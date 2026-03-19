+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

भारतीय ऋणमा निर्माणाधीन राँके-रवि-भेडेटार सडकको प्रगति सुस्त

भारतीय निर्माण कम्पनीले काम गरिरहेको आयोजनाको काम ‘होल्ड’ हुँदा हरेक वर्षामा यो क्षेत्रका बासिन्दाले सास्ती भोग्नुपरेको छ ।

0Comments
Shares
गिरिराज बाँस्कोटा गिरिराज बाँस्कोटा
२०८३ वैशाख ४ गते १७:५२

४ वैशाख, पाँचथर । एक्जिम बैंक अफ इन्डियाको ऋण लगानीमा कालोपत्रेको काम सुरु भएको आठ वर्ष पुग्दा पनि राँके-रवि-भेडेटार सडक कालोपत्रे गर्ने कामले पूर्णता पाएको छैन ।

पाँचथरको दक्षिणी, इलामको उत्तरी क्षेत्र र धनकुटाका बासिन्दालाई यातायात सुविधा प्रदान गर्ने सडकको कालोपत्रे गर्ने काम अनिश्चित बनेको छ ।

भारतीय निर्माण कम्पनीले काम गरिरहेको आयोजनाको काम ‘होल्ड’ हुँदा हरेक वर्षामा यो क्षेत्रका बासिन्दाले सास्ती भोग्नुपरेको छ । सडक हिउँदमा धुलाम्मे र बर्खामा हिलाम्मे हुने गरेको छ ।

कालोपत्रे सडकमा यात्रा गर्ने सो क्षेत्रको बासिन्दाको अपेक्षा ‘अन्योल’ बन्दै गएको छ ।

कामको प्रगति ६७ प्रतिशत भएको आयोजना प्रमुख आशुतोष कर्णले जानकारी दिए । १०० किलोमिटर सडक खण्ड मध्ये दुई लेयर कालोपत्रे १४ किलोमिटरमा भएको छ । १० किलोमिटर सडकको कालोपत्रे एक लेयरमात्र रहेको कर्णले जानकारी दिए ।

सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला भएको ऋण सम्झौतामा यो सडक कालोपत्रे गर्ने काम पनि परेको थियो ।

‘डिजेल, विटुमेन र चैतमा वर्षा भएकाले काम सुस्त भएको छ । सातौँ पल्टको म्याद जेठ–१६ गते सकिँदै छ’, कर्णले भने, ‘थप दुई वर्षको म्याद निर्माण कम्पनीले मागे पनि कुनै निर्णय भएको छैन ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ पुसमा पाँचथरको रवि बजारमा कालोपत्रेको शिलान्यास गरेका थिए । चालु आर्थिक वर्षमा खासै काम हुन् सकेको देखिँदैन । स्टक्चर र सबबेसको धेरै काम सकिएकाले मुख्य गरी कालोपत्रे गर्ने काम बाँकी रहेको कर्णले जानकारी दिए ।

पाँचथरका फाल्गुनन्द, मिक्लाजुङ, इलामका देउमा, फाकफोकथुम, माङ्सेबुङ र धनकुटाको चौबिसे र साँगुरीगढीका विभिन्न गाउँहरू यो सडकले छुन्छ । सडक निर्माण भएको निक्कै लामो समयपछि कालोपत्रेको ठेक्का लागेको थिए ।

‘आयोजनाको काममा ढिलाइ भएकाले समस्या सृजना भएको छ । यो सडकले धेरै क्षेत्र समेट्ने गर्छ’, फाल्गुनन्द गाउँपालिकाका अध्यक्ष वृजहाङ आङ्देम्बेले भने, ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि मिलेर दबाब सृजना गर्ने पहल गर्दै छौँ ।’

सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला भएको ऋण सम्झौतामा यो सडक कालोपत्रे गर्ने काम पनि परेको थियो ।

२ डिसेम्बर २०२१ मा काम सक्ने गरी १९ नोभेम्बर २०१८ मा भारतीय ठेकेदार कम्पनी एफको इन्फ्रा टेक प्रालिसँग ठेक्का ३ करोड २६ लाख १८ हजार ५४१ अमेरिकन डलरमा कालोपत्रेका लागी सम्झौता भएको थियो ।

३६ महिनामा सक्ने सम्झौता भएको काम पटक पटक म्याद थपिदा पनि सकिएको छैन । अझै कति वर्षमा कालोपत्रे भइसक्ने हो भन्ने अन्यौलता रहेको सप्तमी बजारका मिलन राईको भनाइ छ ।

लेखक
गिरिराज बाँस्कोटा

बाँस्कोटा अनलाइनखबरका पाँचथर संवाददाता हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित