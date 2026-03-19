बिनास्वीकृति चलाएको आईभीएफ शिविरमा मेडिकल काउन्सिलको छानबिन

२०८३ वैशाख ३ गते १७:२५

३ वैशाख, काठमाडौं । स्वीकृति नलिइकन आयोजना गर्न लागिएको आईभीएफ सम्बन्धी  कार्यक्रममा पुगी नेपाल मेडिकल काउन्सिलले छानबिन गरेको छ । काठमाडौंस्थित याक एण्ड यति होटलमा हुन लागेको कार्यक्रममा अनुगमन तथा छानबिन गरिएको नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. सतिसशकुमार देवले जानकारी दिए ।

एआरटी रेन्बो आईभीएफको आयोजनामा बिहीबार चिकित्सा शिविर तथा परामर्श कार्यक्रम हुने भनी प्रचार गरिएको थियो । भारतीय चिकित्सकहरूको संलग्नतामा शिविर सञ्चालन गरिएको थियो ।

विदेशी चिकित्सक संलग्न हुने कुनै पनि स्वास्थ्य सेवा, परामर्श कार्यक्रम वा शिविर सञ्चालन गर्नुअघि नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

 कुनै स्वीकृति नलिई कार्यक्रम गर्न लागेको जानकारी पाएपछि काउन्सिलले शिविर रोक्न भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँलाई पत्राचार गरेको थियो ।

उक्त शिविर सञ्चालन हुने कुरा सामाजिक सञ्जालमार्फत थाहा पाएपछि यसलाई गम्भीर रूपमा लिँदै बिहीबार स्थलगत अनुगमन तथा आवश्यक छानबिन गरिएको डा. देवले बताए । उनका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंसँग समन्वय गरी छानबिन गरिएको हो ।

उक्त कार्यक्रममा संलग्न भारतीय चिकित्सकहरू डा.जयदीप मल्ह्रोत्रा र डा.नरेन्द्र मल्ह्रोत्रासँग  छलफल गरिएको डा. देवले जानकारी दिए।

उनीहरूले कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक कानुनी प्रक्रियाको बारेमा पर्याप्त जानकारी नभएको भनी क्षमायाचना गरेका छन् । साथै भविष्यमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका प्रचलित कानुनी प्रावधानहरूको पूर्णपालना गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको डा.देवले जानकारी दिए ।

आगामी दिनमा यस्ता कार्यक्रम गर्दा प्रचलित ऐन, नियमावली तथा आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न चिकित्सक तथा सम्बन्धित संस्थाहरूलाई काउन्सिले आग्रह गरेको छ ।

सम्बन्धित खबर

बिनास्वीकृति चलाएको आईभीएफ शिविरमा मेडिकल काउन्सिलको छानबिन

बिनास्वीकृति चलाएको आईभीएफ शिविरमा मेडिकल काउन्सिलको छानबिन

हृदयघात र कार्डियाक अरेस्टबीच के फरक छ ?

हृदयघात र कार्डियाक अरेस्टबीच के फरक छ ?

डा. रवि शाही

डा. रवि शाही मुटुरोग विशेषज्ञ

स्वास्थ्योपचारमा एआईको प्रयोग : कति उपयोगी, कति खतरापूर्ण ?

स्वास्थ्योपचारमा एआईको प्रयोग : कति उपयोगी, कति खतरापूर्ण ?

के नेपाल आफैंले भ्याक्सिन बनाउनै नसक्ने हो ?

के नेपाल आफैंले भ्याक्सिन बनाउनै नसक्ने हो ?

डा. शेरबहादुर पुन

डा. शेरबहादुर पुन सरुवारोग विशेषज्ञ

बाथको औषधिले हृदयघात र स्ट्रोकको जोखिम घटाउने वैज्ञानिकहरूको खुलासा

बाथको औषधिले हृदयघात र स्ट्रोकको जोखिम घटाउने वैज्ञानिकहरूको खुलासा

डा. एकानन्द सिंहलाई सह-प्राध्यापकमा अनुतीर्ण गराउने निर्णय बदर

डा. एकानन्द सिंहलाई सह-प्राध्यापकमा अनुतीर्ण गराउने निर्णय बदर

ट्रेन्डिङ

कानुन मिच्दै जेनजी आन्दोलनकी घाइतेलाई एमबीबीएस सिट

कानुन मिच्दै जेनजी आन्दोलनकी घाइतेलाई एमबीबीएस सिट
स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सदस्यबाट हटाइएकी जुनु बैठकमा हाजिर

स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सदस्यबाट हटाइएकी जुनु बैठकमा हाजिर
बालेन सरकारको प्राथमिकतामा देखिएन स्वास्थ्य बीमा

बालेन सरकारको प्राथमिकतामा देखिएन स्वास्थ्य बीमा
मन्त्री पद धरापमा परेपछि साहले गरेका थिए माइन्युट सच्याउने दौडधुप

मन्त्री पद धरापमा परेपछि साहले गरेका थिए माइन्युट सच्याउने दौडधुप
श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !

श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !
नसर्ने रोगको महामारी : उपचार खर्चले सडकमै पुग्छन् नागरिक

नसर्ने रोगको महामारी : उपचार खर्चले सडकमै पुग्छन् नागरिक

वेबस्टोरिज

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

5 Stories
प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

8 Stories
सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

7 Stories
दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

9 Stories
गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

8 Stories

फिचर

सबै
बिनास्वीकृति चलाएको आईभीएफ शिविरमा मेडिकल काउन्सिलको छानबिन
स्वास्थ्य समाचार

बिनास्वीकृति चलाएको आईभीएफ शिविरमा मेडिकल काउन्सिलको छानबिन

हृदयघात र कार्डियाक अरेस्टबीच के फरक छ ?
मुटु रोग (उच्च रक्तचाप)

हृदयघात र कार्डियाक अरेस्टबीच के फरक छ ?

डा. रवि शाही

डा. रवि शाही मुटुरोग विशेषज्ञ
स्वास्थ्योपचारमा एआईको प्रयोग : कति उपयोगी, कति खतरापूर्ण ?
स्वास्थ्य समाचार

स्वास्थ्योपचारमा एआईको प्रयोग : कति उपयोगी, कति खतरापूर्ण ?

के नेपाल आफैंले भ्याक्सिन बनाउनै नसक्ने हो ?
संक्रामक रोग (फ्लु, कोरोना भाइरस)

के नेपाल आफैंले भ्याक्सिन बनाउनै नसक्ने हो ?

डा. शेरबहादुर पुन

डा. शेरबहादुर पुन सरुवारोग विशेषज्ञ
डा. एकानन्द सिंहलाई सह-प्राध्यापकमा अनुतीर्ण गराउने निर्णय बदर
स्वास्थ्य समाचार

डा. एकानन्द सिंहलाई सह-प्राध्यापकमा अनुतीर्ण गराउने निर्णय बदर

एक अनुसन्धानले किन दियो चुम्बन गर्नुअघि आधा गिलास पानी पिउन सुझाव ?

एक अनुसन्धानले किन दियो चुम्बन गर्नुअघि आधा गिलास पानी पिउन सुझाव ?