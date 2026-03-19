इरानी सेनाको कब्जामा रहेका नेपाली युवा अमृत झा रिहा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- इरानले नियन्त्रणमा लिएका नेपाली युवा अमृत झा आज रिहा भएका छन्।
- अमृत झा इजरायल–अमेरिका र इरानबीच युद्ध सुरु हुनु अगाडि इन्धन ल्याउन इरान पुगेका थिए।
- उनी दुबईको ब्ल्याक सी मरिन एलएलसी कम्पनीको जहाजमा क्याप्टेन थिए र तेल लिएर दुबई फर्किने क्रममा पक्राउ परेका थिए।
२ वैशाख, काठमाडौं । इरानले नियन्त्रणमा लिएका नेपाली युवा अमृत झा रिहा भएका छन् । उनलाई इरानले आज (बुधबार) रिहा गरेको हो ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले उनी रिहा भएको जानकारी गराए । ‘उहाँ रिहा हुनुभएको छ । इरानस्थित कन्सुलरसँग हाम्रो कुराकानी भयो,’ खनालले अनलाइनखबरसँग भने ।
उनी रिहा भएकोबारे परिवारका सदस्यहरूलाई पनि सरकारी अधिकारीहरूले जानकारी गराएका छन् । उनका भिनाजु राजेश झाले आफूलाई केहीबेर अघि सरकारी अधिकारीबाट अमृत रिहा भएको जानकारी आएको अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
इजरायल–अमेरिका र इरानबीच युद्ध सुरु हुनु अगाडि इन्धन ल्याउन झा इरान पुगेका थिए । दुबईको एक पानी जहाज कम्पनीमा क्याप्टेनका रूपमा काम गर्दै आएका उनलाई तेल लिएर दुबई फर्किने क्रममा नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।
अमृत दुई वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीका लागि दुबई गएका थिए । त्यहाँ उनी ‘ब्ल्याक सी मरिन एलएलसी कम्पनी’ को जहाजमा क्याप्टेन थिए ।
उनीसँगै केही भारतीय नागरिक पनि पक्राउ परेका थिए ।
