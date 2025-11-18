सामसङ नेपालको विशेष माइक्रोवेभ मास्टरक्लास सम्पन्न

२ वैशाख, काठमाडौं । सामसङ नेपालले स्मार्ट र रमाइलो होम कुकिङलाई प्रोत्साहन दिने उद्देश्यले विशेष माइक्रोवेभ मास्टरक्लास सफलतापूर्वक आयोजना गरेको छ।
यस मास्टरक्लास कार्यक्रममा १७ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका व्यावसायिक शेफ निमेश उलकको सहभागिता थियो, जहाँ सहभागीहरूले सामसङको माइक्रोवेभ रेन्जको बहुउपयोगिता प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्ने अवसर पाए।
यो मास्टरक्लास गत शनिबार द्वारका प्यालेसमा आयोजना गरिएको थियो। यस कार्यक्रममा मोडर्न माइक्रोवेभ प्रविधिद्वारा घरमै खाना बनाउँदा स्वाद र पोषण कायम राख्ने तथा पकाउने प्रक्रियालाई सजिलो बनाउनेगरी प्रदर्शन गरिएको थियो।
सहभागीहरूले सामसङका सोलो, ग्रिल र कन्भेक्सन माइक्रोवेभ मोडलहरू प्रयोग गरी व्यवहारिक कुकिङ सिप र सिर्जनात्मक परिकारहरू सिक्ने मौका पाए।
सामसङका माइक्रोवेभ मार्फत खाना छिटो तताउने र ग्रिल गर्नेदेखि बेकिङ गर्ने तथा मल्टिस्टेज कुकिङसम्म, विभिन्न परिकारहरू तयार गर्न सकिने तरिकाहरू शेफ उलकले प्रस्तुत गरे । ‘सामसङको माइक्रोवेभ लाइनअपले व्यस्त जीवनशैली भएका परिवारका लागि छिटो, स्मार्ट र सहज अनुभव प्रदान गर्यो’ कम्पनीले भनेको छ ।
यस कार्यक्रमले खाना पकाउने उत्साही, गृहिणी र प्रविधिप्रेमी उपभोक्तालाई आकर्षित गर्यो, जो आधुनिक उपकरणहरूले कसरी आफ्नो दैनिक खानाको तयारीलाई अझ राम्रो बनाउन सक्छन् भनेर जान्न उत्सुक थिए।
