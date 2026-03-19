नीति तथा कार्यक्रम :

नेपाली पानीको ‘ग्लोबल ब्रान्डिङ’ गरिने

२०८७ सम्म सबैलाई स्वच्छ खानेपानी पुर्‍याउने लक्ष्य

‘हिमालयन ओरिजिन सर्टिफाइड वाटर’ अवधारणा अनुरूप नेपाली पानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एउटा विशिष्ट ब्रान्डका रूपमा स्थापित गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताए । 

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २८ गते १७:४८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले २०८७ सालसम्म देशका सबै नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ।
  • राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले एकीकृत खानेपानी कार्यक्रममार्फत उक्त लक्ष्य हासिल गरिने घोषणा गरे।
  • सरकारले पानी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने र नेपाली पानीलाई \'हिमालयन ओरिजिन सर्टिफाइड वाटर\' ब्रान्डमार्फत विश्व बजारमा निर्यात गर्ने योजना बनाएको छ।

२८ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले २०८७ सालसम्म देशका शतप्रतिशत नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी पहुँचमा पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ ।

सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आव २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले एकीकृत खानेपानी कार्यक्रम मार्फत यो लक्ष्य हासिल गरिने घोषणा गरे ।

उक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय गरी खानेपानीका आयोजनाहरू सञ्चालन गरिने सरकारको योजना छ ।

नागरिकले पिउने पानीको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न देशभरि पानी परीक्षण प्रयोगशालाहरू स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

साथै, जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र पानीको स्रोत संरक्षणका लागि वर्षाको पानी संकलन तथा त्यसको दिगो व्यवस्थापनलाई समेत प्राथमिकता दिइने छ ।

यसपालि सरकारले नेपाली पानीलाई विश्व बजारमा निर्यात गर्ने नयाँ र विशेष रणनीति अघि सारेको छ ।

‘हिमालयन ओरिजिन सर्टिफाइड वाटर’ अवधारणा अनुरूप नेपाली पानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एउटा विशिष्ट ब्रान्डका रूपमा स्थापित गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताए ।

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित