यी हुन् कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका १० एजेन्डा

बैठकमा भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको घटना छानबिनका लागि गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनदेखि पार्टीभित्रको मर्यादाक्रम निर्धारणसम्मको एजेन्डामा छलफल भइरहेको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २ गते १५:०५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको घटना छानबिन गर्ने कार्की आयोगको प्रतिवेदन छलफल भइरहेको छ।
  • बैठकमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सामाजिक सञ्जाल प्रवृत्ति, विधिको शासन र सार्वजनिक ओहोदामा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन लगायत विभिन्न एजेन्डाहरूमा छलफल भइरहेको छ।
  • पार्टीभित्र मर्यादाक्रम निर्धारण, निर्वाचन ब्युरो गठन, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान गठन र अन्य दलसँग संवाद गर्ने समिति गठनसमेत बैठकको एजेन्डामा रहेका छन्।

२ वैशाख, काठमाडौं ।  नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक जारी छ । बैठकमा भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको घटना छानबिनका लागि गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनदेखि पार्टीभित्रको मर्यादाक्रम निर्धारणसम्मको एजेन्डामा छलफल भइरहेको छ ।

यी हुन् कांग्रेस बैठकका एजेन्डाहरू

१ – कार्की आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन सम्बन्धमा
२- अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा देखिएको प्रवृतिका सम्बन्धमा
३- विधिको शासन र राज्य सञ्चालनका सम्बन्धमा पछिल्ला दिनमा देखिएका घटना र प्रकृति
४- सार्वजनिक ओहोदामा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन सम्बन्धमा
५- केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन सम्बन्धमा
६- निर्वाचन ब्युरो गठन र संचालनको कार्यविधि सम्बन्धमा
७- सार्वजनिक कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिका सम्बन्धमा
८- अन्य राजनीतिक दलसँग संवाद गर्ने समिति गठन सम्बन्धमा
९- पार्टीभित्र मर्यादाक्रम निर्भारण समिति गठन सम्बन्धमा
१०- सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिमा सदस्यहरू मनोनयन सम्बन्धमा

