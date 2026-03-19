सर्वोच्चले के आधारमा गगन थापालाई आधिकारिकता दियो ?

सर्वोच्च अदालतले चारवटा आधार देखाएर नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई सदर गरेको देखिन्छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ४ गते २३:३८

४ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार राती नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको छ । सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै गगन थापा समूहले नेतृत्व गरेको समूहले पाएको आधिकारिकताको निरन्तरता हुनेछ ।

सर्वोच्च अदालतले चारवटा आधार देखाएर नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई सदर गरेको देखिन्छ ।

पहिलोविशेष महाधिवेश हुनुअघि नै पुरानो कार्यसमितको पदावधि सकिएको थियो । पार्टीबाट विशेष परिस्थिती देखाए थपिएको माघ मसान्तसम्मको अवधि पनि व्यतित भइसकेको थियो ।

सर्वोच्चले केन्द्रीय कार्यसमितिको पदावधि नै सकिएको विषयलाई नोटिसमा लिएर विशेष महाधिवेशनलाई आधिकारिकता प्रदान गर्ने आधार तय गरेको देखिन्छ ।

दोस्रोकांग्रेसको तत्कालिन कार्यसमितिले नयाँ र नियमित महाधिवेशन गर्न सकेको थिएन । तोकिएको अवधिमा महाधिवशेन गर्न नसकेपछि गगन थापाको समूहले विशेष महाधिवेशन माग गरेको थियो ।

नियमित महाधिवेशन गर्न नसक्नेत्यसलाई सारेर वैशाखमा पुर्‍याउन सन्दर्भमा प्रक्रियासम्मत रुपमा डाकिएको विशेष महाधिवेशनलाई सर्वोच्च अदालतले कानून र पार्टीको विधानसम्मत भनेको हो ।

तेस्रोनेपाली कांग्रेसको देउवा समूहले विशेष महाधिवेशनमाथि प्रश्न उठाएको थियो । कांग्रेसको केन्द्रय कार्यालयका प्रशासनिक कामसम्म गर्ने मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले विशेष महाधिवेशन विरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका थिए ।

प्रशासनिक काम गर्ने व्यक्तिले दलभित्रको विवाद भनी दाबी गरेकै आधारमा निर्वाचन आयोगले त्यसलाई आधिकारिक उजुरी मान्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस विवादलाई दलभित्रको आधिकारिक विवाद नभई अद्यावधिकका विषय मात्रै ठान्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई जायज भनेको हो ।

चौथोविशेष महाधिवेशनपछि नेपाली कांग्रेसमा गगन थापाले नेतृत्व गरेको कार्यसमितिले आधिकारिक मान्यता पायो । रथापा नेतृत्वमा नै कांग्रेस निर्वाचनमा गयो । त्यही कार्यसमितिको उम्मेद्वारी र अरु कामले निर्वाचनबाट वै धता पाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले देउवा समूहले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरेको हो । 

सम्बन्धित खबर

कांग्रेस कलहका ८ महिना

प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिका कसरी निभाउने भन्दै कांग्रेसको छलफल

कांग्रेस कलह : स्पष्टीकरण प्रकरणले झन् चर्कियो टकराब

कांग्रेसका असन्तुष्ट नेताहरूसँग छलफल गर्ने जिम्मा सभापति थापालाई

गगनको चेतावनीलाई चुनौती दिँदै पूर्णबहादुर, मध्यमार्गी पहलमा शेखर सक्रिय

गगनको चेतावनी– क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक नगर्ने पार्टी सदस्य रहँदैनन्

त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
