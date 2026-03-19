अमृत झाको रिहाइबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले फेरि भन्यो- प्रक्रियामै छ

यसअघि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले झा रिहा भइसकेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका थिए । तर, उनी हालसम्म पनि इरानको जेलमै बन्दी रहेको पाइएपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेकाे छ ।

२०८३ वैशाख ११ गते २१:५०

११ वैशाख, काठमाडौं । स्ट्रेट अफ होर्मुजबाट इरानले पक्राउ गरेका नेपाली नागरिक अमृत झाको रिहाइ प्रक्रिया जारी नै रहेको सरकारले बताएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले झाको रिहाइ प्रक्रिया जारी नै रहेको बताएका छन् ।

यसअघि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले झा रिहा भइसकेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका थिए । तर, उनी हालसम्म पनि इरानको जेलमै बन्दी रहेको पाइएपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।

‘द्वन्द्व सुरु हुनुअघि नै पक्राउ परेर इरानको बन्दर अब्बासमा राखिएका नेपाली नागरिक अमृत झासंलग्न रहेको पानी जहाजको मुद्दाका बारेमा त्यहाँको स्थानीय अदालतमा एक चरणको फैसला भई त्यसमा संलग्न ७ जनामध्ये ४ जना यसअघि नै रिहा भइसकेका छन् । बाँकीको पनि रिहाइ प्रक्रिया अघि बढेको छ,’ प्रवक्ता क्षेत्रीले भने ।

इरानको हालको विषम परिस्थिति, त्यहाँको न्यायिक प्रणालीअर्न्तगत केही कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न अझै बाँकी रहेकाले ती प्रक्रिया टुंगिन अझै केही दिन लाग्ने उनले बताए ।

झाको रिहाइका लागि सरकारले विभिन्न तहबाट पहल जारी राखेको पनि प्रवक्ता क्षेत्रीले बताए ।

रिहाइको सम्पूर्ण प्रक्रिया अगाडि बढिसकेकाले मन्त्री खनालले रिहाइ भइसकेको भनेको भन्दै मन्त्रालयले बचाउ गरेको छ ।

अमृत झा इरानले पक्राउ गरेका नेपाली
तस्करी निरन्तर, भन्सार असुल्ने बहानामा जनतामाथि यातना

तस्करी निरन्तर, भन्सार असुल्ने बहानामा जनतामाथि यातना
दलतन्त्रको जरा काट, लोकतन्त्रको होइन

दलतन्त्रको जरा काट, लोकतन्त्रको होइन
कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?
कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय
तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी

तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी
मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन

मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन
बालेनको निर्देशनपछि त्रसित छ सुकुमवासी बस्ती

बालेनको निर्देशनपछि त्रसित छ सुकुमवासी बस्ती

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

