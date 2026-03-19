क्याप्टेन अमृत झा इरानको केश्म टापुमा सुरक्षित हुनुहुन्छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

‘उहाँ अहिले त्यहाँको एक आइल्याण्ड (केश्म टापु) मा सुरक्षित हुनुहुन्छ । उहाँसँग हाम्रा कन्सुलरहरू सम्पर्कमा हुनुहुन्छ,’ खनालले भने ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २ गते २१:२८

२ वैशाख, काठमाडौं । चैत पहिलो साता होर्मुज क्षेत्रबाट इरानी सेनाको कब्जामा परेका नेपाली युवा अमृत झा बुधबार (आज) रिहा भएका छन् ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालका अनुसार, झा रिहा भएको औपचारिक जानकारी सरकारी संयन्त्रबाट प्राप्त भएको छ । ‘उहाँ रिहा भएको जानकारी हामीले पायौं । इरानमा रहनुभएका कन्सुलरबाट उक्त जानकारी लिएका छौं,’ मन्त्री खनालले बुधबार साँझ अनलाइनखबरसँग भने ।

खनालका अनुसार, झा अहिले इरानको केश्म आइल्याण्ड (समुन्द्री टापु) मा सुरक्षित छन् ।

‘उहाँ अहिले त्यहाँको एक आइल्याण्ड (केश्म टापु) मा सुरक्षित हुनुहुन्छ । उहाँसँग हाम्रा कन्सुलरहरू सम्पर्कमा हुनुहुन्छ,’ खनालले भने ।

इरानमा तेल लिएर फर्किने क्रममा हर्मुज क्षेत्रको बन्दर अब्बास बन्दरगाहबाट इरानी रेभुल्युसनरी गार्डले फारसी खाडीको होर्मुज स्ट्रेटमा उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

अमृत दुई वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीका लागि दुबई गएका थिए । त्यहाँ उनी ‘ब्ल्याक सी मरिन एलएलसी कम्पनी’ को जहाजमा क्याप्टेन थिए ।

उनीसँगै केही भारतीय नागरिक पनि पक्राउ परेका थिए ।

नेपालका लागि जापानका राजदूतसँग परराष्ट्रमन्त्रीको भेटवार्ता
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे परराष्ट्रमन्त्री– निम्तो आइसकेको छ, मिति तय भएको छैन
मन्त्रिपरिषद् सदस्यका सम्पत्तिबारे परराष्ट्रमन्त्री-  हाम्रा सम्पत्तिका स्रोत स्पष्ट छन्
मरिसस र सिंगापुरका मन्त्रीहरूसँग परराष्ट्रमन्त्री खनालको भेट
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी
वैश्विक चुनौतीको सामना गर्न सामूहिक जिम्मेवारी आवश्यक : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

