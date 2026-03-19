इरानी कब्जामा रहेका अमृत झाको रिहाइ प्रक्रियामै छ : परराष्ट्र मन्त्रालय

सरकारले इरानको कब्जामा रहेका अमृत झालाई नेपाल ल्याउने प्रक्रिया जारी राखेको जनाएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २५ गते १४:२६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले इरानको नियन्त्रणमा रहेका अमृत झालाई नेपाल ल्याउने प्रक्रिया जारी राखेको छ।
  • परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेलले कानुनी प्रक्रिया इरानको विषम परिस्थितिका कारण बाँकी रहेको बताए।
  • अमृत झा हर्मुज क्षेत्रको अब्बास बन्दरगाहबाट इरानी सेनाले नियन्त्रणमा लिएका थिए।

२५ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले इरानको कब्जामा रहेका अमृत झालाई नेपाल ल्याउने प्रक्रिया जारी राखेको जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले नियमित पत्रकार सम्मेलनमार्फत उनी इरानी सेनाको नियन्त्रणमै रहेको र कानुनी प्रक्रियाहरू सुरु नभएको जानकारी दिएको हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेलले भने, ‘इरानी नियन्त्रणमा रहेका अमृत झाको रिहाइ प्रक्रियामै छ । इरानको पछिल्लो विषम परिस्थितिका कारण कानुनी प्रक्रिया बाँकी छ ।’

उनले अमृतको रिहाइको लागि सम्बन्धित निकाय र परिवारसँग सम्पर्कमा रहिरहेको बताए । त्यस्तै रिहाइको प्रयास जारी राखेको पनि जानकारी गराए ।

इरानमा तेल लिएर फर्किने क्रममा हर्मुज क्षेत्रको बन्दर अब्बास बन्दरगाहबाट इरानी रेभुलेसन गार्डले फारसी खाडीको होर्मुज स्ट्रेटमा उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

इजरायल–अमेरिका र इरानबीच युद्ध सुरु हुनु अगाडि इन्धन ल्याउन झा इरान पुगेका थिए । दुबईको एक पानी जहाज कम्पनीमा क्याप्टेनका रूपमा काम गर्दै आएका उनलाई तेल लिएर दुबई फर्किने क्रममा नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।

 

सम्बन्धित खबर

अमृत झाको रिहाइबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले फेरि भन्यो- प्रक्रियामै छ
अमृत झाको रिहाइबारे झुट बोले परराष्ट्रमन्त्रीले
अमृत झा अझै भएका छैनन् रिहा, प्रक्रिया जारी
इरानी सेनाको कब्जामा रहेका नेपाली युवा अमृत झा रिहा
इरानमा पक्राउ परेका अमृत झाको मुद्दा अदालतमा, फैसलाको प्रतीक्षा
तेल लिएर फर्कंदै गरेका पानीजहाज क्याप्टेन अमृत झा इरानी सेनाको नियन्त्रणमा

