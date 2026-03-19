नेटफ्लिक्समा पनि टिकटक जस्तै भिडियो फिड आउँदै

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेटफ्लिक्सले यसै महिनाको अन्त्यसम्ममा आफ्नो मोबाइल एपमा टिकटक शैलीको भर्टिकल भिडियो फिड र नयाँ डिजाइन सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको छ।
- नेटफ्लिक्सले सदस्यहरूलाई सही समयमा सही सामग्री सिफारिस गर्न 'जेनेरेटिभ एआई' प्रविधि प्रयोग गरिरहेको जनाएको छ।
- नेटफ्लिक्सका सह-संस्थापक रीड हेस्टिङ्सले आगामी जुनमा आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि बोर्ड सदस्यबाट राजीनामा दिने बताउनुभएको छ।
४ वैशाख, काठमाडौं । डिज्नी प्लस र पिकक पछि नेटफ्लिक्सले पनि यसै महिनाको अन्त्यसम्ममा आफ्नो मोबाइल एपमा टिकटक शैलीको भिडियो फिड र नयाँ डिजाइन सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको छ।
नेटफ्लिक्सले प्रयोगकर्ताहरूलाई नयाँ फिल्म र सिरिजहरू खोज्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले मोबाइल एपमा भर्टिकल भिडियो फिड ल्याउन लागेको हो। यसले प्रयोगकर्तालाई आफ्नो रुचि अनुसारका सामग्री छान्न मद्दत गर्नेछ।
कम्पनीले आफ्ना सदस्यहरूलाई सही समयमा सही सामग्री सिफारिस गर्न ‘जेनेरेटिभ एआई’ प्रयोग गरिरहेको जनाएको छ। यस प्रविधिले फिल्मका सामग्रीहरूलाई अझ गहिराइमा बुझेर प्रयोगकर्ताको रुचि अनुसारका सुझावहरू दिनेछ।
नेटफ्लिक्सका सह-संस्थापक रीड हेस्टिङ्सले आउँदो जुन महिनामा आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि बोर्ड सदस्यबाट राजीनामा दिने भएका छन्। नेटफ्लिक्सलाई हुलाकबाट डिभिडी पठाउने सेवादेखि स्ट्रिमिङ जायन्ट बनाउनेसम्म उनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो। अब उनले आफ्नो ध्यान परोपकारी कार्यमा लगाउने बताइएको छ।
नेटफ्लिक्सले गत महिना मात्रै आफ्नो ग्राहक शुल्कमा वृद्धि गरेको छ। जसअनुसार विज्ञापनसहितको प्लान मासिक ८.९९ डलर र विज्ञापन बिनाको स्ट्यान्डर्ड प्लानको मूल्य १९.९९ डलर पुगेको छ।
नेटफ्लिक्सले गत वर्ष आफ्नो टिभी एपको डिजाइन बदलेपछि अहिले मोबाइल एपमा ठूलो परिवर्तन गर्न लागेको हो। वार्नर ब्रदर्स डिस्कभरीलाई खरिद गर्ने प्रयास असफल भएपछि सार्वजनिक भएको नेटफ्लिक्सको यो पहिलो त्रैमासिक प्रतिवेदन हो।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4