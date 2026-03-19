नेटफ्लिक्समा पनि टिकटक जस्तै भिडियो फिड आउँदै

नेटफ्लिक्सले प्रयोगकर्ताहरूलाई नयाँ फिल्म र सिरिजहरू खोज्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले मोबाइल एपमा भर्टिकल भिडियो फिड ल्याउन लागेको हो।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ४ गते १६:३७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेटफ्लिक्सले यसै महिनाको अन्त्यसम्ममा आफ्नो मोबाइल एपमा टिकटक शैलीको भर्टिकल भिडियो फिड र नयाँ डिजाइन सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको छ।
  • नेटफ्लिक्सले सदस्यहरूलाई सही समयमा सही सामग्री सिफारिस गर्न 'जेनेरेटिभ एआई' प्रविधि प्रयोग गरिरहेको जनाएको छ।
  • नेटफ्लिक्सका सह-संस्थापक रीड हेस्टिङ्सले आगामी जुनमा आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि बोर्ड सदस्यबाट राजीनामा दिने बताउनुभएको छ।

४ वैशाख, काठमाडौं । डिज्नी प्लस र पिकक पछि नेटफ्लिक्सले पनि यसै महिनाको अन्त्यसम्ममा आफ्नो मोबाइल एपमा टिकटक शैलीको भिडियो फिड र नयाँ डिजाइन सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको छ।
नेटफ्लिक्सले प्रयोगकर्ताहरूलाई नयाँ फिल्म र सिरिजहरू खोज्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले मोबाइल एपमा भर्टिकल भिडियो फिड ल्याउन लागेको हो। यसले प्रयोगकर्तालाई आफ्नो रुचि अनुसारका सामग्री छान्न मद्दत गर्नेछ।

कम्पनीले आफ्ना सदस्यहरूलाई सही समयमा सही सामग्री सिफारिस गर्न ‘जेनेरेटिभ एआई’ प्रयोग गरिरहेको जनाएको छ। यस प्रविधिले फिल्मका सामग्रीहरूलाई अझ गहिराइमा बुझेर प्रयोगकर्ताको रुचि अनुसारका सुझावहरू दिनेछ।

नेटफ्लिक्सका सह-संस्थापक रीड हेस्टिङ्सले आउँदो जुन महिनामा आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि बोर्ड सदस्यबाट राजीनामा दिने भएका छन्। नेटफ्लिक्सलाई हुलाकबाट डिभिडी पठाउने सेवादेखि स्ट्रिमिङ जायन्ट बनाउनेसम्म उनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो। अब उनले आफ्नो ध्यान परोपकारी कार्यमा लगाउने बताइएको छ।

नेटफ्लिक्सले गत महिना मात्रै आफ्नो ग्राहक शुल्कमा वृद्धि गरेको छ। जसअनुसार विज्ञापनसहितको प्लान मासिक ८.९९ डलर र विज्ञापन बिनाको स्ट्यान्डर्ड प्लानको मूल्य १९.९९ डलर पुगेको छ।

नेटफ्लिक्सले गत वर्ष आफ्नो टिभी एपको डिजाइन बदलेपछि अहिले मोबाइल एपमा ठूलो परिवर्तन गर्न लागेको हो। वार्नर ब्रदर्स डिस्कभरीलाई खरिद गर्ने प्रयास असफल भएपछि सार्वजनिक भएको नेटफ्लिक्सको यो पहिलो त्रैमासिक प्रतिवेदन हो।

जेनजी घटनामा मृत भेटिएका ७ शवको अझै पहिचान खुल्न सकेन

किशोरी हत्याको आशंकामा अमेरिकी पपस्टार डीफोरभिड पक्राउ

घरेलु हिंसामा परेको भन्दै ९८ पुरुषले काठमाडौं प्रहरीमा दिए उजुरी

जेनजी घटना : काठमाडौं प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो ३५० व्यक्ति

महिला सांसदले हाँक्नेछन् ६ संसदीय समिति

एमाले जनसंगठनका नेताहरुसँग पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको छलफल

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

