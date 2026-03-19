क्याप्टेन अमृत झा इरानको केश्म टापुमा सुरक्षित हुनुहुन्छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

२ वैशाख, काठमाडौं । चैत पहिलो साता होर्मुज क्षेत्रबाट इरानी सेनाको कब्जामा परेका नेपाली युवा अमृत झा बुधबार (आज) रिहा भएका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालका अनुसार, झा रिहा भएको औपचारिक जानकारी सरकारी संयन्त्रबाट प्राप्त भएको छ । ‘उहाँ रिहा भएको जानकारी हामीले पायौं । इरानमा रहनुभएका कन्सुलरबाट उक्त जानकारी लिएका छौं,’ मन्त्री खनालले बुधबार साँझ अनलाइनखबरसँग भने ।
खनालका अनुसार, झा अहिले इरानको केश्म आइल्याण्ड (समुन्द्री टापु) मा सुरक्षित छन् ।
‘उहाँ अहिले त्यहाँको एक आइल्याण्ड (केश्म टापु) मा सुरक्षित हुनुहुन्छ । उहाँसँग हाम्रा कन्सुलरहरू सम्पर्कमा हुनुहुन्छ,’ खनालले भने ।
इरानमा तेल लिएर फर्किने क्रममा हर्मुज क्षेत्रको बन्दर अब्बास बन्दरगाहबाट इरानी रेभुल्युसनरी गार्डले फारसी खाडीको होर्मुज स्ट्रेटमा उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
अमृत दुई वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीका लागि दुबई गएका थिए । त्यहाँ उनी ‘ब्ल्याक सी मरिन एलएलसी कम्पनी’ को जहाजमा क्याप्टेन थिए ।
उनीसँगै केही भारतीय नागरिक पनि पक्राउ परेका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4