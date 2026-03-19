काठमाडौंमा बस र्‍यापिड ट्रान्जिट कार्यान्वयनमा ल्याइने

सरकारले काठमाडौंमा बस र्‍यापिड ट्रान्जिट (बीआरटी) को विस्तृत डिजाइन र कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरिने बताएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २८ गते १८:०१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले काठमाडौंमा बस र्‍यापिड ट्रान्जिट (बीआरटी) को विस्तृत डिजाइन र कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरिने बताएको छ।
  • राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को नीति तथा कार्यक्रममा सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि जीपीएस ट्रयाकिङ, एआईमा आधारित ट्राफिक क्यामेरा, डिजिटल जरिवाना प्रणाली र गति नियन्त्रण कडाईका साथ लागु गरिने उल्लेख छ।
  • पैदल तथा साइकल यात्रुका लागि सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण गरिने र सार्वजनिक यातायातमा महिलाको सुरक्षित पहुँच सुनिश्चित गरिने बताइएको छ।

२८ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले काठमाडौंमा बस र्‍यापिड ट्रान्जिट (बीआरटी) को विस्तृत डिजाइन र कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरिने बताएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को नीति तथा कार्यक्रम उक्त विषय उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि जीपीएस ट्रयाकिङ, एआईमा आधारित ट्राफिक क्यामेरा, डीजीटल जरिवाना प्रणाली र गति नियन्त्रण कडाईका साथ लागु गरिने बताइएको छ ।

पैदल तथा साइकल यात्रुका लागि सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण गरिने पनि उल्लेख छ । सार्वजनिक यातायातमा महिलाको सुरक्षित पहुँच सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ ।

नीति तथा कार्यक्रम
सम्बन्धित खबर

नेपाली पानीको ‘ग्लोबल ब्रान्डिङ’ गरिने

सरकारको घोषणा : सार्वजनिक संस्थानमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याइने, विनिवेश प्रक्रिया अघि बढाइने

दुर्गम क्षेत्रमा डिजिटल पूर्वाधार विस्तार गरिने

यस्तो छ आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)

अनुसन्धानलाई प्रविधिमैत्री बनाइने

ठूला रेलमार्ग निर्माण प्रक्रियालाई गति दिने सरकारको योजना

ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क

‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’

राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

