तक विशेष रूपमा सान्दर्भिक छ । लेखकले आफ्नो अनुभव र अवलोकनका आधारमा नेपालमा निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण सुझावहरू दिएका छन् ।

निर्वाचन आयोगको संस्थागत स्वायत्तता, राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव, निर्वाचन खर्चको अनियन्त्रित वृद्धि, तथा मतदाताको सचेतनामा देखिएको कमजोरी जस्ता विषयहरू पुस्तकमा गहिरो विश्लेषणका साथ प्रस्तुत गरिएको छ ।

लेखकले नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबीच तुलना गर्दै नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अझ परिष्कृत गर्न सकिने सम्भावनाहरू पनि देखाएका छन् । पुस्तकले विशेषगरी नेपालमा देखिने राजनीतिक अस्थिरता, बारम्बार हुने सरकार परिवर्तन, र निर्वाचनपछिको जनअपेक्षा र यथार्थबीचको खाडललाई पनि संकेत गर्दछ ।

यसले निर्वाचन केवल सरकार गठनको प्रक्रिया मात्र नभई राजनीतिक स्थायित्व, नीति निर्माण र शासन प्रणालीको गुणस्तरसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको देखाउँदछ । लेखकले लोकतन्त्रलाई निरन्तर सुधार हुँदै जाने प्रक्रियाका रूपमा प्रस्तुत गर्दै यसमा नागरिक सहभागिता, संस्थागत सुधार र पारदर्शिताको आवश्यकता अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

पुस्तकले लोकतन्त्र र निर्वाचनका समकालीन चुनौतीहरूलाई गहिरो विश्लेषणात्मक दृष्टिले अध्ययन गरेको छ । लेखकले पुस्तकको मूल उद्देश्य नै लोकतन्त्रका विविध आयामहरू, निर्वाचन प्रक्रियामा देखापरेका समस्या तथा विश्वव्यापी राजनीतिक प्रवृत्तिहरूको मूल्यांकन गर्नु रहेको स्पष्ट गरेका छन् । विशेषगरी, वर्तमान विश्वमा देखिएका लोकतान्त्रिक अभ्यासका कमजोरीहरूलाई उजागर गर्दै ‘उन्नत लोकतन्त्र’ नै यसको विकल्प र सुधारको मार्ग हो भन्ने निष्कर्ष पुस्तकले प्रस्तुत गरेको छ ।

पुस्तकमा पारदर्शी, स्वच्छ र स्वतन्त्र निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको आधारभूत स्तम्भका रूपमा चित्रण गरिएको छ । लेखकले निर्वाचन प्रणालीमा देखिएका विकृति, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा जनविश्वासमा आएको गिरावटलाई गम्भीर रूपमा विश्लेषण गर्दै सुधारका आवश्यक उपायहरूबारे चर्चा गरेका छन् ।

अन्तिम अध्याय विशेष रूपमा महत्वपूर्ण छ । जसमा सन् २०२४ मा विश्वका ७६ देशमा भएका निर्वाचनहरूको अध्ययन गरिएको छ । उक्त निर्वाचनहरुको तथ्यको आधारमा लेखकले विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक सहभागिताको वर्तमान अवस्था र यसको चुनौतीहरूलाई उजागर गरेका छन् ।

पुस्तकले दक्षिणपन्थी लोकप्रियतावादको उदय र यसले लोकतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई पनि गहिरो रूपमा विश्लेषण गरेको छ । यसले कतिपय देशहरूमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर हुँदै गएको र जनमतमा ध्रुवीकरण बढ्दै गएको पक्षलाई स्पष्ट रूपमा देखाएको छ ।

साथै, लेखकले लोकतन्त्रलाई अझ सुदृढ, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउने आवश्यकता औँल्याएका छन् । पुस्तकको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको विश्वका विभिन्न वैचारिक ‘वाद’ हरूको समीक्षा हो । लेखकले विभिन्न राजनीतिक प्रणालीहरूको कमजोरीहरू देखाउँदै अन्तत: लोकतन्त्र नै सबैभन्दा स्वीकार्य र व्यवहारिक प्रणाली हो भन्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका छन् ।

तर, वर्तमान चुनौतीहरूलाई ध्यानमा राख्दै लोकतन्त्रलाई सुधार र पुन:संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि पुस्तकले जोड दिएको छ । लेखकले लोकतन्त्रलाई केवल राजनीतिक प्रणाली मात्र नभई नागरिक र राज्यबीचको निरन्तर संवादका रूपमा बुझ्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

नागरिकको अपेक्षा, निर्वाचनको स्वरूप र लोकतान्त्रिक अभ्यास कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा २० वटा महत्वपूर्ण सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको छ, जुन नीति निर्माता, अनुसन्धानकर्ता तथा सामान्य पाठक सबैका लागि उपयोगी छन् ।

अन्त्यमा यो पुस्तक कम्तीमा दश वटा महत्वपूर्ण कारणले संग्रहणीय बनेको छ । पहिलो, पुस्तकले लोकतन्त्रका सैद्धान्तिक आदर्शहरू र व्यवहारिक यथार्थबीच देखिने गहिरो अन्तरलाई अत्यन्त रोचक, सूक्ष्म र आलोचनात्मक ढंगले उजागर गरेको छ ।

सिद्धान्तमा सुन्दर देखिने लोकतन्त्र व्यवहारमा किन अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्दैन भन्ने प्रश्नलाई यसले सरल तर प्रभावकारी शैलीमा प्रस्तुत गरेको छ, जसले पाठकलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ ।

दोस्रो, निर्वाचनसँग सम्बन्धित विविध गतिविधिहरू जस्तै प्रचार शैली, राजनीतिक गठबन्धन निर्माण, मतदाताको व्यवहार र मनोविज्ञानलाई पुस्तकले जीवन्त र यथार्थपरक ढंगले चित्रण गरेको छ ।

यसले निर्वाचन केवल औपचारिक प्रक्रिया मात्र नभई शक्ति, रणनीति र जनभावनासँग जोडिएको जटिल सामाजिक अभ्यास हो भन्ने कुरा स्पष्ट पार्छ ।

तेस्रो, वर्तमान राजनीतिक तथा सामाजिक अवस्थाको गहिरो प्रतिबिम्ब पुस्तकमा पाइन्छ । विशेषगरी नेता र मतदाता बीचको सम्बन्ध, विश्वासको निर्माण र त्यसको क्षय, तथा राजनीतिक संवादको वास्तविक अवस्थालाई सूक्ष्म रूपमा चित्रण गरिएको छ, जसले समाजको यथार्थ चित्र प्रस्तुत गर्दछ ।

चौथो, लोकतन्त्र र निर्वाचनसँग सम्बन्धित जटिल सैद्धान्तिक, व्यवहारिक र प्रणालीगत पक्षहरूलाई पुस्तकले अत्यन्त सरल, आकर्षक र सहज भाषामा समेटेको छ । कठिन राजनीतिक अवधारणाहरूलाई सामान्य पाठकले पनि बुझ्न सक्ने गरी प्रस्तुत गर्नु यसको महत्वपूर्ण विशेषता हो, जसले यसको पहुँचलाई व्यापक बनाएको छ ।

पाँचौं, निर्वाचन प्रक्रियाको गहिरो र साहसिक विश्लेषण पुस्तकको अर्को बलियो पक्ष हो । यसले केवल प्रक्रियागत पक्ष मात्र होइन, त्यससँग जोडिएका सामाजिक, मनोवैज्ञानिक र नैतिक आयामहरूलाई उजागर गरेको छ ।

साथै, नागरिक सचेतना अभिवृद्धि गर्ने खालका सामग्रीहरू समावेश गरी यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अझ जिम्मेवार बनाउन प्रेरित गर्छ ।

छैटौं, पुस्तकले लोकतन्त्र र निर्वाचनका विसंगत पक्षहरूलाई खुलेर उल्लेख गर्दै सुधारका सम्भावित दिशाहरूको पनि संकेत गरेको छ । विद्यमान कमजोरीहरूको आलोचनामात्र होइन, भविष्यका लागि आवश्यक संरचनात्मक र नीतिगत खाकाको कल्पना समेत यसले प्रस्तुत गरेको छ, जसले यसलाई दूरदर्शी बनाएको छ ।

सातौं, ‘लोकतन्त्र किन विचित्र बन्दैछ ?’ वा ‘निर्वाचन किन अस्वाभाविक बन्दैछ ?’ जस्ता प्रश्नहरू उठाउँदै पुस्तकले पाठकको जिज्ञासा बढाउने, आलोचनात्मक चेत जगाउने र उत्तर खोज्ने बौद्धिक वातावरण निर्माण गरेको छ । यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रति सतही बुझाइभन्दा गहिरो विश्लेषणतर्फ डोर्याउँछ ।

आठौं, पुस्तकको प्रस्तुति शैली अत्यन्त सरल, मौलिक र सर्वसाधारणदेखि बौद्धिक पाठकसम्म सबैका लागि उपयोगी छ । राजनीतिक चेतना अभिवृद्धि गर्ने सामग्रीहरू सहज भाषामा प्रस्तुत गरिएकाले यो पुस्तक विभिन्न वर्ग, उमेर र पृष्ठभूमिका पाठकका लागि समान रूपमा उपयोगी बन्न पुगेको छ ।

नवौं, निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दलहरूले जनतामा जगाउने आशा, देखाउने आकर्षक तर कहिलेकाहीँ कृत्रिम तमासा, र निर्वाचनपछि क्रमश: कमजोर हुँदै जाने भरोसाको गहिरो विश्लेषण पुस्तकमा गरिएको छ । यसले पाठकलाई राजनीतिक यथार्थप्रति सचेत बनाउँदै आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकास गर्न प्रेरित गर्छ, जसका कारण पुस्तक केवल पढ्ने सामग्री मात्र नभई सोच्ने र प्रश्न गर्ने माध्यम समेत बनेको छ ।

दशौ, पुस्तकले लोकतन्त्रप्रति विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूमा उत्साह प्रदान गर्दछ । यसले पाठकलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, निर्वाचन प्रणाली र समकालीन राजनीतिक अभ्यासबारे गहिरो बुझाइ प्रदान गर्छ, जसले उनीहरूलाई थप सचेत र जिम्मेवार नागरिक बन्न प्रेरित गर्छ ।

यसैगरी राजनीतिक दलहरुलाई यसले निर्वाचन रणनीति निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने विभिन्न विश्लेषणात्मक दृष्टिकोणहरू प्रस्तुत गर्दछ । त्यस्तै, मतदाताहरूका लागि कुन आधारमा मतदान गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता प्रदान गर्दै सूचित निर्णय लिन मद्दत गर्छ ।

लोकतन्त्रलाई कसरी पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा व्यावहारिक बुझाइ दिन्छ । यसले अनुसन्धानकर्ता, विद्यार्थी तथा पर्यवेक्षकहरूलाई पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र निर्वाचन प्रणालीबारे शिक्षा दिने महत्वपूर्ण स्रोतको रूपमा काम गर्छ ।

लेखक दिनेश थपलियाको यो कृति केवल निर्वाचनसम्बन्धी संस्मरण वा अनुभवको संग्रह मात्र होइन, बरु लोकतन्त्रको बहुआयामिक विश्लेषण गर्ने एक गम्भीर बौद्धिक दस्तावेज हो । यसले निर्वाचनलाई समाज, अर्थतन्त्र, प्रविधि र संस्कृति सबैसँग जोडेर हेर्ने व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दछ ।

पुस्तकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सन्देश भनेको लोकतन्त्र कुनै स्थिर, पूर्ण वा अन्तिम प्रणाली होइन; यो निरन्तर सुधार, संघर्ष र पुनर्निर्माण हुँदै जाने प्रक्रिया हो । यस प्रक्रियामा चुनौतीहरू अनिवार्य हुन्छन्, तर तिनै चुनौतीहरूले लोकतन्त्रलाई अझ परिष्कृत र उत्तरदायी बनाउँछन् ।

अत:, यो पुस्तक समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, सार्वजनिक प्रशासन, नीति अध्ययन र लोकतान्त्रिक अभ्यासका विद्यार्थी, शोधकर्ता, नीति–निर्माता तथा सामान्य पाठक सबैका लागि उपयोगी र प्रेरणादायी सामग्री हो ।

यसले निर्वाचनलाई केवल राजनीतिक घटना नभई मानव समाजको गहिरो संरचनात्मक यथार्थको रूपमा बुझ्न मद्दत गर्दछ । लोकतन्त्रको भविष्यबारे चिन्तन गर्न चाहने जो कोहीका लागि यो कृति एक महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक र व्यवहारिक मार्गदर्शक बन्न सक्छ ।

पुस्तकको नाम : वित्रिको लोकतन्त्र: गजबको निर्वाचन

लेखक: दिनेश थपलिया

प्रकाशक: सांग्रिला बुक्स

मुल्य: ७५०  । पेज: ३४६ ।

काठमाडौं, ललितपुर र चितवनका निर्वाचन अधिकृतले फिर्ता गरेनन् गाडी

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

निर्वाचनमा प्रयोग नभएका ४० प्रतिशत मतपत्र धुल्याइने

निर्वाचनमा मतपेटिका ओसार्न आएको हेलिकप्टर १६ दिनदेखि डोल्पामा ‘ग्राउन्डेड’ 

निर्वाचनमा बालअधिकार उलंघनका ३०५ घटना

अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

8 Stories
सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

7 Stories
दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

9 Stories
गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

8 Stories
दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

