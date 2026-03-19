+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सामसङ नेपालको ‘रेमिटमा बेनिफिट क्याम्पेन’, विदेश रहेकाको परिवारहरूलाई लाभ

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २० गते १४:१९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सामसङ नेपालले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदार र परिवारका लागि 'रेमिटमा बेनिफिट' अभियान सुरु गरेको छ।
  • अभियानअन्तर्गत ग्राहकले सामसङका स्मार्टफोन, टीभी, रेफ्रिजेरेटर र वासिङ मेसिनमा ६ प्रतिशतसम्म क्यासब्याक र २४ महिनासम्म ईएमआई सुविधा पाउनेछन्।
  • आईएमई रेमिट, खल्ती, एनसेल, एचएफएल, हिम इलेक्ट्रोनिक्स र त्रिवेणी व्यापारसँग सहकार्यमा यो अभियानले रेमिट्यान्सलाई जीवनस्तर सुधार गर्ने अवसर बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

२० वैशाख, काठमाडौं । सामसङ नेपालले ‘रेमिटमा बेनिफिट’ नामक विशेष अभियान सुरु भएको घोषणा गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदार र उनीहरूका परिवारलाई सम्मान गर्ने उद्देश्यले यो अभियान ल्याइएको सामसङ नेपालले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारमा रहेकाको रेमिट्यान्सलाई जीवनस्तर सुधार गर्ने अर्थपूर्ण अवसरमा रूपान्तरण गर्न अभियानमार्फत पहल गरिएको कम्पनीको भनाइ छ । यस अभियानअन्तर्गत नेपालभरि रहेका रेमिट्यान्स आधारित परिवारहरूलाई प्रिमियम प्रविधि अझ सहज रूपमा उपलब्ध गराउने विशेष अफर कम्पनीले प्रस्तुत गरेको छ ।

‘अभियान अन्तर्गत ग्राहकले सामसङका विभिन्न उत्पादनमा आकर्षक सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन्’ कम्पनीले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ ‘स्मार्टफोन, सामसङ टीभी, रेफ्रिजेरेटर र वासिङ मेसिनमा अधिकतम ६ प्रतिशतसम्म क्यासब्याक, एनसेल रिचार्जमा अधिकतम १८० जीबी बोनस डेटा, २४ महिनासम्मको ईएमआई सुविधा प्रदान गरिनेछ ।’

यी सुविधाले परिवारहरूको मासिक किस्ता भारलाई उल्लेखनीय रूपमा घटाउँदै सामसङका प्रिमियम तथा गुणस्तरीय उत्पादनहरूमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको कम्पनीको भनाइ छ ।

यो अभियानलाई आईएमई रेमिट, खल्ती, एनसेल, एचएफएल, हिम इलेक्ट्रोनिक्स तथा त्रिवेणी व्यापारजस्ता प्रमुख साझेदारहरूसँगको रणनीतिक सहकार्यले थप मजबुत बनाएको छ।

यसले देशभरिका ग्राहकका लागि पहुँच, किफायतीपन र कनेक्टिभिटीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने एकीकृत प्रणाली निर्माण गरेको कम्पनीको भनाइ छ ।

अफर उपयोग गर्नका लागि आईएमई रेमिटमार्फत रेमिट्यान्स प्राप्त गर्नुपर्नेछ र आईएमई नम्बर सहित स्टोरमा गई इच्छित डिभाइस छनोट गरी एचएफएलमार्फत ऋण आवेदन दिन सकिन्छ । सामसङ स्मार्टफोन खरिद गर्दा एनसेल प्याक लिन र बोनस प्राप्त गर्न सकिनेछ भने खल्ती मार्फत योग्य क्यासब्याक प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

सामसङ नेपालका एमएक्स बिजनेस सिनियर डाइरेक्टर प्रणय रत्न स्थापितले रेमिट्यान्स केवल आर्थिक सहयोग मात्र नभई विदेशमा काम गर्ने लाखौं नेपालीहरूको आशा र आकांक्षाको प्रतिबिम्ब भएको बताए ।

सामसङ नेपाल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सामसङ नेपालले ‘स्काइ ब्लु’ भेरियन्टमा ल्यायो ग्यालेक्सी एस-२६ अल्ट्रा

सामसङ नेपालले ‘स्काइ ब्लु’ भेरियन्टमा ल्यायो ग्यालेक्सी एस-२६ अल्ट्रा
सामसङ नेपालको ‘सपनादेखि सम्भावनासम्म’ अभियान, विदेश रहेकालाई लाभ

सामसङ नेपालको ‘सपनादेखि सम्भावनासम्म’ अभियान, विदेश रहेकालाई लाभ
सामसङ नेपालको विशेष माइक्रोवेभ मास्टरक्लास सम्पन्न

सामसङ नेपालको विशेष माइक्रोवेभ मास्टरक्लास सम्पन्न
‘ग्यालेक्सी ए५७ ५जी’ र ‘ग्यालेक्सी ए३७ ५जी’ सार्वजिनक गर्दै सामसङ नेपाल, प्रिअर्डर सुरु

‘ग्यालेक्सी ए५७ ५जी’ र ‘ग्यालेक्सी ए३७ ५जी’ सार्वजिनक गर्दै सामसङ नेपाल, प्रिअर्डर सुरु
नयाँ वर्ष २०८३ अवसरमा सामसङ नेपालको २४ महिनासम्म ईएमआई सुविधा

नयाँ वर्ष २०८३ अवसरमा सामसङ नेपालको २४ महिनासम्म ईएमआई सुविधा
टी-२० विश्वकप अवसरमा सामसङ एआई टीभीमा भारी क्यासब्याक र आकर्षक अफर घोषणा

टी-२० विश्वकप अवसरमा सामसङ एआई टीभीमा भारी क्यासब्याक र आकर्षक अफर घोषणा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत
बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने
सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो
मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू
जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?

जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?
दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा

दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा
कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु

कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

10 Stories
सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

7 Stories
हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

8 Stories
दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

8 Stories
किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

15 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित