+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बुटवलमा पहिलोपटक रैथाने सिप, कला र उत्पादन प्रदर्शनी

प्रदर्शनीमा नेपालको ग्रामीण जनजीवनमा प्रयोग हुँदै आएका तर हाल लोप हुने अवस्थामा पुगेका मौलिक र परम्परागत वस्तु, औजार, संस्कृति, परम्परा र खाद्य परिकार लगायतको प्रदर्शनी र बिक्री हुने विश्वकर्माले बताए ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २ गते १७:२५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • वैशाख ५ गते बुटवल खस्यौली बजारमा रैथाने सिप, कला तथा उत्पादनको पहिलो समुदायस्तरको प्रदर्शनी आयोजना हुने भएको छ।
  • प्रदर्शनीमा ५० भन्दा बढी स्टल, रैथाने सिप, हस्तकला, काष्ठकला, मौलिक खाद्य परिकार र सांस्कृतिक प्रस्तुति रहने आयोजकले बताए।
  • डा. मानबहादुर विकेले रैथाने कला, सिपलाई विद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

२ वैशाख, बुटवल । रैथाने (पुराना) सिप, कला र उत्पादनको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले काठमाडौं बाहिर पहिलोपटक बुटवलमा समुदायस्तरको रैथाने सिप, कला तथा उत्पादन प्रदर्शनी हुने भएको छ ।

‘हाम्रो पुर्खाको ज्ञान, हाम्रो देशको शान रैथाने सिप र कलाको जर्गेना हाम्रो अभियान’ नारासहित वैशाख ५ गते बुटवल ट्राफिकचोकस्थित खस्यौली बजारमा प्रदर्शनी हुने भएको हो ।

जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, रुपन्देही र रैथाने शिल्पकला तथा सम्पदा प्रतिष्ठान नेपालको संयुक्त आयोजनामा हुने एकदिने प्रदर्शनीमा ५० भन्दा बढी स्टल, रैथाने सिप, हस्तकला, काष्ठकलाको प्रत्यक्ष प्रदर्शनी, मौलिक खाद्य परिकार,विभिन्न आदिवासी जनजातिका सांस्कृतिक प्रस्तुति र झाँकी आकर्षणका रूपमा रहने आयोजकले बुधबार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराएका छन् ।

प्रदर्शनी अन्तर्गत सम्पदा पदयात्रा पनि हुने र प्रदर्शनीमा सहभागी हुने स्टलहरू र अवलोकनकर्ताबाट कुनै शुल्क नलिइने आयोजकले बताए ।

रैथाने शिल्पकला तथा सम्पदा प्रतिष्ठान नेपालका अध्यक्ष डा. मानबहादुर विकेले विश्व सम्पदा दिवसको अवसर पारेर काठमाडौं बाहिर पहिलोपटक रैथाने कला, सिप र उत्पादन प्रदर्शनी आयोजना गरिएको बताए ।

प्रदर्शनीले लोपोन्मुख रैथाने कला र सिपको संरक्षण,व्यवसायीकरण, सांस्कृतिक सम्पदाप्रति जनचेतना अभिवृद्धि र रोजगारी तथा आर्यआर्जनमा टेवा पुर्‍याउनुका साथै रैथाने उत्पादनको बजार पहुँच विस्तार गर्ने डा. विकेले बताए ।

डा. विकेका अनुसार हाल देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा रैथाने उत्पादनको ५ प्रतिशत योगदान रहेको छ । बुद्धका उपदेश पनि रैथाने ज्ञान भएको उल्लेख गर्दै डा. विकेले अब रैथाने कला, सिपलाई विद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गरेर शिक्षासँग पनि जोड्न आवश्यक रहेको सुझाए ।

जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष रेवन्त विश्वकर्माले आधुनिकताको नाममा देशका मौलिक रैथाने सिप र कला हराउँदै गएकोले त्यसको संरक्षण गर्नु प्रदर्शनीको मुख्य उद्देश्य रहेको बताए ।

प्रदर्शनीमा नेपालको ग्रामीण जनजीवनमा प्रयोग हुँदै आएका तर हाल लोप हुने अवस्थामा पुगेका मौलिक र परम्परागत वस्तु, औजार, संस्कृति, परम्परा र खाद्य परिकार लगायतको प्रदर्शनी र बिक्री हुने विश्वकर्माले बताए ।

खस्यौली बजारका अध्यक्ष समुन्द्र घिमिरेले हरेक शनिबार खस्यौली बजार सञ्चालन हुँदै आएको ठाउंमा रैथाने कला सिप र उत्पादन प्रदर्शनी आयोजना गरी भविष्यमा यसलाई मौलिक ब्राण्डको बजारका रुपमा नियमित सञ्चालन गर्ने योजना रहेको बताए । पुराना सिप,कला र उत्पादन देशको मौलिकता र स्वास्थ्यसँग पनि जोडिएकाले यसलाई तीनै तहका सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने घिमिरेले बताए

पत्रकार सम्मेलनमा इन्द्रेणी सांस्कृतिक कला केन्द्रका अध्यक्ष कृष्ण कंडेलले देशको मौलिक कला र सिप नै राष्ट्रको पहिचान र सम्पदा भएकाले यिनलाई जोगाउन राज्य नै लाग्नुपर्ने बताए ।

प्रदर्शनीमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ रुपन्देही जिल्ला र बुटवल उपमहानगर समितिले सहकार्य गर्ने इन्द्र राईले बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खबर

संसद् पुग्यो गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन

नयाँ वर्षमा नयाँ क्रिकेट प्रतियोगिता : च्यालेन्ज ट्रफीको उपाधि जित्ने महिला टोलीको लक्ष्य

बलात्कार कसुरमा १० वर्ष कैद तोकिएका व्यक्ति पक्राउ

न्यून ब्याजदरले बढ्यो लघुवित्तको आम्दानी, सुध्रिएन खराब कर्जा

काठमाडौं बसेर भारतीय युवाको क्रिप्टो धन्दा : १ अर्ब ३६ करोडको कारोबार

‘५० प्रभावशाली महिला’ को सम्मानपछि शान्तिश्री : थप जिम्मेवारी र कर्तव्यबोध बनाएको छ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

8 Stories
सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

7 Stories
दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

9 Stories
गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

8 Stories
दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित