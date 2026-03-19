संसदीय समितिका सभापतिका उम्मेदवारको मनोनयन (तस्वीरहरू)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- संघीय संसद्का विभिन्न समितिका सभापतिका उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गरेका छन्।
- प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत १० र राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत ४ विषयगत समिति रहेका छन्।
- सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले संसदीय समितिका सभापतिको निर्वाचन आगामी शुक्रबार तोकेको छ।
३ वैशाख, काठमाडौं । संघीय संसद्का विभिन्न समितिका सभापतिका उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गरेका छन् । मनोनयनअघि दलहरूले उम्मेदवारको विषयमा छलफल गरेका थिए ।
संघीय संसद् अन्तर्गत १६ वटा संसदीय समिति रहेका छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत १० वटा र राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत ४ वटा समिति रहेका छन् । दुई वटा संयुक्त समिति रहेका छन् ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका विषयगत समितिका सभापतिहरूको निर्वाचन यसअघि नै भइसकेको छ ।
गत चैत २७ गते प्रतिनिधिसभाले विषयगत समितिमा रहने सदस्यहरू तय गरेको थियो । सोही दिन सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले आगामी शुक्रबार संसदीय समितिका सभापतिको निर्वाचनको मिति तोकेका थिए ।
सम्बन्धित समितिका कुनै सदस्यलाई सभापतिमा निर्वाचित गरियोस् भनी सोही समितिका एकजना सदस्य प्रस्तावक रही सोही समितिका कुनै अर्को एकजना सदस्यको समर्थनसहित सभापतिमा दाबी प्रस्तुत गर्न सक्दछन् ।
िशेर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4