+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सीमापार तस्करी नियन्त्रणबारे सांसदहरूसँग गृहमन्त्रीको छलफल

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सीमापार तस्करी नियन्त्रणबारे मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूसँग छलफल गरेका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ४ गते २०:५४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूसँग सीमापार तस्करी नियन्त्रणबारे छलफल गरेका छन् ।
  • सांसदहरूले भन्सार प्रणाली सुधार, भन्सार दर पुनरवलोकन, प्रभावकारी निगरानी र अनुगमन संयन्त्र विकास गर्ने सुझाव दिएका थिए।
  • मन्त्री गुरुङले गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सवालहरु कार्यान्वयन गर्ने र अर्थ मन्त्रालयसँग थप समन्वय गर्ने बताएका छन् ।

४ वैशाख, काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सीमापार तस्करी नियन्त्रणबारे मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूसँग छलफल गरेका छन् ।

छलफलमा सांसदहरूले विद्यमान भन्सार प्रणाली सुधार गर्ने, भन्साद दर पुनरवलोकन गर्ने, सीमामा प्रभावकारी निगरानी तथा अनुगमन संयन्त्र विकास गर्ने, कृषि सामग्री तथा मलखादको भन्सार प्रक्रिया सरलीकृत गर्ने, सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरुलाई दैनिक उपभोग्य सामग्रीको आयातमा निश्चित हदसम्म भन्सार छुट दिन मापदण्ड निर्धारण गर्ने लगायतका सुझाव दिएका थिए ।

छलफलका क्रममा उठेका गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सवालहरु गृह मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने र अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरुमा अर्थ मन्त्रालयसँग थप छलफल तथा समन्वयमार्फत् समाधान गर्ने मन्त्री गुरुङले बताए ।

सुधन गुरुङ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बाबुले नै गल्ती गरे पनि छाड्दिनँ : गृहमन्त्री गुरुङ

बाबुले नै गल्ती गरे पनि छाड्दिनँ : गृहमन्त्री गुरुङ
गृहमन्त्री सुधनको कार्यशैलीप्रति रास्वपा सांसदले उठाउन थाले प्रश्न

गृहमन्त्री सुधनको कार्यशैलीप्रति रास्वपा सांसदले उठाउन थाले प्रश्न
नारायणगढ-बुटवल सडकखण्डको स्तरोन्नति गर्ने कम्पनीप्रति गृहमन्त्री सुधन असन्तुष्ट

नारायणगढ-बुटवल सडकखण्डको स्तरोन्नति गर्ने कम्पनीप्रति गृहमन्त्री सुधन असन्तुष्ट
आलोचना बढेपछि गृहमन्त्रीले हटाए सम्पत्ति विवरणबारे लेखेको पोस्ट

आलोचना बढेपछि गृहमन्त्रीले हटाए सम्पत्ति विवरणबारे लेखेको पोस्ट
सुधनलाई रक्षाको प्रश्न- गरिब हुनु अपराध हो भन्न कति बेर लाग्ला ?

सुधनलाई रक्षाको प्रश्न- गरिब हुनु अपराध हो भन्न कति बेर लाग्ला ?
सरकारमा आउनुअघि भ्रष्टाचार नगरी कमाउनु 'पाप' होइन : गृहमन्त्री गुरुङ

सरकारमा आउनुअघि भ्रष्टाचार नगरी कमाउनु ‘पाप’ होइन : गृहमन्त्री गुरुङ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता

त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता
संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?
सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?
एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय
५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए
वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

9 Stories
फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

5 Stories
प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

8 Stories
सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

7 Stories
दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित