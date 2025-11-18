सामसङ नेपालको विशेष माइक्रोवेभ मास्टरक्लास सम्पन्न

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २ गते १५:३३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सामसङ नेपालले १७ वर्ष अनुभव भएका शेफ निमेश उलकको सहभागितामा माइक्रोवेभ मास्टरक्लास आयोजना गरेको छ।
  • मास्टरक्लासमा सामसङको सोलो, ग्रिल र कन्भेक्सन माइक्रोवेभ मोडल प्रयोग गरी व्यवहारिक कुकिङ सिप सिकाइएको थियो।
  • कार्यक्रमले घरमै स्वाद र पोषण कायम राख्दै खाना पकाउने सजिलो तरिका प्रदर्शन गरेको छ।

२ वैशाख, काठमाडौं । सामसङ नेपालले स्मार्ट र रमाइलो होम कुकिङलाई प्रोत्साहन दिने उद्देश्यले विशेष माइक्रोवेभ मास्टरक्लास सफलतापूर्वक आयोजना गरेको छ।

यस मास्टरक्लास कार्यक्रममा १७ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका व्यावसायिक शेफ निमेश उलकको सहभागिता थियो, जहाँ सहभागीहरूले सामसङको माइक्रोवेभ रेन्जको बहुउपयोगिता प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्ने अवसर पाए।

यो मास्टरक्लास गत शनिबार द्वारका प्यालेसमा आयोजना गरिएको थियो। यस कार्यक्रममा मोडर्न माइक्रोवेभ प्रविधिद्वारा घरमै खाना बनाउँदा स्वाद र पोषण कायम राख्ने तथा पकाउने प्रक्रियालाई सजिलो बनाउनेगरी प्रदर्शन गरिएको थियो।

सहभागीहरूले सामसङका सोलो, ग्रिल र कन्भेक्सन माइक्रोवेभ मोडलहरू प्रयोग गरी व्यवहारिक कुकिङ सिप र सिर्जनात्मक परिकारहरू सिक्ने मौका पाए।

सामसङका माइक्रोवेभ मार्फत खाना छिटो तताउने र ग्रिल गर्नेदेखि बेकिङ गर्ने तथा मल्टिस्टेज कुकिङसम्म, विभिन्न परिकारहरू तयार गर्न सकिने तरिकाहरू शेफ उलकले प्रस्तुत गरे । ‘सामसङको माइक्रोवेभ लाइनअपले व्यस्त जीवनशैली भएका परिवारका लागि छिटो, स्मार्ट र सहज अनुभव प्रदान गर्‍यो’ कम्पनीले भनेको छ ।

यस कार्यक्रमले खाना पकाउने उत्साही, गृहिणी र प्रविधिप्रेमी उपभोक्तालाई आकर्षित गर्‍यो, जो आधुनिक उपकरणहरूले कसरी आफ्नो दैनिक खानाको तयारीलाई अझ राम्रो बनाउन सक्छन् भनेर जान्न उत्सुक थिए।

सामसङ नेपाल
सम्बन्धित खबर

‘ग्यालेक्सी ए५७ ५जी’ र ‘ग्यालेक्सी ए३७ ५जी’ सार्वजिनक गर्दै सामसङ नेपाल, प्रिअर्डर सुरु

नयाँ वर्ष २०८३ अवसरमा सामसङ नेपालको २४ महिनासम्म ईएमआई सुविधा

टी-२० विश्वकप अवसरमा सामसङ एआई टीभीमा भारी क्यासब्याक र आकर्षक अफर घोषणा

सामसङ नेपालको होली अफर : वासिङ मेसिन र रेफ्रिजिरेटरमा आकर्षक छुट

एनपीएल सिजन : सामसङ नेपालले घोषणा गर्‍यो एआई टीभीमा छुट योजना

सामसङ नेपालको वार्म विन्टर अफर, वासिङ मेसिन र रेफ्रिजेरेटरमा छुट

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

